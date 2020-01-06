 بعد إعلان حفتر.. حكومة الوفاق الليبية تعلن وقف إطلاق النار | أخبار | DW | 12.01.2020

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أخبار

بعد إعلان حفتر.. حكومة الوفاق الليبية تعلن وقف إطلاق النار

بعد ساعات على إعلان قوات شرق ليبيا بقيادة حفتر وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية التي تضم العاصمة طرابلس، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية بدورها وقف إطلاق النار، قالت إنه جاء استجابة لدعوة الرئيس التركي ونظيره الروسي.

هل يصمد وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين حكومة الوفاق الوطنية وقوات حفتر؟

هل يصمد وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين حكومة الوفاق الوطنية وقوات حفتر؟

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية الأحد (12 يناير/ كانون الثاني 2020) موافقتها على دعوة موسكو وأنقرة وقف إطلاق النار، بعد ساعات على صدور إعلان مماثل عن القوات الموالية لخصمها المشير خليفة حفتر.

مختارات

 وأفاد رئيس حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة فايز السرّاج عن "وقف إطلاق النار الذي بدأ من الساعة 00:00 من يومه الأحد، مشدداً مع ذلك على حق قوات حكومته "المشروع في الدفاع عن النفس بالرّد على أي هجوم أو عدوان قد يحدث من الطرف الآخر".  وأشار في البيان إلى أن الإعلان يأتي استجابة لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء.

وكانت قوات حفتر قد أعلنت أمس السبت قبل وقت قصير من حلول منتصف الليل، وقف إطلاق النار اعتباراً من الأحد، بدون الإشارة إلى دعوة أنقرة وموسكو.  لكنها حذّرت كذلك من أن "الرد سيكون قاسيًا" في حال تم خرقه.

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هل يشعل إرسال قوات تركية إلى ليبيا فتيل حرب إقليمية؟

 وسُمع دوي مدفعية بعد منتصف الليل بوقت قصير من وسط طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، قبل أن يسود هدوء حذر في ضواحي العاصمة الجنوبية حيث تدور مواجهات منذ الرابع من نيسان/أبريل من العام الماضي بين قوات الحكومة وتلك الموالية لحفتر.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل" بالهدنة وحثت الطرفين المتحاربين على "الالتزام بشكل صارم بوقف إطلاق النار وإعطاء فرصة للجهود السلمية لمعالجة كل الخلافات من خلال حوار ليبي-ليبي".

 ويدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بعد جهود دبلوماسية مكثّفة قادتها أنقرة وموسكو في إطار سعيهما للعب دور أكبر في ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة. ودعا أردوغان ونظيره الروسي بوتين في اسطنبول الأربعاء لوقف إطلاق النار وطلبت تركيا السبت من روسيا إقناع حفتر باحترامه.

 وتتباين مصالح أنقرة وموسكو في ليبيا، إذ تُتهم روسيا بدعم حفتر الذي يحظى كذلك بدعم من الإمارات ومصر، بينما أرسلت تركيا جنوداً إلى ليبيا هذا الشهر لدعم قوات حكومة الوفاق.

ع.ش، هـ.د (أ ف ب، رويترز)

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


مختارات

أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

البعض يقول إنها حوالي 30، في حين يصل البعض الآخر بالرقم إلى 1600. إنها الجماعات والميلشيات التي تحمل السلاح في ليبيا. DW عربية ترصد في هذه الجولة المصورة أبرز القوى المسلحة في المشهد الليبي الديناميكي والمتداخل. (05.04.2019)  

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