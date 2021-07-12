 بعد استقالة مفوضة الحكومة.. سجال حاد حول الحجاب في بلجيكا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.07.2021

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أخبار

بعد استقالة مفوضة الحكومة.. سجال حاد حول الحجاب في بلجيكا

دافع رئيس الحكومة البلجيكية عن حيادية الدولة والحظر على كل الموظفين الذين هم "على تماس مع العامة" ارتداء أي رمز ديني ظاهر، وذلك بعد استقالة مفوضة للحكومة من أصول مغربية إثر تعرضها لـ"هجمات شخصية" بسبب حجابها حسب قولها.

الحجاب والعنصرية في ألمانيا

الحجاب للموظفات العموميات محل سجال في أوروبا

أشعلت قضية ارتداء الحجاب سجالا سياسيا حادا في بلجيكا أجبر رئيس الوزراء على إعطاء توضيحات الاثنين (12 تموز/يوليو 2021) أمام النواب بشأن أسباب استقالة بلجيكية-مغربية محجّبة من منصب مفوّضة الحكومة لدى هيئة عامة.

والجمعة استقالت إحسان حواش البالغة 36 عاما من "معهد المساواة بين النساء والرجال" حيث كانت تشغل منصب مفوّضة الحكومة وهي كانت مكلّفة الحرص على احترام القانون والمصلحة العامة.

 وفي معرض تبريرها قرارها قالت حواش الناشطة في مكافحة التمييز الجنساني (على أساس الجنس) خصوصا في مراكز العمل، إنها أرادت "حماية نفسها من التنمّر عبر الإنترنت". وهي أعلنت أنها تتعرّض لـ"هجمات شخصية" منذ أن أعلن عن اختيارها لتولي هذا المنصب قبل عشرة أسابيع.

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والائتلاف الحكومي الذي يرأسه ألكسندر دي كرو منقسم حول ما إذا يمكن لمحجّبة ممارسة وظيفة عامة ذات سلطات وتمثيل الدولة التي يتعيّن عليها التزام الحياد في تقاريرها المتعلّقة بالشؤون الدينية. 

ودافع رئيس الوزراء بادئ الأمر عن "سيرة ذاتية بغاية المتانة" لحواش. إلا أن دي كرو شدد على أن الحكومة الاتحادية تحظر على كل الموظفين الذين هم "على تماس مع العامة" ارتداء أي رمز ديني ظاهر، وهو ما لا ينطبق على تولي حواش منصب مفوّضة الحكومة في معهد المساواة بين النساء والرجال.

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صوت النواب البلجيكيون بالإجماع اليوم الخميس على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا، في خطوة تعد الأولى من نوعها في بلد أوروبي. القانون يعلل هذا الحظر أيضاً "بمساسه لكرامة المرأة".

لكن تعيين حواش الذي جاء بمبادرة من حزب الخضر والأمينة العامة لهذا التنظيم ساره شليتس، لقي تنديدا شديدا من قبل المعارضة و"الحركة الإصلاحية" (فصيل ليبرالي فرنكوفوني)  المنضوية في الائتلاف الحكومي.

وفي الثالث من تموز/يوليو احتدم السجال بعد نشر تصريحات لحواش في صحيفة "لو سوار" وصفتها البلجيكية-المغربية بعد أربعة أيام بأنها كانت "خرقاء". فخلال المقابلة اعتبرت حواش وهي ابنة دبلوماسي مغربي أن حظر ارتداء الرموز الدينية في بلجيكا "تمييزي".

وتابعت "القضية ليست هل نعيد النظر بفصل الكنيسة عن الدولة بل كيف نرفض هذا الأمر في ظل تغيّر ديموغرافي"، في إشارة إلى وجود نسبة من المسلمين في بروكسل أعلى بكثير من بقية مناطق بلجيكا (5 إلى 7 بالمئة من سكان البلاد بحسب باحثين). 

ورأى كثر في تصريحات حواش تشكيكا  في حياد الدولة  الذي اعتبره دي كرو "مبدأ أساسيا" منتقدا حواش في جلسة مساءلة صاخبة الخميس في المجلس.

وتعيّن على دي كرو وشليتس إعطاء توضيحات اليوم أمام لجنة برلمانية بشأن مذكّرة لجهاز أمن الدولة، الاستخبارات المدنية البلجيكية، أشارت إلى "شبهات" حول وجود روابط بين حواش وجماعة "الإخوان المسلمين".

وكانت حواش قد دافعت بشدة عن نفسها في الثالث من تموز/يوليو مشددة على عدم وجود أي تواصل بينها بين الجماعة "لا من قريب ولا من بعيد". ورفض دي كرو وشليتس الإفصاح عن مضمون المذكرة المصنّفة سرية واستبعدا وجود أي رابط بينها وبين استقالة حواش.

ز.أ.ب/أ.ح (أ ف ب)

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