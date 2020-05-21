 بعد إعلان أثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة.. ما هي خيارات مصر المتبقية؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 21.05.2020

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سياسة واقتصاد

بعد إعلان أثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة.. ما هي خيارات مصر المتبقية؟

يطرح إعلان إثيوبيا المضي قدماً في ملء خزانات سد النهضة دون اتفاق مع مصر، العديد من التساؤلات حول خيارات مصر في التعامل الأزمة، فما هي آراء الخبراء حول السيناريوهات المحتملة؟

شد النهضة الاثيوبي خلال مراحل البناء

هل يقودهذه السد لحرب في المنطقة؟ أم أن الخيارات الأخرى ستكون كافية لحل النزاع

تشهد العلاقات بين إثيوبيا ومصر توترا شديداً منذ أن بدأت أديس أبابا في عام2011 ببناء سد النهضة  المثير للجدل، الذي يتوقّع أن يصبح أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. هذا التوتر القائم منذ سنوات بين البلدين انتقل اليوم إلى مرحلة أكثر تصعيداً، بعد إعلان إثيوبيا المضي في ملء خزان سدها الضخم. وبينما تدافع أديس أبابا عن مشروعها وتقول إن السد مهم لاقتصادها، تخشى القاهرة من أن يوثرذلك على كمية مياه النيل الذي يوفر كل احتياجات مصر من المياه تقريبا والتي قد تصل إلى 90% من إمداداتها المائية.

مختارات

أعلنت دول النيل (مصر السودان وإثيوبيا) التوصل إلى اتفاق مبدئي إلى حين التوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وكان من المفترض أن تكون الاجتماعات الأخيرة، لكن المشاورات مددت إلى لقاء لاحق سيكون الختامي. (16.01.2020)

بعد سنوات طويلة من النزاع بين إثيوبيا ومصر والسودان على توزيع مياه نهر النيل يبدو الآن أن الدول الثلاثة مستعدة للتعاون بينها في هذا الأمر، إلا أن مراقبين يحذرون من أنه لم يتم بعد حل جميع المشاكل القائمة. (11.04.2015)

في هذا المقال* يشرح الكاتب المصري علاء الأسواني العلاقة بين إدارة المخابز وسد النهضة.  (10.03.2020)

رفض إثيوبيا للاقتراح المصري بشأن سد النهضة يُعمق الخلاف، إذ يحذر الكثيرون من عواقب تأزمه قبل بدء تشغيل السد العام المقبل. فهل سيحسم الموقف السوداني الأزمة أم سيزيد من تعقيدها، خاصة مع التقارب السوداني الإثيوبي الحالي. (19.09.2019)


في نيسان/أبريل، اقترح رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد المضي في "ملء المرحلة الأولى" التي ستجمع 18.4 مليار متر مكعب من المياه في خزان السد على مدى عامين. هذا الإعلان أثار مخاوف مصر والسودان  من أن يحتجز الخزان، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب، إمدادات المياه الأساسية السنوية للنهر. وردا على إعلان إثيوبيا، توجهت مصر برسالة إلى مجلس الأمن حذرت فيها من المخاطر المحتملة لمثل هذه الخطوة والتي يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة. وأشارت إلى أن "ملء السد وتشغيله "سيعرض الأمن المائي والأمن الغذائي المصري للخطر، بل ووجود أكثر من 100 مليون مصري يعتمدون بشكل كامل على نهر النيل لكسب عيشهم". لكن إثيوبيا ردت على ذلك بأنها  لا ترى  أي سبب لتأجيل ملء خزان سدها الضخم.

هدوء ما قبل العاصفة؟

دخلت وزارة الخزانة الأمريكية العام الماضي على الخط لتسهيل المحادثات بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان ، بعدما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حليفه الأمريكي دونالد ترامب للتدخل. لكن في شباط/فبراير الماضي أعلنت أثيوبيا عن رفضها التوقيع على مقترح اتفاق تقدمت به واشنطن، التي انخرطت كوسيط إلى جانب البنك الدولي، لايجاد حلول للخلاف بين الدول الثلاث.

بعد تصريحات إثيوبيا بشأن ملء السد، لم يصدر من الجانب المصري أي رد رسمي  حتى كتابة هذه السطور، وهو ما يثير العديد من التكهنات حول السيناريوهات المحتملة للرد المصري في التعامل مع ملف سد النهضة.

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تعثر مفاوضات سد النهضة... هل مازال الحل الدبلوماسي ممكناً؟

يستبعد المحلل السياسي ويليام  دافيسون من مجموعة الأزمات الدولية، لجوء مصر  للخيار العسكري على الرغم من التصعيد الحالي،  وقال إنه: "في حين أن رسالة مصر إلى مجلس الأمن تزيد من مخاطر نشوب نزاع، فإن احتمال نشوب نزاع مسلح بسبب الخلاف حول السد لا يزال "مستبعداً للغاية". وأضاف دافيسون بأنه يمكن توقع نوع من التصعيد الدبلوماسي وخطاب أكثر عدوانية. لكن  من الواضح أن التوصل إلى حل تفاوضي هو أفضل سبيل للجميع،.ولايزال هناك الكثير من الاحتمالات لذلك".


من جهته يرى عبد الباري عطوان، رئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الإلكترونية أنالصمت الحالي" يخفي حالة من الغليان تسود العلاقات بين الجانبين، والمصري على وجه الخصوص ، لأن الفترة الزمنية المتبقية لبدء إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الأولى من ملء خزانات سدها ستبدأ بعد ستة أسابيع (…)“.

وفي مقاله له حول ملف أزمة سد النهضة الذي نشر يوم أمس (19 مايو/آيار) في صحيفة "رأي اليوم" ذهب عبد الباري عطوان إلى توقع حدوث أحد الأمرين: إما "تدخل الولايات المتحدة بفرض الاتفاق السابق الذي جرى التوصل إليه، أما السيناريو الثاني المحتمل هو لجوء مصر إلى الخيار العسكري، الذي يمثل آخر الحلول". ويضيف عطوان بالقول إن "مؤشرات عديدة ترجّح الخيار العسكري على الرغم من قناعة معظم المراقبين والخبراء بأن مصر لن تقدم على الخيار العسكري، وذلك راجع حسب آرائهم لاعتبارات عديدة، منها أنه لا توجد حدود مشتركة لمصر مع إثيوبيا وبعدها آلاف الكيلومترات عن مصر، وانشغال القاهرة بأزمتها الاقتصادية، وتبعات فيروس كورونا وانتشاره (...)، فإننا نعتقد أن الأمن المائي المصري يتقدم على جميع هذه الاعتبادات (...)“، يقول عطوان.


الحل من داخل القارة الإفريقية؟

بعيدا عن الخيارات المطروحة حاليا أمام مصر للرد على الموقف الإثيوبي الأخير، يرى الكاتب الصحفي العُماني، خميس بن عبيد القطيطي أن حل الأزمة يحتاج إلى التدخل الإفريقي "الإيجابي“، وكتب في مقال رأي ُنشر اليوم على صحيفة  "رأي اليوم" قائلاً:“اليوم  بات من الضرورة على قيادات إفريقيا الحكيمة التدخل الإيجابي والمشرف لاحتواء هذه الأزمة قبل تفاقمها إلى الحد الذي يصعب معالجتها". 
وحذر الكاتب الصحفي من إقدام القاهرة على خيار التدخل العسكري وتحدث عن خروج أصوات من أثيوبيا تتحدث عن مقابلتها أي خيار عسكري يتعرض له مشروعها القومي المائي بالمثل “ما يمثل رداً استباقيا لأي خيار عسكري قد تلوح به القاهرة. هذه التصعيدات لا تخدم أي طرف وخاصة إثيوبيا الطرف المعني بالأزمة".

بعد رفض إثيوبيا المصادقة على الاتفاق السابق حول عملية التشغيل وملء السد، بدأت مصر بالفعل تحركا دبلوماسيا مع مطلع شهر مارس/ آذار الماضي شمل عددا من الدول الإفريقية منها جنوب السودان، جنوب إفريقيا، تنزانيا، روندا، النيجر والكونغو الديمواقراطية. وهدفت هذه الجولة إلى شرح موقف مصر من أزمة سد النهضة ومن الجمود الحاصل في المفاوضات بينها وبين باقي الدول المعينية الأخرى. كما قام وزير الخارجية المصري سامح شكري بزيارة لعدد من الدول العربية والأوروبية من أجل دعم بلاده في جهودها لدفع إثيوبيا للتوقيع على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة حفاظا على الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الإفريقي.


ويبقى السؤال: أين وكيف سيجد  النزاع  المستمر بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة طريقه نحو الحل؟ هل من خلال التدخل الأمريكي، الوساطة الإفريقية أم آخر الخيارات المتاحة والمتمثلة في الخيار العسكري؟، كلها سيناريوهات محتملة للرد المصري على إثيوبيا ولكن أيهما الأقرب أن يكون خيار مصر؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام.

إيمان ملوك

  • Grand Renaissance Dam in Ethiopia

    أكبر سدود القارة السمراء

    سد النهضة في إثيوبيا يُعرف أيضاً باسم سد الألفية العظيم ويقع على مقربة من المنطقة الحدودية مع السودان على النيل الأزرق. بدأت عمليات الإنشاء في عام 2011 و يولد السد حالياً ستة آلاف ميغاوات من الكهرباء سنوياً.

  • Map of Grand Renaissance Dam in Ethiopia

    أكبر سدود القارة السمراء

    تشكلت خلف سد النهضة بحيرة تقدر مساحتها بحوالي 63 مليار متر مربع من المياه، وتعتبر أكبر خزان للمياه العذبة في القارة الإفريقية. تبلغ مساحة سطح البحيرة 1680 كيلومتراً مربعاً ويبلغ ارتفاع جدران السد 145 متراً، بينما تمتد قاعدته على طول 1800 متر.

  • The Aswan Dan Dam in Egypt

    أكبر سدود القارة السمراء

    يقع السد العالي في أسوان جنوب مصر. يحجز السد وراءه بحيرة ناصر التي تبلغ مساحتها 169 كيلومتراً مربعاً، وتولد التوربينات 2100 ميغاوات من الكهرباء، ويعتبر السد العالي في أسوان ثاني أكبر السدود في إفريقيا، وقد استغرقت عمليات إنشائه 11 عاماً وتم تدشينه عام 1971.

  • The Cahora Bassa Dam in Mozambique

    أكبر سدود القارة السمراء

    يعتبر سد "كاهورا باسا" الذي شُيد في جمهورية موزمبيق واحداً من أكبر السدود في العالم. تولد توربينات السد طاقة كهربائية تبلغ 2975 ميغاوات، ويُصَدَر معظم الطاقة الكهربائية إلى جمهورية جنوب إفريقيا. خلال الحرب الأهلية في عام 1981 تعرض السد لعمليات تخريب أدت إلى توقف توليد الكهرباء لعشر سنوات.

  • Ethiopian Gide III dam

    أكبر سدود القارة السمراء

    سد "جيبي الثالث" في جمهورية إثيوبيا يقع على بعد 350 كيلومتراً جنوب عاصمة البلاد أديس أبابا. تولد توربينات السد طاقة كهربائية تبلغ 1870 ميغاوات، وترتفع جدران السد إلى 243 متراً، ويعتبر ثالث أكبر سد في القارة الإفريقية. بدأت الأعمال الإنشائية في عام 2007 ودُشن السد في عام 2016.

  • The Inga dams in DR Congo

    أكبر سدود القارة السمراء

    يتضمن مشروع "إنجا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية إنشاء سدين هما "إنجا 1"، الذي يولد 351 ميغاوات من الكهرباء، و"إنجا 2" الذي يولد 1424 ميغاوات من الكهرباء. توقف العمل بالسدين خلال الأعوام 1972 و1982 نتيجة فشل خطط التنمية إبان حكم موبوتو سيسي سيكو، وحالياً يعمل السدان بنصف استطاعتهما نتيجة غياب عمليات الصيانة اللازمة للسدين في السنوات الأخيرة.

  • Inga dams DR Congo map

    أكبر سدود القارة السمراء

    تقع سدود إنجا على نهر الكونغو في غرب جمهورية الكونغو على بعد 225 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة كينشاسا. وتُخَطط حكومة الكونغو لإنشاء سد "إنجا 3" لتوليد 4800 ميغاوات من الكهرباء، وستبلغ تكاليف إنشاء هذا السد قرابة 13 مليار يورو.

  • Lake Volta in Ghana (picture-alliance / dpa)

    أكبر سدود القارة السمراء

    يعتبر سد "أكوسومبو" في جمهورية غانا أحد أكبر السدود في القارة الإفريقية وقد شُيدَ على قاعدة بحيرة فولتا. تبلغ مساحة سطح البحيرة 8502 كيلومتراً مربعاً وتعتبر من أكبر خزانات المياه العذبة في العالم. تولد التوربينات 912 ميغاوات من الكهرباء، ويسهم السد في تنظيم السيطرة على الفيضانات. تشتهر بحيرة فولتا بكونها جسراً طبيعياً للتجارة والسفر.

  • Map Kainji Dam Nigeria

    أكبر سدود القارة السمراء

    يقع سد "كينجي" على نهر النيجر، ويعتبر هذا السد سادس أكبر السدود الكهرومائية في إفريقيا. استغرقت عمليات إنشائه أربع سنوات ودُشِنَ في عام 1968. يبلغ ارتفاع جدران السد 65 متراً ويبلغ عرض قاعدة جسمه 550 متراً، وتولد التوربينات 760 ميغاوات من الكهرباء.

  • Tekeze Dam in Ethiopia

    أكبر سدود القارة السمراء

    يعتبر سد "تيكيزه" في إثيوبيا سابع أكبر السدود في إفريقيا، إذ يبلغ ارتفاع جدران السد 188 متراً وهو من أكثر سدود إفريقيا ارتفاعاً. تولد توربينات السد 300 ميغاوات من الكهرباء - وهي تساوي خمسة في المائة من القدرة الكهربائية التي يولدها سد النهضة العظيم. استغرقت عمليات إنشاء هذا السد سبع سنوات ودُشِنَ في عام 2009.

  • Bujagali dam in Uganda

    أكبر سدود القارة السمراء

    أقيم سد "بوجاجالي" في أوغندا على نهر النيل بالقرب من بحيرة فيكتوريا، وتولد توربيناته طاقة كهربائية قدرها 250 ميغاوات. يعمل السد منذ عام 2012 وهو من أكبر السدود الكهرومائية في أوغندا. ويُخشى من أن إنشاء سدين جديدين هما سد "كاروما" وسد "سيمبا" سيؤدي إلى إعادة توطين الآلاف من المزارعين وغمر مناطق المحميات الطبيعية. غالية داغستاني

    الكاتب: غالية داغستاني


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