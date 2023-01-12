بعد اتفاق تيغراي.. وزيرتا خارجية ألمانيا وفرنسا في إثيوبيا

بدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس (12 كانون الثاني/يناير 2023) زيارتها التي تستغرق يومين لإثيوبيا، والتي تأتي على خلفية أزمة الغذاء التي تسببت فيها الحرب الروسية. واجتمعت الوزيرة الألمانية مع الرئيسة الإثيوبية سهلورق زودي، وهي أول امرأة ترأس إثيوبيا، وتتولى هذا المنصب منذ عام .2018

وترافق وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا الوزيرة الألمانية في زيارتها لإثيوبيا.ويشمل جدول أعمال الزيارة الالتقاء أيضا برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين ووزير العدل الإثيوبي جيديون تيموثيوس.

اتفاق السلام في تيغراي

وتعتزم وزيرتا الخارجية الألمانية والفرنسية تفقد مخزن للحبوب تابع لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يتم به تخزين حبوب تم توريدها من أوكرانيا.تجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا هي ثاني أكبر دولة بأفريقيا من حيث عدد السكان بعد نيجيريا، كما أنها واحدة من أفقر دول العالم. وتعاني البلاد

من جفاف شديد بعد عدم سقوط أمطار للموسم الخامس على التوالي. وبسبب الاعتماد الكبير على القمح والأسمدة من أوكرانيا وروسيا، يتوقع خبراء أن يزداد الوضع سوءا نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتعتزم بيربوك وكلونا الاطلاع مباشرة على اتفاق السلام الجديد في إقليم تيغراي. وتوصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق سلام مع "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في تشرين الثاني/نوفمبر. وقتل مئات الآلاف في الصراع منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.

وكان تيغراي معزولا إلى حد كبير عن بقية العالم لمدة عامين حيث أغلقت الحكومة الإثيوبية الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات المصرفية والكهرباء والحركة الجوية في الإقليم. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 89% من سكان تيغراي البالغ عددهم 7 ملايين نسمة لا يحصلون على الغذاء الكافي.

وعلى الصعيد السياسي في ألمانيا قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي المعارض إنه يتعين على الوزيرة الألمانية زيارة إقليم تيغراي وقال يوهان فادفول في تصريحات إعلامية "أرى أنه من المهم أن تسافر الوزيرة (أنالينا) بيربوك بنفسها إلى تيغراي أيضا من أجل زيادة الضغط على الأطراف الفاعلة هناك". وأضاف أنه سيكون أمرا جيدا بشكل أساسي أن تهتم بيربوك أخيرا بالأزمة في إثيوبيا، وانتقد الحكومة الألمانية قائلا: " لفترة طويلة للغاية ركزت الحكومة الاتحادية على أوروبا فقط".

ا.ف/ ع.ش (د.ب.أ)