بعد احتجاجات.. فشل خطة جلب المستثمرين الدوري الألماني

قررت اللجنة التنفيذية لرابطة الدوري الألماني بالإجماع في اجتماع استثنائي اليوم التخلي عن خطة لجلب مستثمرين بالمليارات للدوري الألماني، وذلك بعد موجة من الاحتجاجات شهدتها الملاعب الألمانية نهاية الأسبوع.

قررت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم التخلي عن خطة بقيمة مليار يورو لجلب مستثمر إلى مسابقة الدوري بعد عدة احتجاجات من جانب المشجعين، حسبما قال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم هانز يواخيم فاتسكه.

وقررت اللجنة التنفيذيةلرابطة الدوري الألماني بالإجماعفي اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء (21 فبراير/ شباط 2024)، أن الصفقة لن تتم .

وقال فاتسكه في بيان صحفي "في ضوء التطورات الحالية، يبدو أن الاستمرار الناجح للعملية لا يبدو ممكنا. رغم وجود أغلبية كبيرة تؤيد ضرورة الشراكة الاستراتيجية".

وكانت رابطة الدوري الألماني تخطط لتعزيز قدرات المسابقة التسويقية في صفقة بقيمة مليار يورو (08.1 مليار دولار)، على مدار 20 عاما كحد أقصى من خلال صفقة المستثمرين، مقابل حصة من إيرادات الترخيص من بيع الحقوق الإعلامية.

وتمت الموافقة على تلك الخطة بأغلبية الثلثين من إجمالي 36 ناديا تنشط بدوري الدرجتين الأولى والثانية الألماني في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكانت شركة "سي في سي كابيتال" صاحبة العرض الوحيد المتبقي بعد انسحاب شركة الأسهم الخاصة "بلاكستون" الأسبوع الماضي.

معارضة شديدة من الجماهير

وقوبلت خطة الرابطة بمعارضة شديدة من المشجعين الألمان، الذين ظلوا يحتجون لعدة أسابيع من خلال إلقاء أشياء على أرض الملعب في مباريات الدوري الألماني، مما تسبب في توقف عدد كبير من اللقاءات بالدرجتين الأولى والثانية.

وصرح فاتسكه "إن كرة القدم الاحترافية الألمانية في خضم اختبار حاسم. لم يعد من الممكن ضمان استدامة إبرام العقود المتعلقة بتمويل الأندية الـ36، في ضوء الظروف السائدة".

تخللت مباريات البوندسليغا نهاية الأسبوع الماضي توقفات بسبب إلقاء الجماهير كرات صغيرة كثيرة داخل الملعب كنوع من الاحتجاج صورة من: Matthias Koch/IMAGO

كانت هناك أيضا دعوات مؤخرا لإجراء تصويت جديد حول هذه المسألة بسبب التكهنات بأن الأصوات الـ 24 لصالح الصفقة لم يتم الوصول إليها إلا بعد أن قام مارتن كيند، المدير الإداري لهانوفر صاحب حصة الأغلبية بالتصويت ضد أوامر النادي ولمصلحته الشخصية.

وربما يكون هذا انتهاكا للائحة 1+50 في كرة القدم الألمانية، والتي بموجبها يكون للنادي القول الفصل. ورفض كيند الكشف عن كيفية تصويته، قائلاً إنه اقتراع سري.

وأعترف فاتسكه بأن رابطة الدوري الألماني لا يمكنها أن تنكر أن الأحداث المحيطة بتصويت هانوفر أدت لعدم قبول النتيجة على نطاق واسع.

وأشار فاتسكه "في ضوء الأصل العظيم الذي نملكه في أيدينا من خلال لائحة 50 + 1، يجب ألا نتجاهل ذلك"، موضحا أن التصويت الجديد سيثير المزيد من الأسئلة القانونية بشأن القرار، الذي تم اتخاذه في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وشدد فاتسكه على أن "تجنب ذلك والعودة لإقامة المباريات بشكل منتظم ينبغي أن يكون الهدف الأساسي لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم".

ووفقا لاستطلاع للرأي، يعارض نصف مشجعي كرة القدم الألمانية وجود شريك استراتيجي لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم، حيث يعتبر أكثر من 50% أن الاحتجاجات المستمرة ضد هذه الخطة مناسبة .

وأجرت إحدى وكالات التسويق الرياضي الألمانية المهتمة بكرة القدم استطلاعا يومي 18 و19 شباط/فبراير الجاري، حول تلك القضية المثيرة للجدل، حيث أبدى 46% معارضتهم لدخول المستثمر، في حين أيد 33% وجود شريك خارجي، أما الآخرون إما ليس لديهم رأي أو لا يريدون الكشف عن وجهة نظرهم. وشمل الاستطلاع ألفا وستة أشخاص.

هـ.د/أ.ح (د ب أ)