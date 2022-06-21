 بعد اتهامات بمعاداة السامية.. استقالة مديرة معرض دوكومنتا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.07.2022

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بعد اتهامات بمعاداة السامية.. استقالة مديرة معرض دوكومنتا

بعد انتقادات طالت أعمالا في النسخة الخامسة عشرة من معرض "دوكومنتا" الألماني الفني وعلى خلفية اتهامها (الأعمال) بأنها تحمل مضامين معادية للسامية، استقالت المديرة العامة للمعرض، زابينه شورمان، من مهام منصبها.

تأتي استقالة زابينه شورمان نتيجة فضيحة بمعاداة السامية في المعرض هذا العام

تأتي استقالة زابينه شورمان نتيجة فضيحة بمعاداة السامية في المعرض هذا العام

أعلن مجلس الإشراف على معرض "دوكومنتا" الألماني الفني اليوم السبت (16 تموز/يوليو 2022) في كاسل أنه تم الاتفاق بصورة ودية على إنهاء عقد خدمات المديرة العامة للنسخة الخامسة عشر من المعرض، زابينه شورمان.

مختارات

أعلنت شرطة العاصمة الألمانية برلين أنها منعت تجمعات ومظاهرات مؤيدة للفلسطينيين مناهضة لإسرائيل بمناسبة ما يعرف بـ"يوم النكبة" كانت مقررة ابتداء من اليوم الجمعة لوجود "خطر لإطلاق دعوات معادية للسامية وتمجيد للعنف".

اجتمعت أندية كرة القدم الألمانية في دورتموند هذا الأسبوع لمناقشة مكافحة معاداة السامية ضمن اللعب. إحدى النقاط الرئيسية كانت ضرورة التوضيح أن كراهية اليهود تختلف عن أشكال التمييز الأخرى، ولا تندرج ضمن تعريف العنصرية فقط.

وتأتي استقالة شورمان نتيجة فضيحة بمعاداة السامية في المعرض هذا العام.

وكانت إدارة الدوكومنتا   أزالت عملا لمجموعة "تارينج بادي" الإندونيسية من المعرض بعد أيام قليلة على نصبه، وذلك بعد تصنيفه على أنه معاد للسامية.

وقبل هذه الواقعة تعرضت مجموعة "روانجروبا" الإندونيسية المشرفة على النسخة الخامسة عشر من المعرض لاتهامات بمعاداة السامية منذ شهور.

وكانت شورمان اعتذرت مجددا  باسم المجموعة الإندونيسية وقالت إن المجموعة "آسفة لأبعد حد". وأضافت شورمان أن المجموعة مصممة بشدة " على أن تقوم معنا بإنقاذ الجانب الإيجابي لهذا المعرض ومواصلته" وذكرت أن مراجعة الأحداث ستوضح ما إذا 
كان من الضروري اتخاذ عواقب أخرى وما هي هذه العواقب. 
 

يذكر أن هذا العمل الفني مثار الجدل عبارة عن لوحة عملاقة عنوانها "عدالة الشعب"، ويظهر فيها ضمن رسوم وأشكال كثيرة جندي يرتدي وشاحا عليه نجمة داوود السداسية وخوذة عليها عبارة "الموساد" وهو اسم جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية، ورسم كاريكاتوري لشخصية يهودية يستدل عليها من خلال ضفائر طويلة مجدولة، وأنف معقوف وأسنان ذئب وفي فم هذا الشخص سيجار وعلى قبعته رمز الوحدة الوقائية النازية "إس إس".

خ.س/أ.ح (د ب أ)

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Wladimir Putin, Präsident Russland (Getty Images/AFP/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعاليات التي تقام في أورشليم/ القدس اليوم الخميس 23 كانون الثاني/ يناير وفود من نحو 50 دولة لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز. وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التجمع في مركز ياد فاشيم لضحايا الهولوكست، يعد "أكبر حدث سياسي" منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | (picture-alliance/abaca/E. Blondet)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعالية رؤساء كل من فرنسا وألمانيا وروسيا، وكذلك ملوك إسبانيا وهولندا وبلجيكا إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والأمير البريطاني تشارلز. وتعتبر إسرائيل الحضور الكبير علامة على التضامن في وقت تتصاعد فيه معاداة السامية في جميع أنحاء العالم.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Steinmeier & Netanjahu (Reuters/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    وتأتي هذه الفعاليات بمناسبة مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقالات والإبادة النازي "أوشفيتز" في 27 كانون ثاني/ يناير عام 1945 على يد القوات السوفيتية. وتقام الفاعلية تحت شعار "تذَكُر الهولوكست، مكافحة معاداة السامية"، وذلك في ظل تصاعد المشاعر المعادية للسامية.

  • Israel Rivlin empfängt Steinmeier (Reuters/A. Safadi)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جدد التأكيد خلال مشاركته في الفعالية على مسؤولية بلاده في المحرقة وقال "إننا نكافح معاداة السامية، إننا نتحدى سم القومية، إننا نحمي الحياة اليهودية، إننا نقف إلى جانب إسرائيل. هذا التعهد أجدده هنا في ياد فاشيم أمام أعين العالم". وأضاف "أنحني بشدة" لذكرى "القتل الجماعي لستة ملايين يهودي، ارتكب أبناء بلدي أسوأ جريمة في تاريخ البشرية".

  • Tagebuch der Sheindi Miller-Ehrenwald im DHM Berlin (Holokauszt Emlékközpont, Budapest )

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    ويعتبر معسكر الاعتقال والإبادة النازي "أوشفيتز- بيركناو"، الذي أقامه النازيون في بولندا التي كانت في ذلك الوقت قد وقعت تحت الاحتلال النازي، رمزا للمحرقة النازية (الهولوكست). مليون إنسان قضوا نحبهم في هذا المعسكر سيء الذكر.

  • 65 Jahre Befreiung Auschwitz (AP)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    زار أكثر من 25 مليون شخص معسكر اعتقال أوشفيتز السابق النصب التذكاري لضحايا المحرق، منذ افتتاحه للزوار في عام 1947. وحاليا يستقبل المعسكر مليوني زائر من جميع أنحاء العالم يأتون إلى هناك كل عام.

  • Judentransporte Auschwitz (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    واليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة ( 27 يناير/كانون الثاني) تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة في 1 نوفمبر 2005 لتخليد ذكرى المحرقة النازية والإبادة الجماعية التي أسفرت عن مقتل 6 ملايين يهودي. وبقرارها هذا تحث الجمعية العامة للامم المتحدة دول العالم على إحياء هذه الذكرى وذلك لتجنيب الأجيال القادمة من القيام بعمال الإبادة الجماعية.

  • Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau (DW/D.Bryantseva)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يرفض القرار الأممي (60/7) أي إنكار للمحرقة ويدين جميع مظاهر التعصب الديني أو التحريض أو المضايقة أو العنف ضد الأشخاص أو المجتمعات على أساس الأصل العرقي أو المعتقد الديني. كما يدعو إلى الحفاظ على مواقع حدوث الهولوكست والتي كانت بمثابة معسكرات الموت النازية ومعسكرات الاعتقال ومعسكرات العمل القسري والسجون، وكذلك إنشاء برنامج دولي للتوعية وتعبئة المجتمع من أجل ذكرى المحرقة النازية. اعداد: علاء جمعة

    الكاتب: علاء جمعة


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