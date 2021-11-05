بعد ارتفاع الإصابات.. جرعة ثالثة ضد كورونا للجميع في ألمانيا

في ضوء تزايد أعداد الإصابات بكورونا في الكثير من المناطق بألمانيا، تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية والولايات إتاحة جرعات معززة من لقاحات مضادة لكورونا لجميع المطعمين عقب 6 أشهر من تلقيهم التطعيم. وقال وزير الصحة الاتحادي، ينس شبان، عقب اجتماع وزراء صحة الولايات اليوم الجمعة (الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2021) في مدينة لينداو إن الولايات ستوفر من أجل ذلك حافلات ومراكز للتطعيم، مضيفا أن عيادات الأطباء ستشارك أيضا في هذه الحملة.

وقال شبان: "يجب أن يصبح تلقي جرعة معززة عقب ستة أشهر (من التطعيم) هو القاعدة - وليس الاستثناء"، مؤكدا ضرورة تطبيق ذلك بشكل خاص على كبار السن وموظفي الرعاية والعاملين في المرافق الصحية. وأضاف شبان إن البلاد دخلت فترة صعبة للغاية فيما يتعلق بالوضع الوبائي لكوفيد-19 مع تزايد أعداد المرضى في العناية المركزة.

وفي نفس السياق، قال المتحدث باسم الحكومة المنتهية ولايتها، شتيفن زايبرت، اليوم الجمعة في برلين إن على الجميع بذل قصارى جهدهم للتأكد من أن الشتاء لن يجلب معاناة لا داعٍ لها، مضيفا أن الزيادة الحادة في عدد الإصابات وزيادة العبء في المستشفيات في بعض المناطق "مقلقة للغاية"، داعيا مجددا إلى تلقي التطعيمات والجرعات المعززة وتطبيق اختبارات الكشف عن كورونا في دور رعاية المسنين.

وأشار المتحدث إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيُجرى عقد محادثات بين المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل وقادة الولايات حول سبل التصدي لزيادة الإصابات. ولم يعلن المتحدث عن جدول أعمال ميركل للأسبوع المقبل.

وفي ضوء المرحلة الانتقالية نحو تشكيل ائتلاف حاكم جديد في ألمانيا، قال زايبرت: "لسنا في مرحلة ليس لدينا فيها حكومة"، موضحا أنه بموجب اليمين الدستورية، فإن ميركل "ستعمل على تفادي حدوث أي ضرر للشعب الألماني حتى اليوم الأخير من ولايتها".

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وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 37120 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. وللمقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 24668 إصابة. وسجل المعهد 154 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 121 وفاة يوم الجمعة الماضي.

وأعلى إصابة سجلتها ألمانيا الآن، تعود إلى 18 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تمّت إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 كانون الثاني/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

خ.س/و.ب (رويترز، د ب أ)