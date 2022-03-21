بعد أن وصف بوتين بأنه "دكتاتور قاتل".. موسكو تحتج بشدة ضد تصريح بايدن

أعلنت الخارجية الروسية، في بيان اليوم الاثنين (21 مارس/ آذار 2022)، تسليم السفير الأمريكي في موسكو، جون ساليفان، مذكرة احتجاج بسبب الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكان بايدن قد وصف بوتين بأنه "مجرم حرب" ثم وصفه بأنه "ديكتاتور قاتل" وذلك على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا. وقالت الخارجية الروسية في بيانها إن " مثل هذه التصريحات للرئيس الأمريكي والتي لا تليق برجل دولة من مثل هذا المستوى الرفيع، تدفع العلاقات الروسية الأمريكية إلى حافة الانهيار".

وكان بايدن قد قال في واشنطن يوم الخميس الماضي إن بوتين "ديكتاتور قاتل، وبلطجي خالص يشن حربا غير أخلاقية ضد شعب أوكرانيا". وقد انتقد الكرملين هذه التصريحات بشدة وقالت وزارة الخارجية الروسية أنها دفعت العلاقات بين البلدين إلى حافة الانهيار.

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روسيا تحظر فيسبوك وانستغرام

في سياق آخر، قضت محكمة في روسيا، اليوم الاثنين، بحظر منصتي فيسبوك وانستغرام بوصفهما "متطرفتين". وقبلت المحكمة طلبا بهذا الخصوص قدمه الادعاء العام الروسي. يشار إلى أن الخدمتين محجوبتان بالفعل في روسيا. وحسب المحكمة، فإن القرار الصادر لا يسري على خدمة الرسائل واتس آب المملوكة أيضا لمجموعة ميتا الأمريكية.

وجاءت هذه الخطوة من جانب القضاء الروسي على خلفية قرار ميتا السماح بنشر دعوات للعنف ضد القوات الروسية في أوكرانيا. ويذكر أن خدمة تويتر للرسائل القصيرة أيضا غير متاحة في روسيا. ويتخوف الناس في روسيا من إمكانية إغلاق خدمة واتس آب أيضا. وانتقد ناشطون تنامي الرقابة على الإنترنت في روسيا.

ع.ش/ف.ي (د ب أ، رويترز)