بعد أن سخر من خطورة الوباء.. رئيس البرازيل "مصاب" بكورونا

بولسونارو يشرك الجيش بإطفاء حرائق الأمازون بعد الضغط الدولي

قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إن حكومته ستتبع سياسة عدم التسامح المطلق مع مشعلي الحرائق، فيما عبأ بولسونارو الجيش للمساعدة في إطفاء الحرائق، وشدد على أنه لا يجب فرض عقوبات على البرازيل بسبب حرائق غابات الأمازون.