بعد إسقاط الجيش الأمريكي للمنطاد..استياء صيني ودعم كندي

انتقدت بكين واشنطن في أعقاب إسقاطها لمنطاد صيني يشتبه مسؤولون في أنه بالون مراقبة فوق المياه الإقليمية للولايات المتحدة، ووصفت الخطوة بأنها "مبالغة واضحة في ردّ الفعل".
استبق ذلك تأكيد وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن في بيان بأنّ الجيش الأمريكي أسقط "منطاد مراقبة على ارتفاع شاهق تمّ إطلاقه وينتمي إلى جمهورية الصين الشعبية" في المجال الجوي الأمريكي قبالة سواحل ساوث كارولينا.
وردّ متحدث باسم وزارة الخارجية في بكين الأحد (الخامس من فبراير/ شباط 2023) عن ذلك، معرباً عن "استياء الصين الشديد" من "استخدام القوة" في إسقاط الجسم الطائر. وجدد المتحدث رفض بكين مزاعم واشنطن بالتجسس، مشيرا إلى أن المنطاد طائرة "مدنية" انحرفت عن مسارها بسبب "قوة قاهرة".
وقال المتحدث الصيني إن "المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ذكر أيضا أن البالون لن يشكل تهديداً عسكرياً أو شخصياً للأفراد العاملين على الأرض". وأضاف أنه "في ظل هذه الملابسات، تصرّ الولايات المتحدة على استخدام القوة، ومن الواضح أنها تبالغ في ردّ فعلها وتنتهك بشكل خطير الممارسات الدولية".
وشدد المسؤول الصيني أن بلاده "ستلتزم بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات ذات الصلة، مع الاحتفاظ بالحق في القيام بمزيد من ردود الفعل الضرورية".
يذكر أن البنتاغون أعلن لأول مرة عن وجود منطاد المراقبة المشتبه به الخميس الماضي، حيث حلق فوق ولاية مونتانا، والتي يخزن بها 150 صاروخا باليستيا عابراً للقارات مزودين برؤوس حربية نووية في قاعدة عسكرية في الشمال، وفقا لتقرير. ومن تداعيات ذلك إلغاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة زيارته التي كانت مقررة الأحد لبكين، واصفاً اقتحام "منطاد المراقبة" المجال الجوي الأمريكي بأنه "غير مقبول" و"غير مسؤول".
أولى الردود الدولية جاءت منكندا، التي أعربت عن دعمها للولايات المتحدة. فقد غرّد رئيس وزرائها جاستن ترودو على صفحته بتويتر قائلا: "كندا تدعم هذا الإجراء. معاً ومع قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية سنواصل حماية أنفسنا".
كما أوضحت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند في بيان أنها وترودو "اطلعا على العملية" من جانب مستشار الأمن القومي ورئيس أركان الدفاع. وقالت إن كندا "عملت في شكل وثيق" مع الولايات المتحدة و"تدعم بلا تحفظ الإجراءات المتخذة"، شاكرة لواشنطن "تعاونها الوثيق".
وفي سياق متصل، أعلنت كولومبيا أنها رصدت جسما مماثلا في مجالها الجوي. وقالت القوات الجوية الكولومبية مساء أمس السبت إن أنظمة الدفاع الجوي الوطنية رصدت صباح 3 شباط/ فبراير جسما طائرا على ارتفاع حوالي 17 ألف
متر دخل المجال الجوي للبلاد في القطاع الشمالي.
وكان الجسم يتحرك بمتوسط سرعةيبلغ نحو 46 كيلومترا في الساعة، مما يظهر"خصائص مشابهة للمنطاد".
وتعقبت القوات الجوية الكولومبية الجسم من خلال أنظمة الدفاع الجوي حتى غادر مجالها الجوي.
وقالت القوات الجوية إنه "لم يشكل أي تهديد للأمن والدفاع الوطنيين ولا لسلامة الطيران". وأضافت أنها تعمل الآن مع دول أخرى لتحديد مصدر الجسم.
و.ب/م.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
-
منطاد مونغولفييه.. رحلة الحرب والسلام
التحليق في سماء باريس
عمل الأخوان جوزيف ميشيل و جاك إيتان مونغولفييه طويلاً لإطلاق جسم طائر إلى عنان السماء، وبعد شهور حلق أول منطاد غير مأهول في سماء مدينتهما آنوناي. وكان منطاد مونغولفييه عبارة عن كيس من الكتان ملصوق بالورق من الداخل. ولم تتم أول رحلة مأهولة بمنطاد إلا في 1783 بمدينة فرساي. وكان مثبتاً بالأرض بواسطة حبال. وفي 21 نوفمبر/ تشرين الأول 1783 حلق المنطاد حراً في سماء باريس.
-
منطاد مونغولفييه.. رحلة الحرب والسلام
أسطورة ملونة حتى يومنا هذا
ومن هنا بدأ الناس ينظرون إلى السماء بشكل مختلف، فقد أصبح حلم التحليق حقيقية فجأة، وبات ممكناً تأمل الأرض من الأعلى. ورغم مرور قرون من الزمن على إطلاق أول منطاد، لكن التحليق به مازال يجذب الكثيرين، ومازالت المناطيد ملونة كما في يوم ولادة أول منطاد.
-
منطاد مونغولفييه.. رحلة الحرب والسلام
الطائرة تتغلب على المنطاد
بعد قرابة 150 عاماً طور زيبلين فكرة السفر بوسيلة أخف من الهواء. وعلى عكس بالون الهواء الساخن ملأ فرديناند فون زيبلين منطاده بغاز أقل وزناً من الهواء. لكنه لم ينجح في منافسة تقنيات الطيران المعاصرة له رغم بداياتها المتواضعة، فقد كانت الطائرات أسرع وأكثر كفاءة من منطاده العملاق.
-
منطاد مونغولفييه.. رحلة الحرب والسلام
فاجعة لايكهورست
في البدء مُلأ زيبلين بالهيدروجين. ورغم بساطة الفكرة وقلة تكاليفها، إلا أنه كان للأسف شديد الانفجار. في 1937 انفجر المنطاد هيندينبورغ في لايكهورست الأمريكية. وأنهت هذه الفاجعة عصر زيبلين وتوقفت المناطيد عن التحليق لوقت طويل.
-
منطاد مونغولفييه.. رحلة الحرب والسلام
استخدامات عسكرية محدودة
انحصر استخدام زيبلين والأجيال المرنة اللاحقة منه لخلوها من الهيكل الداخلي، بشكل محدود للغاية. فقد اعتمد سلاح الجو الملكي البريطاني عليها كعائق أمام الطائرات الألمانية في الحرب العالمية الثانية. كما استخدمه الأمريكيون لاعتراض الغواصات المعادية في المحيط الهادئ.
-
منطاد مونغولفييه.. رحلة الحرب والسلام
بالونات الهواء الساخن كحل طارئ
وفي النصف الثاني من القرن الماضي لم يعد التحليق بمناطيد الغاز والهواء الساخن سوى هواية رائجة، أما وسيلة السفر الأكثر فاعلية فكانت الطائرة والسيارة والقطار. كما استخدمها العلماء لإرسال أجهزة القياس إلى طبقة الستراتوسفير. لكنها كانت أيضاً وسيلة للهرب كما يظهر في الصورة، حين استخدم زوجان وأطفالهما الأربعة المنطاد للهرب من ألمانيا الشرقية السابقة عام 1979.
-
منطاد مونغولفييه.. رحلة الحرب والسلام
بحثاً عن مغامرات مجنونة
ولم يكن المنطاد وسيلة للهرب دائماً، كما هو الحال مع المغامر البريطاني ريتشارد برانسون، الذي حطم بمنطاده الكثير من الأرقام القياسية. تظهر الصورة تحليقه فوق جبال الهيمالايا عام 1998، في مغامرة لم يسبقه إليها أحد آخر.
-
منطاد مونغولفييه.. رحلة الحرب والسلام
نهضة في القرن الحادي والعشرين
منذ الألفية الجديدة يمكنك رؤية المزيد من المناطيد مرة أخرى، وإضافة إلى ترفيه السياح، باتت تُستخدم لمهام علمية خاصة في الغالب، بعد أن فشلت فكرة جعل زيبلين كمركبة نقل بضائع ثقيلة. في الصورة قاعدة كارغوفيلتر العملاقة في براندنبورغ الألمانية حيث ينطلق منها منطاد الجولات الترفيهية.
-
منطاد مونغولفييه.. رحلة الحرب والسلام
طلبات دائمة
وتمكن العلماء من صناعة منطاد زيبلين خاص أكبر من أي طائرة نقل للركاب، وبوسع المنطاد المأهول أن يحلق في السماء لخمسة أيام متواصلة ويعمل كوسيلة للرصد والاتصال، كما هو الحال في عمليات الإنقاذ بعد الكوارث الطبيعية على سبيل المثال.
-
منطاد مونغولفييه.. رحلة الحرب والسلام
هدوء وجمال
وبعيداً عن الكوارث الطبيعية فإن التحليق بالمنطاد يعني للكثير من الأشخاص التمتع بالهدوء وجمال الطبيعة حين تتأمل معالمها من زاوية أخرى حين ينساب عبر الهواء ببطء محلقاً عالياً في السماء. فابيان شميدت/ ع.غ