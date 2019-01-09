بعد أيام من اختفائه.. ترحيل شاب من أصل مصري إلى ألمانيا

نشرت وسائل إعلام مصرية مقطعا مصورا لإجراءات ترحيل مواطن ألماني من أصل مصري كان قد اختفى لدى وصوله مطار القاهرة الشهر الماضي. وكشف فيما بعد أنه كان محتجزا لدى السلطات الأمنية المصرية دون ذكر الأسباب.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "الأهرام"، نقلا عن السلطات الأمنية، أن الشاب الألماني، وهو "طالب بالجامعة الإسلامية في السعودية، تم ضبطه منذ عدة أيام حال وصوله للبلاد، وتوافر معلومات بأنه يحاول الانضمام للعناصر الإرهابية الداعشية الموجودة في سيناء".

ووفقا للتقرير فقد تم ترحيل الشاب إلى ألمانيا. وأضافت الصحيفة أنه "نظرا لعدم ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها قانونا وتنازله عن الجنسية المصرية، فتم ترحيله إلى دولة الجنسية الخاصة به ألمانيا، وذلك بالتنسيق مع السفارة الألمانية".

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على صعيد آخر، "ضبطت السلطات المصرية ألمانيًا آخر من أصل مصري/ 19 عاما/، قادما من ألمانيا عبر مطار الأقصر الجوي، والعثور بحوزته على خرائط لمحافظة شمال سيناء". وأضافت السلطات الأمنية المصرية أنه بفحص موقفه تبين قناعته بمفاهيم تنظيم داعش الإرهابي في ألمانيا، وارتباطه إلكترونيا ببعض عناصره هناك، وقدومه إلى مصر بغرض الانضمام إلى صفوف العناصر الإرهابية في شمال سيناء، وأشارت السلطات المصرية إلى أنه تم تقنين إجراءاته تمهيدا لترحيله إلى بلد الجنسية.

وكانت الخارجية الألمانية قد ذكرت يوم أمس الخميس أن الشاب الألماني المختفي منذ عدة أسابيع في وطنه الأصلي مصر موجود حاليا تحت تحفظ السلطات المصرية. وقال بيان لوزارة الخارجية الألمانية إن السفارة الألمانية في القاهرة تبذل "مساعي دبلوماسية مكثفة وسوف تواصل إشرافها على حالته". وأضاف البيان أن السفارة تتواصل مع كل من السلطات المصرية وأقارب الشاب.

من جانبها، أفادت إذاعة هيسن التي تبث من الولاية الألمانية التي يعيش فيها الشاب المفقود استنادا إلى والده أنه ربما ألقي القبض عليه للاشتباه في أنه "إرهابي"، لكن الخارجية الألمانية لم تعلق على هذا الأمر.

ح.ع.ح/ه.د (د.ب.أ)