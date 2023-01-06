بعد احتجاجات المزارعين.. نقاش أوروبي حول مصير الذئاب

تتمتع الكثير من الحيوانات البرية، ومنها الذئاب، بحماية كبيرة في ظل قوانين الاتحاد الأوروبي. ولكن مع زيادة أعداد الذئاب بشكل كبير وتشكيلها خطرا على المواشي والدواجن، يحتج كثير من الفلاحين على هذه الحماية، مطالبين بتخليصهم من خطر الذئاب.

ويضغط حاليا العديد من السياسيين والبرلمانيين في الاتحاد الأوروبي باتجاه تخفيف هذه القوانين، والسماح بملاحقة الذئاب. ولعل أبرز هذه التحركات كانت الخطاب الذي وجهه أعضاء أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي (حزب الشعب) إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، مطالبين إياها بضرورة التحرك، وعبروا عن "أسفهم لتجاهل صوت البرلمان".

يشار إلى أن فون دير لاين نفسها عاشت الموقف. فقط تعرض مهر ثمين تملكه لهجوم من ذئاب. وعاد مؤخرا النقاش حول هذه الحادثة التي وقعت في بداية سبتمبر/أيلول 2022، في منزل فون دير لاين الواقع في منطقة ريفية في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية. وقالت فون دير لاين عن ذلك إن عائلتها كانت "حزينة جدا".

انطلقت في السويد أكبر عملية صيد للذئاب منذ إعادة الصيد المرخص في عام 2010.

في غضون ذلك انطلقت في السويد أكبر عملية صيد للذئاب منذ إعادة الصيد المرخص في عام 2010. ووفقا لمحطة التلفزيون السويدية (إس في تي)، فإن الحملة قد تسفر هذا العام عن قتل 75 حيوانا.

وقال غونار غلورسن، من الجمعية السويدية للصيد للمحطة التلفزيونية: إن "الصيد ضروري للغاية لإبطاء الزيادة المطردة في أعداد الذئاب". وأضاف غلورسن: "إن عدد الذئاب هو الأكبر لدينا في العصر الحديث".

وتشير أرقام (إس في تي) إلى أنه تم قتل ما مجموعه 203 ذئاب في عمليات صيد رسمية منذ عام 2010. وحاول نشطاء حقوق الحيوان تعطيل عملية الصيد اليوم الاثنين، حسبما أفادت المحطة التلفزيونية. يشار إلى أن هناك ما يقدر بنحو 460 ذئبا تعيش في البرية في السويد.

وأمام هذه التحركات لتخفيف الأنظمة القانونية التي تحمي الذئاب، تخشى جمعيات حماية البيئة وحقوق الحيوان من أن يؤدي فتح النقاش حول الذئاب إلى امتداد ذلك إلى أنواع أخرى من الحيوانات، كما تقول كريستينه بندر، مسؤولة حماية الأنواع في الاتحاد الألماني لحماية البيئة والطبيعة، وفق صحيفة "راينيشه بوست".

وتضيف بندر بالقول إنها لذلك لا تتوقع أن المفوضية الأوروبية تريد فتح هذا الباب.

حياة الذئاب .. نظام سلطوي صارم وإنضباط مع القطيع تقول الأسطورة: "إن الذئاب تعوي قُبالة ضوء القمر" غير أن علماء الحياة البرية دحضوا تلك الأسطورة بقولهم: "ترفع الذئاب رؤوسها وهي تعوي لتتمكن من إيصال صوتها إلى أبعد مسافة ممكنة لتجمع أفراد القطيع، ولتلفت إنتباه الشريك إلى شريكته، ولتحدد المنطقة التي تقع تحت سيطرة القطيع، ولتخيف أعداء القطيع وتحذرهم من الإقتراب.

حياة الذئاب .. نظام سلطوي صارم وإنضباط مع القطيع يُقال أن الذئاب تتزوج مرة واحدة في حياتها وهي حيوانات مُخْلصة ووفية لبعضها البعض، غير أن بعض الخبراء يرى بأنه من الممكن للذئب الذكر المُسيطر أن يتزوج أكثر من أنثى.

حياة الذئاب .. نظام سلطوي صارم وإنضباط مع القطيع على مر الأزمان صُوِرَت الذئاب على هيئة وحوش شرسة تفترس الإنسان والأطفال بشكلٍ خاص، غير أن المناصرين للحياة البرية لايجدون ما يمنع الإنسان من التعايش مع الذئاب جنباً إلى جنب في بيئة مشتركة.

حياة الذئاب .. نظام سلطوي صارم وإنضباط مع القطيع لاتعيش الذئاب ضمن قطعان فحسب بل تتشارك بعملية الصيد وتعمل كفريق واحد منظم ومُنَسَق، غير أنه لو إستطاع ذئب بعينه إصطياد غزال صغير أو أي حيوان صغيرآخرفسيفترسه بمفرده، أما إذا تشارك أفراد القطيع كلهم بصيد أحد الحيوانات الكبيرة الحجم مثل الأيل عندئذٍ بإمكان جميع أفراد القطيع المشاركة بإفتراس الضحية.

حياة الذئاب .. نظام سلطوي صارم وإنضباط مع القطيع الذئب الوحيد هو ذاك الذئب الذي طُرِدَ من القطيع، أو الذي أُبعِدَ عنه نتيجة لإصابته بمرض أو بضعف، ومن الذئاب من يتخذ قراره للإبتعاد عن القطيع والعيش بمفرده ويُسمى بالذئب المنفرد أو الوحيد، ويُقال: "عادة يكون عواء الذئب الوحيد أقل مقارنة بالذئاب التي تعيش ضمن القطيع في محاولة منه ليبقى بعيداً عن رقابة بقية الذئاب في المناطق المجاورة".

حياة الذئاب .. نظام سلطوي صارم وإنضباط مع القطيع الذئاب حيوانات تحب الترحال والتنقل من منطقة لأخرى ويُمكن أن تقطع مسافة تتراوح بين 30 إلى 50 كم يومياً، كما يُمكن أن تزيد تلك المسافة في حالة عدم عثورها على الغذاء. تتناسب المنطقة التي تُسيطر عليها الذئاب مع حجم وعدد أفراد القطيع ومع كثافة الحيوانات التي يُمكن إفتراسها، ويُمكن أن تتراوح مساحة هذه المنطقة بين 150 إلى 300 كم².

حياة الذئاب .. نظام سلطوي صارم وإنضباط مع القطيع تضع أنثى الذئب بين 6 إلى 8 جروا وتمتد فترة الحمل حتى 63 يوماً وتحتضن أنثى الذئب جرائها بعد ولادتهم داخل وكر يتم إختياره من قبل أنثى الذئب المُسيطرة، تُفْطَم الجراء بعد ثمانية أسابيع من ولادتها ومن ثم تعتمد على الطعام الصلب القوام الذي تقوم الأم بمضغه وتقديمه لجرائها.

حياة الذئاب .. نظام سلطوي صارم وإنضباط مع القطيع تعيش الذئاب ضمن قطعان يتألف القطيع الواحد منها من 6 إلى 10 ذئاب. و يتميز التسلسل الهرمي للسلطة بقيوده الصارمة، يتراس كل قطيع ذئب مهيمن أو مُسيطر ويختار أنثى تحتل مكانة مهيمنة أو مسيطرة، وهما المسموح لهما أن ينجبا الجراء الذين سينضموا إلى بقية أفراد قطيع الذئاب، وتقع مسؤولية العناية بالجراء على باقي أفراد القطيع. الكاتب:تامسين ووكر/ غالية داغستاني



ف.ي/ أ.ح