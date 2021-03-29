 بعد الإصابة بكورونا.. كيف نسترجع حاستي الشم والتذوق؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 30.03.2021

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صحة

بعد الإصابة بكورونا.. كيف نسترجع حاستي الشم والتذوق؟

فقدان حاستي الشم والتذوق من الأعراض الرئيسية للإصابة بفيروس كورونا المستجّد. وهو من العوارض التي تدوم حتى بعد الشفاء من كوفيد-19. أطباء ألمان اكتشفوا علاجاً يساعد على استرجاع هاتين الحاستين.

فقدان حاستي الشم والتذوق من الأعراض الرئيسية للإصابة بكورونا.

فقدان حاستي الشم والتذوق من الأعراض الرئيسية للإصابة بكورونا.

عند ظهور فيروس كورونا المستجّد قبل أزيد من عام، اكتشف الأطباء أن جلّ المصابين يعانون من فقدان حاستي الشم والذوق، ولدى العديد منهم لم تختف هذه العوارض بعد الشفاء من المرض.

مختارات

هل تساءلت يوما لماذا تأتي على بالك ذكرى ما عند شم رائحة معينة، بينما ليس من الضروري أن تتذكر نفس الأمر برؤية أو لمس أو سماع أي شئ؟ لقد نجح باحثون في التعرف على سبب قدرة حاسة الشم على إثارة الذكريات في المخ، فما هو؟

يعتبر فقدان حاسة الشم من الأعراض المعروفة الآن للإصابة بفيروس كورونا، ولكن بعض المتعافين أبلغوا عن "هلوسة شمية"، حيث يشمون روائح "نتنة" ليست موجودة.

بين ارتفاع بسيط في درجة الحرارة إلى فقدان حاسة الشم والتذوق، تختلف أعراض الإصابة بكورونا بشكل يصعب مهمة تشخيص المرض. علماء في فيينا حددوا سبع مجموعات من الأعراض ورصدوا "بصمات" يتركها الفيروس على دم المصابين.

أزمة الانتشار العالمي لفيروس كوفيد 19 تسببت في أزمة أخري تتمثل في فقدان حاستي الشم والتذوق. ويخشى المتخصصون من أن يتسبب هذا في عواقب على الحالة النفسية والتغذية، ولكن مازال هناك أمل... ما هو؟

يفقد الكثير من المصابين بفيروس كورونا المستجد حاستي التذوق أو الشم فجأة. ونجح باحثون في معرفة سبب فقدان أو ضعف حاسة التذوق وخطورة الالتهابات الفموية. فما السبب؟

وفي حقيقة الأمر فقدان حاستي الشم والتذوق على وجه التحديد ليست نتاجا عن الإصابة بالفيروس التاجي فحسب، فحتى عند الإصابة بنزلة برد قوية يمكن للمرء مواجهة الشيء ذاته. بيد أن الأمر يختلف مع فيروس كورونا.

صحيح أن أكثرية الأشخاص الذين يفقدون حاستي الشم والتذوق بسبب الفيروس التاجي يستعيدونها في غضون ثلاثة أسابيع إلى أربعة، لكن قد "تستمر هذه الحالات أشهرا لدى ما بين 10 إلى 15 بالمائة"، وفق الأخصائية النفسية في جامعة تمبل في فيلادلفيا فالنتينا بارما والعضو في كونسورسيوم دولي للباحثين تشكل في بداية الجائحة لتحليل هذه المشكلة.

وباتت هذه الاضطرابات تطاول ما لا يقل عن مليوني شخص في الولايات المتحدة وأكثر من عشرة ملايين في العالم، كما صرحت بارما اليوم الاثنين (29 مارس / آذار 2021).

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الروائح - حوار مع خبير

ويُنظر غالبا إلى حاستي الشم والتذوق على أنهما أقل أهمية من البصر أو السمع. ورغم كونهما أساسيتين في العلاقات الاجتماعية "إذ يحصل اختيار شركائنا جزئيا على أساس رائحتهم"، ينظر الأطباء في أكثر الأحيان إلى أن فقدانهما أقل خطورة من تبعات أخرى لما بات يُعرف بـ"كوفيد طويل الأمد".

تعلّم الشم والذوق من جديد

ومن التفسيرات الطبية المطروحة بقوة، أن ذلك يحدث نتيجة لتلف حاصل في الظهارة الشمية أو النسيج الطلائي الشمي (olfactory epithelium)، من جراء الالتهاب الفيروسي. وكلما كان التلف سطحيّاً كلّما قلّت مدة فقدان الشم والتذوق، والعكس بالعكس.

في جامعة دريسدن الطبية بالقسم المتخصص بحاستي الشم والذوق عكف الأطباء على البحث عن طرق تساعد المريض على استرجاع حواسه. وقد توصلوا إلى عملية ترويض تعمل على تنشيط الظهارة الشمية.

ويشرح رئيس قسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة في الجامعة الألمانية، الدكتور توماس هومل، لمجلة "فارماسويتكر تسايتونغ" الطبية آليات هذه العملية قائلا: "يتوجب على المرضى كلّ صباح ومساء لمدة ثلاثين ثانية تباعاً شمّ أربعة أنواع من المواد المختلفة. ويجب مواصلة هذه ـ الحصص التدريبيةـ بانتظام على الأقل أربعة أشهر. وقد يستمر الأمر أحيانا إلى إلى تسعة أشهر".

مم تتكون هذه المواد؟

عن طبيعة هذه المواد يردّ الدكتور هومل، بأن ذلك متروك للشخص نفسه الذي يمكنه اختيارها كما يريد. ولكن لا بد أن تنبعث منها عطور أو نكهات مختلفة، تجعل الجسم يشعر سواء بوخز أو لذع أو قشعريرة، معتبرا الزيوت الأساسية كزيت الورد أو العطور المصنعة بقشرة الحوامض إلى جانب الأعشاب مثل القرفة والزعتر، من أفضل المواد التي تستجيب لهذه الخصائص، والتي تمنح الجسم الإحساس بالوخز المطلوب.

أما النعناع بمختلف أنواعه والخل، فيمكنهما أن يساعدا الجسم على الشعور بالقشعريرة واللذع.

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فقدان حاسة الشم إثر الإصابة بفيروس كوفيد 19

لا بد من استشارة الطبيب

بيد أن الطبيب الألماني يحذر من أن هذه الطريقة لا تصلح إلا للأشخاص الذين يعانون لمدة طويلة من فقدان حاستي الشم والذوق. وفي ذات الوقت، يشدد الدكتور هومل من جامعة دريسدن على أن طريقة العلاج هذه لا بد أن يسبقها زيارة إلى الطبيب المختص سواء طبيب الأذن والأنف والحنجرة، أو طبيب الأعصاب.

ويذكر أن أسباب فقدان هاتين الحاستين عديدة ومتشعبة، وبالتالي لا بد من تشخيص متكامل للحالة.

و.ب/ أ.ح

  • Mandrill with baby (picture alliance/dpa/S.Radke)

    حيوانات ظريفة بأنوف غريبة وذات مهام متعددة

    السعدان أو الماندريل بألوانه الزاهية وأنفه الأفطس الأحمر الطويل يقف وكأنه يقول بتعالٍ: "مرحباً أنا الرئيس هنا". يتميز ذكر الماندريل بالألوان الزاهية الغريبة التي تملأ وجهه وتسطع أكثر عند الغضب.

  • elephant's trunk (picture-alliance/Mary Evans Picture Library/P.Leeson/ardea.com)

    حيوانات ظريفة بأنوف غريبة وذات مهام متعددة

    يكاد الفيل بقوم بكل شيء بخرطومه الطويل، يشم، يمسك، ويقاتل به. وبحاسة الشم القوية التي يتمتع بها، بإمكانه تمييز الروائح القادمة من جهة مائية مثلاً أو برية، بالإضافة إلى أهميتها خلال فترة التزاوج.

  • Roaring Sea Elephant (picture alliance/dpa/WILDLIFE)

    حيوانات ظريفة بأنوف غريبة وذات مهام متعددة

    فيل البحر، سمي بهذا الاسم بسبب انتفاخ أنفه المشابه لخرطوم الفيل. ويستخدم أنفه للاستعراض إذ يملؤه بالمياه والدم ويصدر أصواتاً مرتفعة لإبعاد منافسيه أثناء فترة التكاثر.

  • Picasso Triggerfish (picture alliance/dpa/H.Schmidbauer)

    حيوانات ظريفة بأنوف غريبة وذات مهام متعددة

    قنافذ البحر هي أحد أطباق سمكة التريجر المفضلة. ويساعد شكل أنفها الطويل بالحصول على جزئها المفضل من القنفذ دون التعرض للأذى. وفي الصورة تظهر( تريجر بيكاسو) التي تعيش في المحيط الهندي والبحر الأحمر كما تعتبر من سمك الزينة لألوانها الزاهية.

  • Snooping Anteater (Getty Images/F.Perry)

    حيوانات ظريفة بأنوف غريبة وذات مهام متعددة

    يُعرف آكل النمل بشكل الأنف أو ما يسمى (الخطم) الطويل الغريب. في الواقع أن الأنف موجود في الطرف الأخير فقط. ويستعمله لإيجاد طعامه من النمل والأرضات(النمل الأبيض). عندما يجد فريسته، يصل امتداد لسانه إلى 90 سنتمراً (35 إنشاً)، حيث تلتصق به. وبإمكانه مد لسانه 160 مرة في الدقيقة الواحدة.

  • pig's trunk (picture alliance/dpa/E.Weingartner)

    حيوانات ظريفة بأنوف غريبة وذات مهام متعددة

    يبدو أنف الخنزير مثيراً للاشمئزاز بسبب منظره الأسطواني المدبب. غير أنه يتمتع بحاسة شم قوية قد تصل إلى 50 سنتمتراً داخل التربة يساعده بإيجاد طعامه وذلك لوجود خلايا حاسة الشم أكثر من بعض الكلاب.

  • Pug dog in pink coat (picture-alliance/dpa)

    حيوانات ظريفة بأنوف غريبة وذات مهام متعددة

    متكبر ومدلل ومربع الشكل تقريباً، ووجد للمرة الأولى قبل قرون في الصين. ورافق السيدات النبيلات في اللوحات الفنية وكنوع من الترفيه. وقد هجن الإنسان هذا النوع من الكلاب لأجل التسلية، إلا أن هذا المسكين يعاني الأمرين بسبب جهازه التنفسي المعقد. ليا ألبريشت / ريم ضوا.


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