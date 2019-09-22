 بعد استقراره في ألمانيا.. لاجئ سوري يشارك في بطولة العالم للدراجات | عالم الرياضة | DW | 26.09.2019

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عالم الرياضة

بعد استقراره في ألمانيا.. لاجئ سوري يشارك في بطولة العالم للدراجات

عام 2015 هرب أعضاء فريق سباق الدراجات السوري من ويلات الحرب في بلدهم، بينهم نذير الجاسر الذي باع دراجته ليستطيع دفع تكاليف رحلة الهروب بعد ترك ميدالياته وكؤوسه وراءه. والآن يشارك في بطولة العالم للدراجات في بريطانيا.

Nazir Jaser (privat)

نذير الجاسر تنهد قائلا:" في الحقيقة هذه منافسة غير متكافئة. أعتقد أنني الهاوي الوحيد الذي يعمل وقتا كاملا ويسوق الدراجة جانبا ". وقبل خوض منافسة السنة ينتابه بعض الشك. هل بإمكانه كمتدرب وسائق من الهواة مواجهة نخبة من المحترفين؟ بالطبع هو لن يقدر على ذلك. وفي سباق العد الزمني لبطولة العالم في بلدة "هاروغيت" الانجليزية يقف نذير في مواجهة أسماء لامعة في فضاء هذه الرياضة مثل المدافع عن اللقب روهان دينيس أو الفائز سابقا غرينت توماس أو بطل العالم أربع مرات توني مارتين. 54 كيلومترا فوق أرض وعرة تنتظر المتبارين في معركتهم ضد الساعة. ويحاول نذير عدم الاستسلام أمام المنافسة القوية. وقد سافر الأسبوع الماضي إلى مكان البطولة حيث يستعد بكل مثابرة. وقد تعرف على المسافة عدة مرات بالدراجة وبالسيارة، لأن التعرف عليها مسبقا حاسم في السباق.

مختارات

البحث عن الأمان دفع التلميذة السورية سيلين إلى ترك بلدها والقدوم مع عائلتها إلى برلين. في البداية لم تكن تعرف شيئا عن ألمانيا، لتصبح اليوم متحدثة باسم مدرستها. (18.11.2018)

رغم قدومه إلى ألمانيا منذ أربع سنوات فقط، استطاع لاجئ سوري تحقيق النجاح بعدما أسس بالتعاون مع عائلة ألمانية أول مصنع جبنة سوري على أراضي هذا البلد الأوروبي. مصنع "شام سار" استطاع في وقت وجيز تحقيق مبيعات مرتفعة. (27.12.2018)

تفادي شغل المكانة الأخيرة من جديد

إنها بطولة العالم الثالثة التي يشارك فيها نذير بعد 2013 و 2017. وخلال بطولة العالم الأولى وصل في المرتبة الأخيرة، لأنه انطلق في السباق بدراجة سباق عادية لم تكن متلائمة مع قواعد الاتحاد العالمي لسباق الدراجات. "خلال بطولة العالم في النرويج 2017 تركت عشرة متسابقين خلفي. وهنا في بريطانيا أرغب في التقدم بعض الشيء إلى الأمام"، كما قال في حديث مع دويتشه فيله. وهنا يمكمنه الانطلاق بقميص المنتخب الوطني السوري، فهذا يشبه إلى حد ما النهاية الحسنة لدراما.

Nazir Jaser syrischer Radsportler in Berlin (Privat)

نذير الجسر: العمل ثماني ساعات في اليوم والمشاركة في سباق للهواة بألمانيا

نذير الجاسر ترعرع في حلب وعندما كان عمره عشر سنوات فارق والده الحياة. وفي سن الثانية عشرة غادر المدرسة وشرع في تعلم مهنة الخياطة لكسب بعض المال، إلى أن اجتاحت الحرب مدينته. ياسر هرب إلى دمشق حيث لم يقدر على المكوث طويلا. صديقه وزميله في الفريق عمر حسنين اعتُقل عام 2014 على ما يبدو بسبب التجارة في السوق السوداء. وفي السجن تعرض حسنين، الذي كان عضوا في المنتخب الأولمبي السوري للدراجات عام 2012، للضرب وسوء المعاملة إلى أن لم يعد قادرا على المشي أو سياقة الدراجة، حسبما يروي زملاؤه في الفريق. وعلى إثرها قرر جميع أعضاء الفريق الوطني السوري الفرار.

وغادر نذير وطنه كحامل للقب البطولة الوطنية. "قمنا ببيع دراجاتنا لتغطية تكاليف رحلة الهروب التي كانت باهظة التكاليف. كنا بحاجة إلى المال. فالقارب المطاطي وحده من تركيا إلى الجزيرة اليونانية الأقرب كلف 1.500 دولار. وتألمت بفعل التخلي خلفي عن دراجتي، لكن لم يكن هناك بديل". وبعد رحلة طويلة عبر البحر المتوسط وعبر العديد من البلدان الأوروبية وصل في نهاية عام 2015 إلى برلين حيث بدأ حياة جديدة.

حقيبة ظهر هي ما تبقى من الحياة القديمة

نذير وجد شقة سكن وبدأ تكوينا كمدرب رياضة ولياقة ويأمل الآن في الحصول على عمل. والتحق بنادي سباق الدراجات في برلين مع بعض اللاجئين السوريين الذين بإمكانهم المشاركة في التدريب. ويحاول نذير النظر إلى الأمام والتركيز على ما هو قادم. لكن في كل مرة تعود نظرته إلى الخلف ويتذكر الأصدقاء والوطن والأشياء الصغيرة. وقد وصل إلى ألمانيا فقط بحقيبة ظهر صغيرة وكان مجبرا على ترك كل شيء خلفه. "الشهادات والميداليات والكؤوس. كل ما حققته بفضل سباق الدراجات وجب عليه تركه. الحرب قلبت حياتي رأسا على عقب". ولم يعد له أمل في إعادة ما فُقد، "شقتنا لم تعد موجودة، كل شيء ضاع" يقول نذير متحسرا على ما فقده.

في ألمانيا بدأ من الصفر، كما يؤكد نذير الذي يعتزم بناء مستقبل هنا بمزاولة عمل وربما بجلب عائلته إذا كان ذلك ممكنا. ومستوى لغته الألمانية جيد، وهو يعبر بوضوح عن أفكاره وله تصور واضح عن حياته المستقبلية، بعدما ثبت قدمه في ألمانيا. وهذا ما يمكن للمدير الرياضي لفريقه أن يؤكده. كريستوف ريكيرس تعرف في 2018 على نذير الذي اندمج في الفريق وأحرز القميص الأصفر بفضل جهوده القوية. "إنه شخص هادئ، لا يتكلم بصوت مرتفع"، يقول ريكيرس عن سائقه. "لديه تجربة كبيرة في سباق الدراجات ويعرف ما يريد، لكن المبادرة في السباق يتركها للآخرين". وفي الأثناء يشارك خمسة لاجئين سوريين في فريق ريكيرس الذي جعل من مهامه الجمع بين الناس عن طريق الرياضة، "نحن نتعلم الكثير من بعضنا البعض ثقافيا أيضا. فريقنا متعدد الهوية". وهذا يعني على سبيل المثال أن يذهب الفريق قبل خوض السباق إلى مكان تُقدم فيه وجبات الأكل الحلال.

Norwegen Nazir Jaser aus Syrien (Getty Images/AFP/J. Nackstrand)

نذير الجاسر في بطولة النرويج عام 2017

جميع المتبارين السوريين هربوا من الحرب

على غرار نذير الجاسر هرب الكثير من الرياضيين السوريين من الحرب وهم يعيشون الآن في المنفى، لأن ظروف التمارين الرياضية سيئة في الوطن الأم، كما يؤكد نذذير. فهو مثلا لم يتمكن من التدريب إلا في طريق واحد ذهابا وإيابا، وهذا لم يتغير.

ويتدرب سائقو الدراجات السوريون بكل جد، لكن ليس بوسعهم المشاركة في منافسات، وبالتالي هم لا يتوفرون على الكفاءة التي يحتاجها الرياضي للمشاركة في السباقات. كما أن الرياضيين في سوريا يواجهون دوما مشاكل حيازة تأشيرة السفر عند مغادرة البلاد. وثلاثة سوريين يشاركون في بطولة العالم ولا أحد منهم يعيش في سوريا، إذ أنهم هربوا جميعا وتعرفوا على بعضهم البعض أثناء البطولة.

ويتخلى نذير عن السباق في الطرقات احتراما للمسافة. "سباق بطولة العالم طوله 284 كيلومترا. أنا أعمل ثماني ساعات في اليوم ووقت الفراغ لا يكفي للقيام بتدريبات كافية. هذه السنة لم أشارك إلا في سباق مسافته 150 كيلومترا. ومن أجل مسافة أطول وجب علي زيادة لياقتي وهذا يحتاج بالطبع إلى وقت". لكن نذير يريد مشاهدة السباق والتمتع بالأجواء السائدة.

يوشا فيبر/ م.أ.م

  • Radsport Frankreich Massensturz (picture-alliance/Augenklick/Roth)

    بالصور: درَّاجون فقدوا حياتهم في حوادث السباقات

    الخطر يرافقك على طول الطريق

    الخطر هو جزء من مهنة متسابق الدراجات المحترف، سواء أثناء سيرة على الأحجار الزلقة أو غيرها. والسقوط من فوق الدراجة هو أيضا أمر معتاد في "سباق العالم". والأسباب هي أخطاء القيادة، والطرق الزلقة، والمنافسة على النقاط أوالحفر- على سبيل المثال لا الحصر. وفي بعض الأحيان تنتهي مثل هذه الحوادث بشكل مأساوي. ويذكر موقع ويكيبيديا أنه منذ عام 1894 وقعت 139 حالة وفاة في سباقات الدراجات.

  • Todesfälle im Radsport Stan Ockers (picture-alliance/AP)

    بالصور: درَّاجون فقدوا حياتهم في حوادث السباقات

    ستان أوكرز

    عاش ستان أوكرز ذروة تألقه كمتسابق دراجات وهو في عمر 35 عامًا. فقد فاز الدراج المتكامل عام 1955 بجائزة كلاسيكيات أردينز: لا فليش والون (سهم والون) وسباق لييج - باستونيه- لييج، وكذلك كأس العالم. وفي العام التالي سقط بطل الدراجات البلجيكي في مضمار سباق في أنتويرب وتوفي بعد يومين في المستشفى.

  • Todesfälle im Radsport Knud Enemark Jensen (picture-alliance/AP)

    بالصور: درَّاجون فقدوا حياتهم في حوادث السباقات

    كنود إنمارك جنسن

    الموت في الألعاب الأولمبية: تعرض كنود إنيمارك جنسن لضربة شمس خلال سباق الطريق الأوليمبي في روما عام 1960، حيث كانت درجات الحرارة مرتفعة، وسقط من فوق الدراجة وأصيب في رأسه. بعد يوم واحد توفي نتيجة لكسر في الجمجمة. واعترف مدربه أن جنسن كان حينها متعاطيا للمنشطات، وهو ما أكدته الفحوص. وفي وقت لاحق تم تطبيق اختبار المنشطات في الألعاب الأولمبية.

  • Todesfälle im Radsport Joaquim Agostinho (picture-alliance/dpa)

    بالصور: درَّاجون فقدوا حياتهم في حوادث السباقات

    يواكيم أغوستينو

    ركوب الدراجات هي رياضة تمارس في الطبيعة ولذلك تنطوي على مخاطر لا تتوقع. وهذا ما عايشه الدراج يواكيم أغوستينو، الذي كان بطلا قوميا في بلده البرتغال. خلال جولة في سباق البرتغال عام 1984 سقط بسبب كلب، فأنهى المرحلة ولم يحصل على الرعاية الصحية إلا بعد ذلك بساعات. وبعد عشرة أيام توفي متأثراً بجراحه في الرأس.

  • Todesfälle im Radsport Fabio Casartelli (picture-alliance/Augenklick/Roth)

    بالصور: درَّاجون فقدوا حياتهم في حوادث السباقات

    فابيو كاسارتيلي

    تدفق الدم على الأسفلت. لقد رجت صور سقوط فابيو كاسارتيلي سباق فرنسا للدراجات (تور دو فرانس) عام 1995. فعند الانطلاق من كول دو بورتيه ديسبيت ارتطم الدراج الإيطالي برأسه بحاجز خرساني على جانب الطريق. ورغم أن طبيب السباق تمكن من عمل إنعاش للدراج الإيطالي، إلا أن كاسارتيلي توفي في وقت لاحق متأثراً بجراحه. وقد أقيم في مكان الحادث نصب تذكاري يذكرنا اليوم بسقوط كاسارتيلي.

  • Todesfälle im Radsport Andrej Kivilev / Andrei Kiwiljow (Getty Images/AFP/P. Kovarik)

    بالصور: درَّاجون فقدوا حياتهم في حوادث السباقات

    أندريه كيفيليوف

    أمر لا يمكن تصوره اليوم، ولكنه كان عاديا تماما في ذلك الوقت: فلعدة عقود كان متسابقو الدراجات يقودونها بدون خوذة. وفي عام 2003 فقط ، أصبح ارتداء الخوذة واجباً، ولذلك سبب: فقد سقط الدراج الكازاخستاني أندريه كيفيليوف (في الأمام) على رأسه في المرحلة بين باريس ونيس وتوفي بعد ذلك بوقت قصير. وقبل تلك الحادثة كان المتسابقون يقاومون دائمًا فرض ارتداء الخوذة.

  • Todesfälle im Radsport Wouter Weylandt (picture-alliance/Augenklick/Roth)

    بالصور: درَّاجون فقدوا حياتهم في حوادث السباقات

    فوتر فيلانت

    واحدة من أحلك الأيام في تاريخ سباق إيطاليا "جيرو دي إيطاليا": في عام 2011، سقط البلجيكي فوتر فيلانت عند الانطلاق من ممر بوكا وتوفي على الرغم من محاولات الإنعاش الفوري في مكان الحادث. عندما أراد أن يعدل من وضعيته في السباق لمس بدال دراجته جدارا خرسانيا فطار على الجانب الآخر من الشارع وسقط على وجهه. وكان فيلانت رابع متسابق يفقد حياته في تاريخ "جيرو دي إيطاليا".

  • Antoine Demoitie Belgien Radsport (picture-alliance/dpa/D.Waem)

    بالصور: درَّاجون فقدوا حياتهم في حوادث السباقات

    أنطوان ديمويتي

    كيف مات أنطوان ديمويتي؟ من المؤكد أن الدراج البلجيكي سقط في عام 2016 خلال سباق غنت- فيفلغيم الكلاسيكي بعد حوالي 150 كيلومترًا مع أربعة متسابقين آخرين. لكن دراجة نارية مرافقة صدمته من الخلف فسقط على مؤخرة رأسه. توفي الشاب البالغ من العمر 25 عامًا في وقت لاحق بسبب نزيف في المخ. هل كان السقوط أم الدراجة النارية السبب في موته؟ تشريح الجثة لم يستطع توضيح ذلك الأمر.

  • Todesfälle im Radsport David Canada (picture-alliance/dpa/O. Weiken)

    بالصور: درَّاجون فقدوا حياتهم في حوادث السباقات

    ديفيد كانيادا

    هذا السقوط هنا كان لا يزال محتملاً بشكل معقول بالنسبة للإسباني ديفيد كانيادا. في سباق فرنسا للدراجات عام 2006، كان عليه أن يتخلى عن السباق بسبب إصابته. لكنه تمكن من مواصلة مسيرته المهنية حتى عام 2009. وفي عام 2016 ، شارك في سباق "كل شخص" في منطقته الأصلية أراغونا، واصطدم بمشارك آخر فسقط وتوفي متأثراً بجراح في رأسه.

  • Todesfälle im Radsport Bjorg Lambrecht (picture-alliance/dpa/S. Gruchalski)

    بالصور: درَّاجون فقدوا حياتهم في حوادث السباقات

    بيورغ لامبرشت

    أما أحدث حالة وفاة لمتسابق دراجات فهي موت البلجيكي بيورغ لامبرشت، البالغ من العمر 22 عامًا، والذي كان يعتبر نجمًا صاعدًا في سماء سباقات الدراجات. في بداية آب/ أغسطس 2019 شارك المتسابق الشاب في سباق بولندا، وفي يوم الخامس من الشهر نفسه انزلق من الطريق بسبب المطر فارتطم بحاجز خرساني، ورغم نقله بطائرة مروحية للمستشفى إلا أنه توفي في مساء ذلك اليوم هناك. (إعداد: يان هندريك رافلر/ صلاح شرارة)


مختارات

بالصور: درَّاجون فقدوا حياتهم في حوادث السباقات

رياضة تدر الملايين لممارسيها، ويعتقد من يشاهدها للوهلة الأولى أنها سهلة. كثيرون لا يعلمون أن عدد ضحاياها تجاوز 130 ضحية. آخرهم الدراج البلجيكي بيورغ لامبرشت الذي مات في سباق بولندا للدراجات الهوائية. (10.08.2019)  

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