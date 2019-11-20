بعد اتهامات بالفساد ـ تسريبات تؤكد إجراء حزب ليكود انتخابات على زعامة نتنياهو

قال منافس لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حزب ليكود يوم الأحد (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) إن الحزب سيجري انتخابات على زعامته وذلك مع تصاعد الضغوط على رئيس الوزراء لدفعه للتنحي بعد اتهامه بالفساد.

ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب ليكود سيجري انتخابات تمهيدية خلال الأسابيع الستة القادمة، لكن الوكالة قالت إنه لم يتسن بعد الوصول لمتحدث باسم الحزب لتأكيد الموعد.وقال جدعون ساعر عضو الكنيست عن ليكود ومنافس نتنياهو في تغريدة على تويتر إنه يرحب "بموافقة رئيس الوزراء على إجراء انتخابات تمهيدية على زعامة الحزب".

وذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن نتنياهو اتفق مع رئيس اللجنة المركزية بحزب ليكود اليميني حاييم كاتس على إجراء انتخابات أولية على رئاسة الحزب في غضون ستة أسابيع، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا).

مشاهدة الفيديو 02:22 شارك لائحة الاتهام ضد نتنياهو إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3TZsR جدل في اسرائيل بعد توجيه لائحة الاتهام ضد نتنياهو

وجاء توجيه الاتهامات لنتنياهو يوم الخميس وسط حالة من الفوضى السياسية غير المسبوقة في إسرائيل بعد انتخابات جرت في أبريل/ نيسان ثم في سبتمبر أيلول ولم يفز فيها نتنياهو أو منافسه الرئيسي بيني

جانتس، الذي يمثل تيار الوسط، بأغلبية تؤهله للحكم.

ونفى نتنياهو الاتهامات بالرشا والاحتيال وخيانة الأمانة وقال إنه سيظل في منصبه ويدافع عن نفسه.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلبا لحركة مراقبة بإجبار نتنياهو على الاستقالة أو الاعتذار مؤقتا عن البقاء في المنصب قائلة إن الحركة مقيمة الدعوى لم تستنفد بعد البدائل الأخرى مثل مقاضاة نتنياهو مباشرة

وكذلك المدعي العام الإسرائيلي.

وقالت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل في الطلب الذي تقدمت به إلى المحكمة العليا لتأمر بتنحي نتنياهو إن توجيه اتهامات جنائية لرئيس وزراء لا يزال في منصبه لأول مرة في إسرائيل يعتبر "تجاوزا لخط أحمر وصفعة قوية لثقة الرأي العام بمؤسسات الحكم".

ع.ج.م/ح.ز (رويترز، دب أ)