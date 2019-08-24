 بعد أن سخر من خطورة الوباء.. رئيس البرازيل ″مصاب″ بكورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.07.2020

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أخبار

بعد أن سخر من خطورة الوباء.. رئيس البرازيل "مصاب" بكورونا

خضع الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن مكتب الرئيس. النتيجة كانت إيجابية.

Brasilien Brasilia | Coronavirus | Jair Bolsonaro, Präsident (picture-alliance/dpa/Marcos Correa/Palacio Planalto)

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