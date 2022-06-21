بعد اتهامات بمعاداة السامية.. استقالة مديرة معرض دوكومنتا

أعلن مجلس الإشراف على معرض "دوكومنتا" الألماني الفني اليوم السبت (16 تموز/يوليو 2022) في كاسل أنه تم الاتفاق بصورة ودية على إنهاء عقد خدمات المديرة العامة للنسخة الخامسة عشر من المعرض، زابينه شورمان.

وتأتي استقالة شورمان نتيجة فضيحة بمعاداة السامية في المعرض هذا العام.

وكانت إدارة الدوكومنتا أزالت عملا لمجموعة "تارينج بادي" الإندونيسية من المعرض بعد أيام قليلة على نصبه، وذلك بعد تصنيفه على أنه معاد للسامية.

وقبل هذه الواقعة تعرضت مجموعة "روانجروبا" الإندونيسية المشرفة على النسخة الخامسة عشر من المعرض لاتهامات بمعاداة السامية منذ شهور.

وكانت شورمان اعتذرت مجددا باسم المجموعة الإندونيسية وقالت إن المجموعة "آسفة لأبعد حد". وأضافت شورمان أن المجموعة مصممة بشدة " على أن تقوم معنا بإنقاذ الجانب الإيجابي لهذا المعرض ومواصلته" وذكرت أن مراجعة الأحداث ستوضح ما إذا

كان من الضروري اتخاذ عواقب أخرى وما هي هذه العواقب.



يذكر أن هذا العمل الفني مثار الجدل عبارة عن لوحة عملاقة عنوانها "عدالة الشعب"، ويظهر فيها ضمن رسوم وأشكال كثيرة جندي يرتدي وشاحا عليه نجمة داوود السداسية وخوذة عليها عبارة "الموساد" وهو اسم جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية، ورسم كاريكاتوري لشخصية يهودية يستدل عليها من خلال ضفائر طويلة مجدولة، وأنف معقوف وأسنان ذئب وفي فم هذا الشخص سيجار وعلى قبعته رمز الوحدة الوقائية النازية "إس إس".

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