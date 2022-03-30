بعد أن فقد القدرة على الكلام.. بروس ويليس يعتزل التمثيل!

قالت أسرة النجم السينمائي الأمريكي بروس ويليس في بيان اليوم الأربعاء (30 مارس/آذار 2022) إن بطل سلسلة أفلام (داي هارد) سيعتزل التمثيل بعد إصابته بمرض الحبسة أو فقدان القدرة على الكلام وهو مرض "يؤثر على قدراته الإدراكية".
وأفادت العائلة في منشور عبر إنستغرام بأن "بروس عانى بعض المشاكل الصحية وتبيّن من تشخيص وضعه أخيراً أنه مصاب بحبسة (فقدان القدرة على الكلام) مما يؤثر على قدراته المعرفية". وأضافت العائلة "لذلك، وبعد دراسة متأنية، يتنحى بروس عن هذه المهنة التي كانت تعني له الكثير".
وقالت أسرته في بيان "هذا وقت صعب للغاية لعائلتنا ونحن نقدر بشدة حبكم وتعاطفكم ودعكم المستمر".
وأضافت "نمر بهذا كأسرة قوية ونريد إطلاع معجبيه على حالته لأننا نعرف كم يعني بالنسبة لكم مثلما تعنون بالنسبة له".
والحبسة حالة مرضية تؤثر على قدرة الفرد على الكلام والتواصل بفاعلية مع الآخرين، بما في ذلك التحدث والكتابة. ويمكن أن تحدث بعد السكتات الدماغية أو إصابات الرأس لكن يمكن أن تظهر أيضا بمرور الوقت بسبب أورام في المخ أو الأمراض التنكسية، وفقا لمايو كلينيك.
وظهر ويليس (67 عاما) في نحو 100 فيلم على مدار مسيرته الفنية التي امتدت أربعة عقود، نال خلالها الإشادة عن أدوار في أفلام (بالب فيكشن) أو "خيال رخيص" و (ذا سيكسيث سينس) أو "الحاسة السادسة".
الممثل بروس ويليس (فيينا 27/6/2006)
وحقق شهرة أولية في المسلسل الكوميدي الدرامي (مونلايتنينج) أو "ضوء القمر" في الثمانينيات قبل أن يصبح الرجل القوي، بطل أفلام الحركة. وحصل على جائزة جولدن جلوب وجائزتي إيمي.
وتزوج ويليس نجمة هوليوود ديمي مور إلى أن انفصلا عام 2000، لكنها ظلا على علاقة وثيقة. وهو متزوج حاليا من عارضة الأزياء والممثلة إيما هيمينج ولديه خمسة أطفال.
ع.ج.م/أ.ح (رويترز، أ ف ب)
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
الاسم الصحيح الكامل للجائزة
الاسم الصحيح لجائزة الأوسكار هو "جائزة الأكاديمية للجدارة/ Academy Award of Merit". لكن لماذا تعرف باسم "أوسكار"؟ يقال إن الممثلة بيت ديفيس التي كانت رئيسة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عام 1941، أطلقت الاسم على الجائزة تكريما لزوجها الأول. ويقال إن مارغريت هيريك، التي كانت مديرة الأكاديمية بداية ثلاثينات القرن الماضي، أطلقت الاسم لأن شكل التمثال الذهبي يشبه شكل عمها أو خالها أوسكار.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
الفائز بأكبر عدد من جوائز الأوسكار
ولت ديزني، مؤسس ستوديو الرسوم المتحركة "شركة ديزني" فاز بـ 26 جائزة. تليه مصممة الأزياء إديث هيد 8 جوائز التي كانت من أكثر مصممي الملابس المقربين من ألفريد هيتشكوك، ويشاركها المركز الثاني بـ 8 جوائز أيضا الملحن والمؤلف الموسيقي آلان منكن. أما الممثلة كاترين هيببورن ففازت بـ 4 جوائز، وهي الوحيدة التي فازت بهذا العدد من جوائز التمثيل، علما بأنها لم تحضر أي حفل لتوزيع الجوائز!
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
الأفلام الفائزة بأكبر عدد من الترشيحات
ثلاثة أفلام تم ترشيحها لـ 14 جائزة أوسكار، وهي: "كل شيء عن إيف/ All About Eve" عام 1950، "تيتانيك" عام 1997، "لا لا لاند/La La Land" عام 2016.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
أصغر فائز بالجائزة
الممثلة تاتوم او نيل فازت بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم "القمر الورقي/Paper Moon" عام 1973 حين كان عمرها 10 سنوات فقط، حيث شارك والدها أيضا الممثل ريان أونيل في الفيلم.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
الأكبر سنا
فاز الممثل الكندي كريستوفر بلامر عام 2010 بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "المبتدئون/Beginners" حين كان عمره 82 عاما. وبذلك يكون الأكبر سنا بين الفائزين بجائزة الأوسكار حتى الآن.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
أول امرأة فازت بجائزة الإخراج
جائزة أفضل مخرج هي الجائزة الأهم من بين جواز الأوسكار، وأول مخرجة فازت بها كانت الأمريكية كاترين بيغلو عام 2010 عن فيلم "خزانة الألم/The hurt Locker"، وذلك بعد 80 عاما من تاريخ الجائزة! فيلم بيغلو الذي أثار الكثير من الجدل ورشح لعدد من الجوائز كان Zero Dark Thirty (أول عرض 2012) وتناول الجهود الأمريكية لاعتقال أو قتل أسامة بن لادن. (صورة مركبة)
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
أغلى فستان في حفل توزيع الجوائز
حفلات توزيع جوائز الأوسكار مناسبة لعرض الأزياء أيضا، ودور الأزياء تتكتم على سعر الفستان الذي تصممه لإحدى المشاركات. وأغلى فستان تم ارتداؤه حتى الآن، كان للممثلة جنيفر لورنس الذي ارتدته في حفل توزيع جوائز عام 2013 ويقدر سعره بأربعة ملايين دولار، من تصميم دار أزياء "ديور/Dior". لكن هذا الفستان أحرجها، حيث تعثرت بتجاعيده وثنياته وهي تصعد المسرح فوقعت على الأرض.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
فائزون رفضوا استلام الجائزة!
رغم أن الأوسكار من أرفع وأشهر الجوائز في عالم السينما، هناك من رفضها مثل الكاتب والمخرج دودلي نيكولاس الذي فاز بجائز أفضل نص عام 1935، والممثل جورج سي سكوت الذي فاز بجائزة أفضل ممثل عام 1971. أما الممثل مارلون براندو الذي فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "العراب/Godfather" عام 1973، فأرسل الممثلة والناشطة ساشين ليتلفيذر بدلا عنه والتي احتجت في الحفل على طريقة التعامل مع الهنود الحمر.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
القيمة المادية لجائزة الأوسكار
تمثال الأوسكار المصنوع من البرونز ومطلي بالذهب من عيار 24 قيراط، لا يمكن بيعه. منذ عام 1950 يشترط على الفائز بالجائزة أن يعرضها أولا على الأكاديمية نفسها بسعر دولار واحد فقط. لكن قبل عام 1950، وجدت بعض الجوائز طريقها إلى دور المزادات، فورثة المخرج أورسون ويلز الذي فاز بالجائزة عام 1941 عن فيلم "المواطن كين/Citizen Kane" باعوا جائزته "التمثال الذهبي" بأكثر من 800 ألف دولار.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
حجم "تمثال أوسكار"
يبلغ طول جائزة أوسكار "التمثال الذهبي" 34 سنتمترا ووزنه 3,85 كيلوغرام. ويحفر اسم الفائز به على قاعدة التمثال فيما بعد. الصورة للممثلة أريانا بوزي التي حصلت على جائزة الأوسكار أفضل ممثلة مساعدة عم 2022. إعداد: عارف جابو
الكاتب: عارف جابو