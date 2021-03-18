 بعد استئناف ألمانيا التطعيم بأسترازينيكا..ميركل تترأس ″قمة اللقاح″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.03.2021

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أخبار

بعد استئناف ألمانيا التطعيم بأسترازينيكا..ميركل تترأس "قمة اللقاح"

بعد تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا ثم استئناف التطعيم به، تعقد الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا قمة تركز على حملة التطعيم ضد فيروس كورونا التي تتعرض لانتقادات واسعة. بالتزامن مع ذلك تواصل الإصابات ارتفاعها.

TABLEAU | Deutschland | Coronavirus dritte Welle | Müller, Merkel, Söder

اجتماع سابق للمستشارة ميركل مع رؤساء حكومات الولايات

من المقرر عقد  قمة بشأن اللقاح ضد فيروس كورونا اليوم الجمعة  (19 آذار/مارس 2021) بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا وذلك بعد أن اعتبرت وكالة الأدوية الأوروبية (إيما) أن لقاح أسترزينيكا آمن.

وستركز المحادثات على حملة التطعيم داخل ألمانيا والتي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب بطء وتيرتها. ويعتبر لقاح أسترازينيكا مهما فيما يتعلق بمشاركة الممارسين العامين في جهود التطعيم لأن تخزينه لا يحتاج لدرجات حرارة منخفضة للغاية مثل لقاحات أخرى تنتجها شركات الأدوية الأخرى.

ويقول الخبراء إن ألمانيا دخلت الموجة الثالثة من الإصابات، مع تزايد عدد الحالات مرة أخرى- خاصة حالات فيروس كورونا من السلالة البريطانية الأكثر عدوى.

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الوكالة الأوروبية للأدوية: لقاح أسرازينيكا آمن

وذكر معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع يوم الخميس إلى 90 حالة لكل 100 ألف نسمة على مدار سبعة أيام، بعد أن بلغ 2 ,86  في اليوم السابق.

ووفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة فقد ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 17482 ليصل الإجمالي إلى مليونين و629750.

كانت ألمانيا قد استأنفت أمس الخميس التطعيم بلقاح استرازينيكا بعدما كانت قد أوقفت التلقيح به بسبب ماتردد عن تسببه في جلطات دموية.

ا.ف/ م.س (د.ب.أ، رويترز)

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


مختارات

"فوائدة تفوق مخاطره".. الصحة العالمية توصي بمواصلة التطعيم بأسترازينيكا

ترى منظمة الصحة العالمية أن مزايا لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره، ولذلك أوصت بالاستمرار في التطعيم به ضد كورونا حتى إشعار آخر، مؤكدة أن خبراءها يواصلون "تقييم" البيانات المتعلقة باللقاح، الذي علقت دول عديدة استخدامه.  

ألمانيا.. ازدياد عدد الجلطات المشتبه في ارتباطها بلقاح أسترازينيكا

أعلنت السلطات الألمانية ازدياد عدد حالات التجلط الدموي المشتبه في ارتباطها بلقاح أسترازينيكا إلى 13 حالة، بينها 3 حالات انتهت بالوفاة. وكانت ألمانيا أوقفت استخدام اللقاح بانتظار توصيات الوكالة الأوروبية للأدوية.  

أوروبا تتهيأ لموجة ثالثة من الوباء وسط شكوك في لقاح أسترازينيكا

مع ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وبطء حملات التطعيم، تستعد دول أوروبية لموجة ثالثة من الجائحة. ورغم اشتداد الأزمة الصحية علقت العديد من الدول الأوروبية استخدام لقاح أسترازينيكا نتيجة مخاوف من تسببه بجلطات.  

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