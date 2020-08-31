بعد إعلان "موقف مشترك".. كيف يمكن لحراك لبنان إخراج البلد من النفق؟

في محاولة لإنقاذ الوضع من مزيد من التأزم وتأكيد أن الحراك يملك بدوره خارطة طريق، أعلنت مجموعات وأحزاب في المعارضة اللبنانية عن توصلها إلى "موقف مشترك" في هذه الظرفية الحساسة التي تلت استقالة الحكومة على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

ويعدّ هذا الإعلان مؤشراً إيجابياً بعد انتقادات واسعة تلقاها الحراك بسبب عدم تجانسه وعدم تقديمه الإضافة المنتظرة منذ اندلاعه عام 2019، باستثناء رفضه للمحاصصة الطائفية التي كانت من أسباب إخفاق لبنان في خلق دولة وطنية تنهي الانقسام.

ويتضمن برنامج قوى المعارضة الذي اطلعت عليه DW ثماني نقاط، منها "محاسبة المنظومة المجرمة"، ووقف الانهيار المالي وفق أسس العدالة في توزيع الخسائر، وإطلاق خطة إنقاذ لضحايا الانفجار ومن تأثروا بالانهيار المالي، وإطلاق مبادرة وطنية لتأسيس عقد اجتماعي مدني لا طائفي، وإعادة تشكيل السلطة عبر قانون انتخابي جديد.

في هذا السياق يقول المحلّل السياسي أمين قمورية، إن هذه المبادرة الجديدة تعدّ أهم إنجاز تحقق لهذه المجموعات، إذ ضمت 84 مبادرة وتكتل دون أن تلغي خصوصية كل طرف أو توجهاته.

ويشير قمورية في حديث مع DW عربية إلى أن الأمر يتعلّق بالمجموعات الأساسية التي شاركت في حراك 17 أكتوبر/ تشرين الأول، وأن الموقف المعلن عنه يمثل الحدّ الأدنى من التفاهمات لغاية إنهاء الفوضى التي تستغل من طرف قوى السلطة وكذلك قوى خارجية تتبنى الحراك شكلاً لكنها تبحث فقط عن مصالحها.

وتزامناً مع الإعلان، كُلّف السفير اللبناني في ألمانيا مصطفى أديب بمهمة تشكيل حكومة جديدة. وهو اسم غير متداول على الساحة السياسية اللبنانية، لكن القوى السياسية الأبرز في البلاد توافقت على اسمه.

غير أن هاني فياض، من مؤسسي ائتلاف الدولة، وهي مبادرة تمخضت عن الحراك، يرى أن تعيين أديب جاء نتيجة إملاءات من قوى الهيمنة الخارجية، وبالتالي فهو مشروع سياسي لا يختلف عن سابقيه بشيء.

ويضيف الناشط لـDW عربية أن الحراك طالب بخروج لبنان عن النفوذ الأجنبي، ومنه النفوذ الفرنسي الذي دفع نحو تعيين أديب، واستمرار هذه الإملاءات يعني عدم وقوع تغيير.

اختلافات الحراك هل تضرب الفكرة؟

ركز شباب الحراك على فكرة أساسية منذ البداية هي رفض أيّ حديث عن الطائفية في مستقبل لبنان، وكان جلياً كيف ركز المنتمون للطوائف الدينية داخل الحراك على انتقاد زعمائهم والمطالبة برحيلهم تحت شعار "كلن يعني كلن"، وهو مشهد لم يكن من تتبع أحداث البلد في العقود الماضية يتخيله، إذ كانت الطائفية والإيديولوجيات سبباً في جعل البلد هش التوافق، ما كان دوماً يهدّد بانفجار الأوضاع.

زاد انفجار بيروت من تدهور الأوضاع المعيشية في البلد

ويشير قمورية إلى المجموعات المشكّلة للحراك تعرف نفسها جيداً، وتعي جيداً وجود اختلافات بينهما، لكن ما يجمع بينها أكثر مما يفرق، وباستطاعتها أن تجمع أطيافاً أكبر من المعارضة في مبادراتها الجديدة، لكن من المتوقع كذلك أن تظهر ائتلافات موازية للمعارضة تعلن عن مبادرات أخرى بأهداف مخالفة.

وخلافاً لأماني شباب الحراك ببناء دولة لبنانية جديدة تنهي كل ما عايشه اللبنانيون من تشرذم سياسي منذ استقلال البلاد عن فرنسا، يدرك المتتبعون للحراك أن هدفاً مثل هذا يحتاج إلى الكثير من الوقت، وأنّ الفسيفساء الطائفي متأصل في الدولة منذ عقود.

ويتحدث قمورية في هذا الصدد أن أقصى ما يمكن للحراك الوصول إليه هو أن يفرض نفسه لاعباً على الساحة، وأن يفرض بعض الشروط التي تؤدي في النهاية لتأسيس دولة.

"عندما خرج المحتجون للمطالبة بحقوقهم المشروعة، اجتمعوا على أن المنظومة الحاكمة فاسدة"، يقول هاني فياض، مضيفاً أن موضوع إعادة تكوين السلطة هو الباب الحقيقي للتغيير، وذلك عبر انتخابات نيابية حقيقية تكون على أساس المواطنة وليس التمثيل الطائفي، مؤكداً في السياق ذاته، أن مجموعات الحراك لها مشارب سياسية مختلفة وإيديلوجات مختلفة، ولا يمكن الحديث لفرد واحد الحديث باسمها؟

هل تترك القوى الإقليمية؟

لم يحدث في أيّ بلد عربي، خلال عقود الاستقلال، أن وصل مسؤول غربي بسرعة البرق إلى البلاد لتفقد أحواله بعد كارثة إنسانية وقعت. كانت صور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يعانق عدداً من المواطنين مثيرة للجدل، لكنها عكست أمراً أكيداً، أن النفوذ الأجنبي موجود بقوة في البلد، وإن كان ماكرون قد أعلن عنه دون مواربة، خصوصاً مع كل التحركات الفرنسية للوساطة في "العقد السياسي الجديد"، فإن هناك قوى أخرى لا تعلن كثيراً عن نفسها، لكن لها أدواتها داخل البلد، ومنها إيران، والسعودية، وحتى إسرائيل.

ومن جهته يشدّد فياض على أن التدخل الخارجي مرفوض، لكن دون أن يعني ذلك رفض الحوار بقدر ما يعني تقديم مصلحة لبنان فوق أيّ اعتبار: "هذه القوى الخارجية تدافع عن مصالحها ومصالح شعبنا، ونحن من حقنا تقديم مصلحة الشعب اللبناني، وعلى هذا الأساس يمكن أن يتم التفاعل بيننا".

ظهر ماكرون كما لو أنه يتجوّل في مدينة فرنسية عندما زار بيروت بعد الانفجار

ويشدّد قمورية أن القوى الأجنبية لا تريد سوى أن يبقى لبنان على حاله وألّا يصل إلى دولة عصرية، وبالتالي تبحث هذه القوى عن صيغة ممكنة لاستمرار الطائفية التي تخدم مصالحها. ويدرك شباب الحراك أن محاولات اقتلاع الطائفية والنفوذ الخارجي أمر صعب للغاية، لذلك يسعون بداية إلى تحقيق مكتسبات كخوض الانتخابات بمجموعات موحدة، تتيح وصول أصوات جديدة إلى البرلمان بما يتيح تقديم مشاريع قوانين، ويضمن عدم ضياع الأفكار التي تبناها الشارع وقت الحراك.

ومن أكبر التحديات التي تواجه اللبنانيين المؤمنين بالتغيير هو الوضع الاقتصادي المتدهور الذي زادت تفجير المرفأ من تداعياته، لدرجة أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أعلنت أن نصف سكان لبنان قد يتعذر عليهم الحصول على احتياجاتهم الغذائية بحلول نهاية العام.

وأمام هذا الوضع الذي يجعل البلد مرتهناً، ولو على المدى القريب، للمساعدات الدولية، يبقى إبعاد التدخل الأجنبي أمراً غاية في الصعوبة، إذ يمكنه العبور عبر نافذة الدعم الاجتماعي، إذا ما اكتشف أن بوابة التغلغل السياسي قد شرعت في الإغلاق.

سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت أفلام نهاية العالم تتحول لواقع في بيروت كان يوم الثلاثاء (الرابع من آب/ أغسطس 2020) يوماً صيفياً عادياً في تاريخ بيروت حتى دقائق قليلة بعد الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة اللبنانية، عندما وقعت كارثة تشبه مشاهد أفلام نهاية العالم: انفجار مروع في "العنبر رقم 12" بمرفأ بيروت "كان يتم فيه تخزين نحو 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة" حسب رئيس الوزراء حسان دياب.

سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت سحابة عيش الغراب المرعبة رغم أن الانفجارات في بيروت ليست شيئاً غريباً إلا أن ما شاهده السكان في انفجار مرفأ بيروت أمر لم يروه من قبل. فبعدما شاهدوا سحابة دخان كثيف وقع الانفجار الذي هزّ كل لبنان وصولاً إلى جزيرة قبرص على بعد 200 كيلو متر، وظهرت في مكان الانفجار سحابة عيش الغراب، التي ترتبط في الأذهان بالانفجارات النووية، مثل السحابة التي علت سماء ناغازاكي بعد إلقاء قنبلة نووية عليها في أغسطس/ آب 1945.

سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت تحذيرات منذ 2014 إنه "كابوس" ليلة صيف، تم التحذير من وقوعه قبل سنوات، فقد كشف القاضي مروان عبود، محافظ بيروت، أن تقريراً أمنياً يعود لـ 2014، حذر من إمكانية حدوث انفجار بسبب تخزين مواد شديدة الانفجار بطريقة لا تراعي السلامة العامة.

سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت عدد لا يحصى من الضحايا بعد الانفجار الذي حول منطقة المرفأ إلى أطلال، عمل رجال الإنقاذ بدعم من عناصر الأمن طوال الليل بحثاً عن ناجين أو ضحايا عالقين تحت الأنقاض. وفي ظهر اليوم التالي يفيد الصليب الأحمر اللبناني أن هناك أكثر من مئة قتيل وأربعة آلاف جريح، وأن فرقه ما تزال تقوم بعمليات بحث وإنقاذ في المناطق المحيطة بالموقع. لكن مهما قيل عن أعداد الضحايا ستبقى معلومات أولية، فالأعداد الحقيقية بحاجة لوقت طويل لحصرها.

سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت دمار شامل وخسائر مادية مهولة إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها، بحسب عبود. فبجانب الخسائر البشرية التي لا تعوض، هنالك خسائر مادية فادحة فقد "تدمر أو تضرر نحو نصف بيروت"، وصرح محافظ المدينة المنكوبة أن "هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، لأن منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن"، مشيراً إلى أنه يقدر كلفة الأضرار بما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، في انتظار التقارير النهائية للمهندسين والخبراء.

سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت مستشفيات بيروت لم تعد قادرة يعاني لبنان من أزمة مالية غير مسبوقة وأوصلت جائحة كورونا المستشفيات إلى أقصى طاقاتها الاستيعابية، وجال مصابون في الانفجار خلال الليل على مستشفيات عدة لم تكن قادرة على استقبالهم. وقال طبيب بمستشفى أوتيل ديو بالأشرفية في شرق بيروت إن عدد الجرحى في المستشفى وصل إلى 500، طالباً عدم إحضار مزيد من المصابين إليها. وأمام مستشفى كليمنصو في غرب بيروت، كان عشرات الجرحى ينتظرون في الخارج إدخالهم لتلقي العلاج.

سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت العالم يعزي ويعرض المساعدة.. لكن كيف؟ بعد الانفجار بدأت دول العالم تعزي لبنان وتهب لتقديم المساعدة، لدرجة أن إسرائيل التي مازالت رسميا في حالة حرب مع لبنان، كانت من أوائل من عرضوا المساعدة. وأرسلت دول بالفعل مساعدات مثل الكويت وهولندا وهناك مساعدات في طريقها لبيروت من دول مثل قطر والأردن وألمانيا وتونس مصر وغيرها، ويتعلق الأمر خصوصا بالمعدات الطبية والمستشفيات الميدانية وفرق انقاذ وانتشال الضحايا، مثل الفريق الذي قررت ألمانيا إرساله.

سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت "السوشيال ميديا" تظهر جانبها الإيجابي وبالتوازي مع الجهات الرسمية سرعان ما انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" حملات لمساعدة لبنان في محنته. وهنالك منشورات تبادل نشرها مدونون ومغردون داخل وخارج لبنان تتضمن هواتف لأشخاص يعرضون استضافة من فقدوا مساكنهم، وأخرى تدعو للتبرع بالدم والبحث عن المفقودين. إعداد: صلاح شرارة



إسماعيل عزام