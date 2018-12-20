بعد الإنسحاب الأمريكي من سوريا..ترامب ممتن للسعودية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر" السعودية وافقت الآن على إنفاق المال الضروري للمساعدة في إعادة إعمار سوريا بدلا من الولايات المتحدة، أرأيتم؟ أليس من اللطيف أن تساعد الدول الأكثر ثراء في إعادة إعمار جيرانها بدلا من دولة عظمى، هي الولايات المتحدة، والتي تبعد عن سوريا 5000 ميل. شكرا للسعودية".

وكانت السعودية قد أعلنت في منتصف آب / أغسطس الماضي عن تقديم مساهمة بمبلغ 100 مليون دولار لصالح التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة للتصدي لمخططات "داعش" الإرهابي شمال شرقي سوريا.

وتأتي تغريدة ترامب بعد أيام من إعلانه سحب القوات الأمريكية من سوريا. وقوبل إعلان ترامب بانتقادات داخل بلاده وخارجها. واستقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ومبعوث ترامب للتحالف الدولي بريت ماكجورك، احتجاجا على قرار حسب القوات الأمريكية من سوريا.

ح.ز/ م.س(د.ب.أ)