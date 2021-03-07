بعد اعتراض طائرات مسيرة مفخخة.. السعودية تقصف أهدافاً في صنعاء

أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" الذي تقوده السعودية، اليوم الأحد (السابع من مارس/ آذار 2021) بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد "المليشيا الحوثية الإرهابية"، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.

وقال التحالف، في بيان صحفي أوردته صحيفة "مكة" السعودية عبر حسباها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" اليوم ، إن "العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدداً من المحافظات". وأضاف: "المدنيون والأعيان المدنية بالـمملكة خط أحمر، وستُحاسَب القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وتأتي هذه العملية إثر إعلان السعودية أن التحالف الذي تقوده في اليمن اعترض الأحد عشر طائرات دون طيار "مفخخة" أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن، بحسب وسائل إعلام سعودية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف أنه تمّ "اعتراض وتدمير ما مجموعه عشر طائرات دون طيار مفخخة حاولت استهداف المدنيين (...) بطريقة ممنهجة ومتعمدة". ولم يوضح التحالف المواقع التي تم استهدافها.

وأشار البيان إلى أن "العملية النوعية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية". وكانت مقاتلات التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية الشرعية شنت اليوم غارات جوية على مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مقاتلات التحالف شنت 12 غارة جوية على حي النهضة ومنطقة عطان ومعسكر الصيانة والفرقة الأولى مدرع سابقاً. وأضاف السكان أن دوي انفجارات عنيفة هزت أرجاء العاصمة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من على المواقع المستهدفة.

مشاهدة الفيديو 12:45 شارك مسائية DW: حوار خاص مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر عن الوضع الإنساني الكارثي في اليمن. إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3q7oy مسائية DW: حوار خاص مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر عن الوضع الإنساني الكارثي في اليمن.

وتأتي هذه الغارات بعد هدوء شهدته العاصمة صنعاء منذ أكثر من خمسة أشهر. وصعد الحوثيونهجماتهم العسكرية ضد المملكة السعودية من خلال إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، فضلاً عن التصعيد العسكري ضد القوات الحكومية في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

ومنذ عام 2015 يعاني اليمن حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة اليمنية المسنودة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ / أ.ف.ب)