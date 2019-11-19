بعد اعتراف واشنطن بالمستوطنات: نتنياهو ينوي ضم وادي الأردن

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شريط فيديو مساء اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019)، بيني غانتس زعيم حزب أبيض ازرق ورئيس الوزراء المكلف ، وأفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" إلى الانضمام إليه في حكومة وحدة "لإبقاء إسرائيل آمنة وضم وادي الأردن"، حسب تعبيره.

وكانت تقارير صحفية إسرائيلية قد ترددت في وقت سابق اليوم الثلاثاء مفادها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن دعمه لمشروع قانون يقضي بتوسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل وادي الأردن، حوالي ربع الضفة الغربية.

جاء ذلك بعد مرور ساعات على إعلان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو أن بلاده أنها لم تعد تنظر إلى المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة باعتبارها "تتعارض مع القانون الدولي"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الثلاثاء.

وكان قد تم اقتراح مشروع القانون الخاص بوادي الأردن في وقت سابق من هذا الشهر من قبل عضوة الكنيست (البرلمان) شارين هاسكل من حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو، لكن في ذلك الوقت كانت الفرص ضئيلة للدفع به، وهى في العادة عملية طويلة، في ظل الجمود السياسي وحقيقة أن البلاد تقودها حالياً حكومة مؤقتة.

ولكن نتنياهو أعطى موافقته لهاسكل لتطلب من الكنيست تمرير مشروع القانون بإجراء عاجل، وفق ما ذكره موقع "ماكور ريشون" على شبكة الإنترنت الثلاثاء. وأكدت هاسكل صباح اليوم في تغريدة أن نتنياهو يدعم اقتراحها. وقالت إن الإعلان الأمريكي كان "فرصة للترويج لقانون تطبيق السيادة في وادي الأردن".

وأضافت: "لقد تقدمت بطلب لإجراء تصويت على القانون بالفعل الأسبوع المقبل، بدعم من رئيس الوزراء. آمل أن تلتزم الأحزاب التي تحدثت عن السيادة في وادي الأردن بكلماتها".

وكان نتنياهو قد وعد بضم وادي الأردن إلى إسرائيل، في حال فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت في أيلول/سبتمبر الماضي.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)