بعد استئناف ألمانيا التطعيم بأسترازينيكا..ميركل تترأس "قمة اللقاح"

من المقرر عقد قمة بشأن اللقاح ضد فيروس كورونا اليوم الجمعة (19 آذار/مارس 2021) بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا وذلك بعد أن اعتبرت وكالة الأدوية الأوروبية (إيما) أن لقاح أسترزينيكا آمن.

وستركز المحادثات على حملة التطعيم داخل ألمانيا والتي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب بطء وتيرتها. ويعتبر لقاح أسترازينيكا مهما فيما يتعلق بمشاركة الممارسين العامين في جهود التطعيم لأن تخزينه لا يحتاج لدرجات حرارة منخفضة للغاية مثل لقاحات أخرى تنتجها شركات الأدوية الأخرى.

ويقول الخبراء إن ألمانيا دخلت الموجة الثالثة من الإصابات، مع تزايد عدد الحالات مرة أخرى- خاصة حالات فيروس كورونا من السلالة البريطانية الأكثر عدوى.

مشاهدة الفيديو 02:19 شارك الوكالة الأوروبية للأدوية تشدد على آمان لقاح أسترازينيكا إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3qq7a الوكالة الأوروبية للأدوية: لقاح أسرازينيكا آمن

وذكر معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع يوم الخميس إلى 90 حالة لكل 100 ألف نسمة على مدار سبعة أيام، بعد أن بلغ 2 ,86 في اليوم السابق.

ووفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة فقد ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 17482 ليصل الإجمالي إلى مليونين و629750.

كانت ألمانيا قد استأنفت أمس الخميس التطعيم بلقاح استرازينيكا بعدما كانت قد أوقفت التلقيح به بسبب ماتردد عن تسببه في جلطات دموية.

ا.ف/ م.س (د.ب.أ، رويترز)