 بعد ″إشارات إيجابية″.. دول أوروبية تتخلى عن مشروع قرار يدين طهران | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.03.2021

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بعد "إشارات إيجابية".. دول أوروبية تتخلى عن مشروع قرار يدين طهران

أفادت مصادر دبلوماسية أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ألغت تقديم مشروع قرار ينتقد إيران بسبب تقليصها التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويتزامن ذلك مع إعلان مديرالوكالة عقد اجتماع "تقني" مع إيران لبحث القضايا العالقة.

اجتماع سابق لأعضاء من الحكومة الإيرانية مع ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية(21 فبراير 2021)

اجتماع سابق لأعضاء من الحكومة الإيرانية مع ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس (الرابع من مارس/ آذار 2021) إن الوكالة تعتزم بدء حوار "تقني" مع إيران بهدف دفع عملية الحصول على تفسيرات لأمور عالقة مثل جزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع قديمة غير معلنة. وأضاف في مؤتمر صحفي "أنا...استهدف الحصول على فهم أوضح بكثير لهذه القضية بحلول الصيف أو قبل ذلك"، مردفا أن أول اجتماع سيكون في إيران أوائل أبريل نيسان وأنه يأمل أن يعود لمجلس محافظي الوكالة لإبلاغه بالتطورات بحلول يونيو حزيران.

وسبق ذلك تخلي دول أوروبية عن طرح مشروع قرار ينتقد ايران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على ما ذكرت مصادر دبلوماسية الخميس. وكان هذا المشروع الذي تقف وراءه ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والمدعوم من الولايات المتحدة، يندد بقرار إيران تقليص عمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي. وقال دبلوماسيون عدة لوكالة فرانس برس إن النص لن يطرح للتصويت. وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي أن هناك إشارات مشجعة خلال الأيام الماضية من إيران حول استئناف الدبلوماسية النووية وبدء محادثات غير رسمية.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لرويترز اليوم الخميس إن إيران أعطت إشارات مشجعة في الأيام القليلة الماضية بشأن استئناف الدبلوماسية النووية وبدء محادثات غير رسمية. وقال المصدر للصحفيين "الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وكانت هناك إشارات إيجابية هذا الأسبوع وبخاصة في الأيام القليلة الماضية".
 

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ورحبت إيران بقرار الأوروبيين التخلي عن مشروع قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان إن "تطورات اليوم قد تبقي مفتوحا طريق الدبلوماسية الذي بدأته إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
 

وفي سياق متصل أبلغت الولايات المتحدة مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس أن إيران حصلت على فرصة لمعالجة مخاوف الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن جزيئات يورانيوم عُثر عليها في مواقع قديمة غير معلنة وأن واشنطن ستراقب الوضع عن كثب.

وجاء البيان الأمريكي إلى المجلس بعد وقت قصير من إعلان دبلوماسيين إلغاء خطط إصدار قرار ينتقد إيران. وذكر البيان "إيران حصلت الآن على فرصة أخرى من المدير العام (للوكالة) لإبداء التعاون اللازم قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة".

 وأضاف أن "الولايات المتحدة ستعمل، مثلها مثل جميع أعضاء مجلس محافظي الوكالة، على تقييم وجهات نظرنا بشأن الخطوات التالية للمجلس وفقا لما إذا كانت إيران ستنتهز الفرصة السانحة أمامها لمعالجة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل نهائي وموثوق".

هـ.د/ ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)

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