 بعد احتجازها لأشهر في إيطاليا.. ″آلان كردي″ تبحر مجددا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.04.2021

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بعد احتجازها لأشهر في إيطاليا.. "آلان كردي" تبحر مجددا

بعد ستة أشهر من احتجازها في إيطاليا، بات بمقدور سفينة الإنقاذ "آلان كردي" بالإبحار مجددا. إيطاليا احتجزت السفينة بحجة "وجود مخالفات" بها يمكن أن تعرض الطاقم والمهاجرين على متنها للخطر. بيد مشغلي السفينة قدموا رواية أخرى.

سفينة الإنقاذ آلان كردي أمام السواحل الليبية (أرشيف)

سفينة الإنقاذ "آلان كردي" تستعد للعودة لمهامها بعد الإفراج عنها

أعلنت منظمة "سي آي" المشغلة لسفينة إنقاذ المهاجرين الألمانية "آلان كردي"، اليوم الأحد (11 أبريل/ نيسان 2021)، السماح للسفينة بالإبحار مرة أخرى بعد نحو ستة أشهر من احتجازها في إيطاليا. وذكرت المنظمة أن محكمة في جزيرة سردينيا قضت بأنه لم يعد من الممكن احتجاز آلان كردي من قبل السلطات وسمحت لها بالإبحار إلى إسبانيا للصيانة.

مختارات

وقال جوردن إيسلر، من منظمة "سي آي" عقب الحكم: "هذا أول نجاح. الإجراءات لم تنته بعد". وأضاف أنه بعد جلسة عقدت يوم الأربعاء أصدرت المحكمة الإدارية في كالياري قرارها يوم الجمعة.

وتم تحديد موعد المحاكمة في القضية الرئيسية المتعلقة بشرعية الاحتجاز في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، وفقا لما ذكرته المنظمة.

وكان خفر السواحل الإيطالي أوقف "آلان كردي" في أولبيا، بجزيرة سردينيا، في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي بعد عدة مهام لإنقاذ مهاجري القوارب.

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وبينما تقول "سي آي" إن هذه الخطوة كانت جزءا من استراتيجية إيطاليا لعرقلة عملية الإنقاذ المدنية للمهاجرين في البحر المتوسط، قدم خفر السواحل الإيطالي رواية أخرى.

فقد أعلن الأخير أنه لم يعد مسموحا للسفينة التابعة لمنظمة "سي آي" الألمانية للإنقاذ البحري بالخروج من ميناء أولبيا الواقع بجزيرة سردينيا. وأضاف خفر السواحل الإيطالي أنه خلال الفحص الفني ثبت وجود "مخالفات" بالسفينة يمكن أن تعرض الطاقم والمهاجرين على متنها للخطر.

وردت منظمة "سي آي" المشغلة للسفينة يومها وبلسان رئيسها جوردن إيسلر، إذ قال: "إن احتجاز آلان كردي من جديد يعد أمرا سياسيا بحتا ويعرض حياة البشر للمخاطر". وقال إن المشغلين للسفينة ومقرهم في ريغنسبورغ الألمانية سيقدمون دعوى قضائية ضد السلطات الإيطالية.

كانت سفينة آلان كردي احتجزت بالفعل في ميناء باليرمو بجزيرة صقلية في شهر أيار/ مايو الماضي خلال مهمة سابقة لها في البحر المتوسط. وكانت السلطات الإيطالية أشارت إلى مخالفات وقتها قالت عنها: "اكتشفنا اليوم أن هذه المخالفات لم يتم إصلاحها".

هـ.د/أ.ح (د ب أ)

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    اقترب هذا القارب المطاطي من سفينة OOC "Jaguar" وهي سفينة تجارية تقوم بدعم منصات الحفر في البحر الأبيض المتوسط.

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    كثيرا ما تقوم سفن تجارية بإنقاذ المهاجرين الذين يركبونها، مثلما فعلت سفينة "Jaguar"، حيث ليس للاتحاد الأوروبي سفن كثيرة لاستخدامها ضمن مهمة "تريتون". كما إن مدى تحرك السفن في هذه المهمة لا يتعدى أكثر من 30 ميلا بحريا عن السواحل الايطالية.

  • Bildergalerie Rettung von Flüchtlingen durch deutsche Cargo schiffe im Mittelmeer

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    أنقذت سفينة دعم المنصات الألمانية Christopher Opielok حوالي 1500 مهاجر خلال شهر كانون الثاني/ ديسمبر الماضي. ولم تتمكن من إنقاذ عدد كبير منهم. في الصورة زورق يغرق أمام سفينة "Jaguar".

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    تقوم سفن شركة Opieloks بتزويد منصات النفط والغاز بحاجياتها من المواد المختلفة أمام سواحل مالطا وليبيا . وهي تحمل كذلك مواد طبية بهدف مساعدة المهاجرين عند الحاجة.

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    إخراج المهاجرين من مياه البحر وحملهم إلى السفينة لا يعني أنهم نجوا من الموت، فـ"عدد منهم يشعر بالتجمد بعد دقائق من الوصول إلى سطح السفينة". كمايقول عاملون في شركة Opielok.

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    من واجب كل قبطان في أية سفينة أن يعمل على إنقاذ من يكون مهددا بالغرق في عرض البحر. تتجه السفن العاملة في مجال الإنقاذ مباشرة نحو خطوط عبور قوارب المهاجرين للقيام بعمليات الإنقاذ عند الحاجة. هذا القارب على وشك الغرق في عرض البحر.

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    بين الحينة والأخرى تبدو قوارب المهاجرين بين أمواج البحر. ومرة أخرى تحاول سفينة "Jaguar"إنقاذهم، بعد أن تطلق تحذيرا إلى حرس السواحل الايطالية لإخبارهم بوجود مهاجرين في عرض البحر.

    الكاتب: بيتر هله/ ع.خ/ع.ع


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