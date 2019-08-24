بعد أن سخر من خطورة الوباء.. رئيس البرازيل "مصاب" بكورونا

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خضع الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن مكتب الرئيس. النتيجة كانت إيجابية.
التفاصيل بعد قليل
قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إن حكومته ستتبع سياسة عدم التسامح المطلق مع مشعلي الحرائق، فيما عبأ بولسونارو الجيش للمساعدة في إطفاء الحرائق، وشدد على أنه لا يجب فرض عقوبات على البرازيل بسبب حرائق غابات الأمازون.
احتلت البرازيل المركز الثاني عالمياً بعدد إصابات كورونا بعد الولايات المتحدة، وأعلن البيت الأبيض فرض قيود على المسافرين من البرازيل، في خطوة اعتبرتها البرازيل "عادية". فيما باتت روسيا في المركز الثالث.
سيكون وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أول مسؤول أوروبي رفيع يلتقي الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو. ماس استبق لقاءه مع الرئيس البرازيلي اليميني الشعبوي بالتحذير من تزايد الشعبوية والقومية على المستوى العالمي.
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