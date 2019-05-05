 بعد إطلاق النار على المعتصمين ـ هل ينزلق السودان نحو العنف؟ | سياسة واقتصاد | DW | 14.05.2019

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سياسة واقتصاد

بعد إطلاق النار على المعتصمين ـ هل ينزلق السودان نحو العنف؟

إطلاق النار بساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، بعد ساعات من الإعلان عن اتفاق حول المرحلة الانتقالية، يجدد المخاوف من انزلاق البلاد في مزيد من أعمال العنف. فما جدية هذه المخاوف؟ وكيف يمكن تفادي ذلك؟

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مسائيةDW : من يسعى لانزلاق حراك السودان نحو العنف؟

في نفس اليوم (الاثنين 13 أيار/ مايو)، الذي يعلن فيه قادة تحالف الحرية والتغيير والمجلس العسكري في السودان التوصُل أخيرا إلى اتفاق ربما يمثل بداية الحل للأزمة السودانية، يقع هجوم مسلح على المعتصمين أمام قيادة الجيش مخلفا وراءه قتلى وجرحى وقلقا ومخاوف من تأزم الموقف وانزلاقه أكثر فأكثر نحو العنف.

"إجهاض الاتفاق" أم "فض الاعتصام"

اتهم المُحتجون، عبر لجنة أطباء السودان المركزية، ما وصفوها بـ "ميليشيات النظام الساقط" بإطلاق النار، بينما أعلن المجلس العسكري الانتقالي عن مقتل ضابط برتبة رائد في الخرطوم على يد ما صفها بـ "جهات تتربص بالثورة وتعمل علي إجهاض أي اتفاق يتم الوصول إليه".

وكان المجلس العسكري الانتقالي قد اتفق أمس الاثنين مع  قوى الحرية والتغيير في السودان على تشكيل "مجلس سيادة" جديد يحل محل المجلس الحالي، على أن يتم الاتفاق يومي الثلاثاء والأربعاء على نسب المشاركة بين العسكريين والمدنيين والمدة الزمنية للانتقال السلمي للسلطة.

وفي حوار أجرته معها DW عربية، اعتبرت الباحثة المصرية أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن حادث إطلاق النار جاء ردا على التقارب الذي حدث بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وأضافت تقول: "أي تحرك عنيف ضد المتظاهرين لا يصب في صالح المجلس العسكري لأن هذا سيظهره في مظهر غير القادر على الإمساك بزمام الأمن في البلاد".

Sudan Proteste in Khartum (Reuters/M.N. Abdallah)

احتجاجات في الخرطوم بعد حادث إطلاق النار.

كما ترى الباحثة المصرية أماني الطويل أن تأزم الوضع في السودان حاليا يصب بالدرجة الأولى في مصلحة الأجهزة الأمنية في النظام المخلوع و"أصحاب المصالح" من "الحركة القومية الإسلامية". وتقول الطويل إن "أي تقارب بين المجلس العسكري وتحالف الحرية والتغيير يمكنه أن يهدد المصالح المباشرة للحركة الإسلامية القابضة على المصالح الاقتصادية والجهاز الإداري في السودان".

أما الناشطة السودانية إيمان صالح فترى، في حوار مع DW عربية، في حادث إطلاق النار محاولة جديدة لفض اعتصام القوى المدنية حيث تعتبر ما تم التوصل له من اتفاق مع المجلس العسكري "مهادنة لإظهار النوايا الحسنة وإبعاد التهم عن المجلس العسكري". وتضيف بأن "الحركات المسلحة التي كانت تقاتل نظام البشير وضعت سلاحها جانبا منذ بداية الاحتجاجات في ديسمبر، فضلا عن وجود تلك الحركات في مناطق النزاعات في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق. فالسلاح الموجود الآن في الخرطوم هو تابع للجيش وميليشيات الدولة فقط".

مقومات الصراع المسلح

واحدة من أسباب تعقيد الموقف في السودان هو وجود أطراف عديدة تحمل السلاح وهو ما قد يسرع في اشتعال الوضع بحسب بعض المراقبين. وبدورها حصرت الباحثة المصرية، أماني الطويل، عوامل الخطر في عدة أطراف محلية منها: "قوات الأمن الشعبي التابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم (سابقا)، وكتائب الظل التابعة للحركة القومية الإسلامية"، وخلايا القاعدة و"داعش" النائمة في السودان. بيد أنها في المقابل استبعدت أن يلجأ الإخوان المسلمون في السودان للعنف وصنفتهم كـ "قطاع ضعيف".  

وعبرت الطويل عن تخوفها الشديد بشأن عاملين إضافيين في هذا السياق حيث قالت: "السلفيون، حتى وإن لم يكونوا مسلحين، يمكنهم أن يتحولوا من السلفية الدعوية للسلفية الجهادية. وهناك أيضا قوات الدعم السريع ، وهي قوات ليس لها عقيدة عسكرية وتحالفاتها السياسية متغيرة، وبالتالي يمكنها التسبب في حساسيات عرقية ومشاكل سياسية".

وبالفعل اتهمت قوى إعلان الحرية والتغيير اليوم الثلاثاء قوات الدعم السريع باستخدام الذخيرة الحية في حادث إطلاق النار الذي وقع مساء أمس الاثنين، كما حملت الجيش السوداني المسؤولية عن ذلك.

هل هناك أمل؟

مختارات

حساسية الوضع في السودان لا تنفي وجود بوادر أمل في تحقيق انتقال سلمي للسلطة، بعد سقوط رئيسها السابق عمر البشير، دون الوقوع في فخ النزاع المسلح.

وهنا تؤكد أماني الطويل، الباحثة المتخصصة في الشأن الأفريقي، على أهمية "استيعاب المشهد الإسلامي المعتدل" في مواجهة من ينتهجون العنف، وكذلك قيام المؤسسة العسكرية بدورها في حماية البلاد كشرطين للحول دون وقوع المزيد من العنف ولتحقيق الاستقرار.

وتقول الطويل في هذا الشأن: "إذا امتلكت المؤسسة العسكرية ما يؤهلها لضبط الأمور على المستوى الأمني دون التدخل في العملية السياسية، مع استيعاب رموز من الإسلاميين لم يتورطوا في أعمال عنف أو فساد مالي في الهياكل المُقترحة للمرحلة الانتقالية، يمكن في هذه الحالة الحديث عن نجاح التجربة السودانية واحتمال تحقيق الاستقرار".

لكن الطويل تؤكد على أن الخروج من المأزق لن يتم بشكل فوري لتوقعها أن حادث إطلاق النار الذي وقع أمس الاثنين لن يكون الأخير من نوعه. ومن جانبه أكد المجلس العسكري، صباح اليوم الثلاثاء، على أنه "لن يسمح بالفوضى"، لكنه صرح أيضا بأنه "لن يطلق رصاصة واحدة" على المتظاهرين.

أما الناشطة السودانية إيمان صالح، فتضع شروطا أخرى للخروج من المأزق الحالي وحماية الانتقال السلمي للسلطة حيث تقول: "تجنب تفاقم الوضع يتم بقيام المجلس العسكري بضبط الميليشيات العسكرية ونزع سلاحها ودمج أفرادها في المجتمع". كما تطالب صالح بـ "حل قوات الأمن الشعبي وكتائب الظل التابعة لنظام البشير المخلوع ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين ومصادرة ممتلكاتهم". 

دينا البسنلي

  • Sudan Soldat (Reuters)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    مد وجزر

    الفترات الزمنية التي حكم فيها العسكر السودان فاقت بكثير الفترات التي استلمت فيها حكومات مدنية السلطة في البلاد. فقد بدأت سلسلة الانقلابات العسكرية في السودان ضد أول حكومة ديمقراطية انتخبت في عام 1957.

  • Südsudan Archiv Soldaten (picture-alliance/AP Photo/S.Bol)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    حكومة عسكرية

    بعد استقلال السودان في عام 1956، لم تهنأ البلاد بحكم مدني لأكثر من عامين، حيث نجح أول انقلاب عسكري في عام 1958 بقيادة ابراهيم عبود ضد حكومة ائتلاف ديمقراطية بين حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي التي كان يرأسها مجلس السيادة المكون من الزعيم إسماعيل الأزهري وعبد الله خليل.

  • Sudan Präsidentenpalast in Khartoum (EBRAHIM HAMID/AFP/Getty Images)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    حكومة مدنية

    في عام 1964 أطاحت أكبر ثورة شعبية شهدتها البلاد بحكومة عبود، وعاد المدنيون إلى الحكم بانتخابات جرت عام 1965 بإشراف حكومة انتقالية. غير أن الحكومة الجديدة اتسمت بعدم الاستقرار. في الصورة مبنى القصر الرئاسي بالخرطوم.

  • Sudan Ex-Präsident Gaafar Nimeiry (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    انقلاب جعفر محمد نميري

    وفي ظل اضطرابات سياسية نفذ العقيد جعفر محمد نميري انقلابا عسكريا في عام 1969 بالتعاون مع عدد من الضباط من اليسار السوداني من الحزب الشيوعي على وجه الخصوص. استمر حكم النميري لمدة 16 عاماً تخللتها عدة محاولات انقلابية فاشلة أُعدم نتيجتها 3 ضباط من الحزب الشيوعي الذين سعوا إلى الاستيلاء على السلطة.

  • Sudan Ex-Präsident Abdel Rahman Swar al-Dahab (Getty Images/AFP/K. Desouki)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    عبد الرحمن سوار الذهب والاستثناء!

    أطاحت انتفاضة شعبية كبيرة عرفت بـ"انتفاضة إبريل" بنظام النميري، اذ أعلن حينها المشير عبد الرحمن سوار الذهب أعلى قادة الجيش، تنحية النميري واستلام الجيش للسلطة في 6 نيسان 1985 وقاد البلاد لعام واحد رئيساً للحكومة الانتقالية، ليسلم السلطة بعد ذلك لحكومة منتخبة ترأسها زعيم حزب الأمة الصادق المهدي عام 1986. وسوار الذهب هو الرئيس العسكري الوحيد في تاريخ السودان الذي يفي بوعده بتسليم السلطة للمدنيين.

  • Sudan President Omar Hassan al-Bashir (Reuters/Z. Bensemra)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    انقلاب عمر البشير

    ومجدداً في عام 1989 جاء انقلاب الرئيس عمر البشير بمساعدة الإسلاميين في السودان بزعامة الدكتور حسن عبدالله الترابي وحزبه "الجبهة الإسلامية القومية". استمر حكم البشير لمدة 30 عاماً شهدت البلاد خلالها تقسيم البلد إلى دولتين في الشمال والجنوب، وصراعات دموية من ضمنها حرب دارفور الأهلية التي صدر بحقه نتيجتها مذكرة اعتقال دولية من المحكمة الجنائية.

  • Sudan Proteste gegen Präsident Omar Al-Bashir in Khartoum (Reuters)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    الحراك السوداني

    وفي أواخر عام 2018 شهدت السودان احتجاجات شعبية على الغلاء وسوء الخدمات تحولت فيما بعد للمطالبة بإسقاط البشير الذي انتهت فترة حكمه في صباح اليوم الخميس (11 نيسان/أبريل 2019)، إذ أعلن الجيش الإطاحة به وتشكيل مجلس انتقالي لإدارة البلاد. الكاتبة: ريم ضوا

  • Sudan Militär und Demonstranten in Khartoum (Getty Images/AFP)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    العسكر أم المدنيون؟

    فور إعلان عزل الرئيس البشير، سُلطت الأضواء على دور الجيش..الجيش الذي انضم للحراك الشعبي ورفض قمع المتظاهرين، لكن إعلانه الإطاحة بالبشير يؤشر على ما يبدو إنقلابا عسكريا..فإلى أي أين تسير دفة الحكم في أكبر بلد أفريقي ..للعسكر أم المدنيين؟


مختارات

السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر  

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