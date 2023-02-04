بعد إسقاط الجيش الأمريكي للمنطاد..استياء صيني ودعم كندي

انتقدت بكين واشنطن في أعقاب إسقاطها لمنطاد صيني يشتبه مسؤولون في أنه بالون مراقبة فوق المياه الإقليمية للولايات المتحدة، ووصفت الخطوة بأنها "مبالغة واضحة في ردّ الفعل".

استبق ذلك تأكيد وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن في بيان بأنّ الجيش الأمريكي أسقط "منطاد مراقبة على ارتفاع شاهق تمّ إطلاقه وينتمي إلى جمهورية الصين الشعبية" في المجال الجوي الأمريكي قبالة سواحل ساوث كارولينا.

وردّ متحدث باسم وزارة الخارجية في بكين الأحد (الخامس من فبراير/ شباط 2023) عن ذلك، معرباً عن "استياء الصين الشديد" من "استخدام القوة" في إسقاط الجسم الطائر. وجدد المتحدث رفض بكين مزاعم واشنطن بالتجسس، مشيرا إلى أن المنطاد طائرة "مدنية" انحرفت عن مسارها بسبب "قوة قاهرة".

وقال المتحدث الصيني إن "المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ذكر أيضا أن البالون لن يشكل تهديداً عسكرياً أو شخصياً للأفراد العاملين على الأرض". وأضاف أنه "في ظل هذه الملابسات، تصرّ الولايات المتحدة على استخدام القوة، ومن الواضح أنها تبالغ في ردّ فعلها وتنتهك بشكل خطير الممارسات الدولية".

وشدد المسؤول الصيني أن بلاده "ستلتزم بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات ذات الصلة، مع الاحتفاظ بالحق في القيام بمزيد من ردود الفعل الضرورية".

يذكر أن البنتاغون أعلن لأول مرة عن وجود منطاد المراقبة المشتبه به الخميس الماضي، حيث حلق فوق ولاية مونتانا، والتي يخزن بها 150 صاروخا باليستيا عابراً للقارات مزودين برؤوس حربية نووية في قاعدة عسكرية في الشمال، وفقا لتقرير. ومن تداعيات ذلك إلغاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة زيارته التي كانت مقررة الأحد لبكين، واصفاً اقتحام "منطاد المراقبة" المجال الجوي الأمريكي بأنه "غير مقبول" و"غير مسؤول".

أولى الردود الدولية جاءت منكندا، التي أعربت عن دعمها للولايات المتحدة. فقد غرّد رئيس وزرائها جاستن ترودو على صفحته بتويتر قائلا: "كندا تدعم هذا الإجراء. معاً ومع قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية سنواصل حماية أنفسنا".

كما أوضحت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند في بيان أنها وترودو "اطلعا على العملية" من جانب مستشار الأمن القومي ورئيس أركان الدفاع. وقالت إن كندا "عملت في شكل وثيق" مع الولايات المتحدة و"تدعم بلا تحفظ الإجراءات المتخذة"، شاكرة لواشنطن "تعاونها الوثيق".

وفي سياق متصل، أعلنت كولومبيا أنها رصدت جسما مماثلا في مجالها الجوي. وقالت القوات الجوية الكولومبية مساء أمس السبت إن أنظمة الدفاع الجوي الوطنية رصدت صباح 3 شباط/ فبراير جسما طائرا على ارتفاع حوالي 17 ألف

متر دخل المجال الجوي للبلاد في القطاع الشمالي.

وكان الجسم يتحرك بمتوسط سرعةيبلغ نحو 46 كيلومترا في الساعة، مما يظهر"خصائص مشابهة للمنطاد".

وتعقبت القوات الجوية الكولومبية الجسم من خلال أنظمة الدفاع الجوي حتى غادر مجالها الجوي.

وقالت القوات الجوية إنه "لم يشكل أي تهديد للأمن والدفاع الوطنيين ولا لسلامة الطيران". وأضافت أنها تعمل الآن مع دول أخرى لتحديد مصدر الجسم.



و.ب/م.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)