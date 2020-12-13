 بعد إقالة فافر.. مخرج فوري في بروسيا دورتموند إلى حين! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 14.12.2020

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رياضة

بعد إقالة فافر.. مخرج فوري في بروسيا دورتموند إلى حين!

ثلاث خسارات متتالية أطاحت بالسويسري لوسيان فافر، مدرب دورتموند، وذلك رغم كل ما حققه للفريق في الموسمين السابقين. لكن "أهداف الدوري في خطر"، تقول إدارة النادي لتلجأ إلى حلّ فوري قد يعقد الأمور أكثر.

ماركو روزه مدرب مونشنغلادبخ مرشح بقوة للانتقال إلى دورتموند.

ماركو روزه مدرب مونشنغلادبخ مرشح بقوة للانتقال إلى دورتموند.

لا شك أن الخسارة المدوية التي تعرض لها بروسيا دروتموند على ملعبه (السبت 12 ديسمبر/ كانون الأول) أمام فريق شتوتغارت (1-5) ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الألماني، قسمت ظهر إدارة النادي، ما دفعها إلى اتخاذ قرار إقالة المدرب السويسري لوسيان فافر. ميشائيل تسورك الرجل الثاني في النادي الأصفر، صرح وبوضوح أن هذه الخطوة سببها أن "أهداف الموسم في خطر"، بعد تراجع دورتموند إلى المركز الخامس.

هنا وجب التذكير أن الخسارة أمام شتوتغارت وإن كانت الأقسى منذ موسم 2009 لم تكن قط ناقوس الخطر الأول، فقد كانت الهزيمة الثالثة على التوالي التي يصطدم بها الفريق على عشب ملعب "إيدونا بارك" بعد الأولى أمام بايرن ميونيخ (2-3) ثم أمام كولونيا (1-2).

تكليف مساعد فارف المقال إدين تيرزيش لتولي مهام تدريب الفريق فورا.

تكليف مساعد فارف المقال إدين تيرزيش لتولي مهام تدريب الفريق فورا.

ومن أجل تصحيح المسار، كلُّف مساعد فافر المقال، إدين تيرزيش، لتولي مهام تدريب الفريق فورا. لكن المساعد السابق والمدرب الحالي سيجد نفسه بعد ثلاثة أيام فقط في مركز الحدث، إذ أن المباراة القادمة ضمن منافسات الدوري الألماني مبرمجة غدا الثلاثاء على ملعب فيردر بريمن، كما أن الفريق سيواجه إشبيلية الإسباني في دور الستة عشر 
لبطولة دوري أبطال أوروبا، وفقا لقرعة البطولة التي أجريت اليوم الاثنين. وفي كلتا المناسبتين هناك العديد من المؤتمرات الصحفية التي على تيرزيش عقدها إلى جانب مباشرة الاستعدادات الجارية مع فريق "مصدوم" يفتقد لخدمات قنبلته التهديفية إرلينغ هالاند.

في الحقيقة تيرزيش إلى غاية اللحظة كان دائما خلف ظل فافر بشكل يشكك اليوم في قدرته على مجاراة هذه الاستحقاقات وعلى وجه السرعة. هذا الاعتقاد قد يكون موجودا أيضا لدى إدارة النادي وأن العودة إليه لم تكن إلا من منطلق "مجبر أخاك لا بطل" وذلك قبل أسبوع من الذهاب إلى عطلة أعياد الميلاد، وأربعة أيام من بدء الإغلاق العام في ألمانيا بسبب جائحة كورونا.

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في عددها الصادر صباح اليوم الاثنين (14 ديسمبر/ كانون الأول)، عززت صحيفة "بيلد" هذا الطرح بالكشف عن اسم مرشح على المدى البعيد، والمقصود هنا الصيف القادم.

وحسب تقرير "بيلد" فإن ماركو روزه، المدرب الحالي لفريق مونشنغلادباخ ، أقوى المرشحين للمنصب، وأنه يمتلك شرطا جزائيا في عقده الممتد إلى غاية نهاية موسم 2022 يتيح له المغادرة قبل موعد انتهاء العقد.  

وقاد روزه، مدرب فريق سالسبورغ النمساوي سابقا، مونشنغلادباخ إلى ثمن نهائي دوري الأبطال. وسبق أن طرح اسمه حتى نهاية موسم 2019 كمدرب محتمل لدورتموند، وهو ما رفض روزه نفسه التعليق عليه آنذاك.

و.ب

 

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