بعد ألكانتارا..السنغالي ساديو ماني يصاب بفيروس كورونا

في بيان صادر عن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أعلن نادي ليفربول لكرة القدم عن إصابة مهاجمه السنغالي ساديو ماني بفيروس كورونا المستجّد، مضيفا أنه "راهنا في العزل الذاتي وفقا للارشادات اللازمة". وتابع البيان: "المهاجم الذي بدأ أساسيا وسجل خلال الفوز 3-1 على أرسنال (في الدوري) الاثنين، أظهر أعراضا طفيفة للفيروس لكنه يشعر أنه بصحة جيدة بشكل عام".

وكان ليفربول أعلن الثلاثاء إصابة الإسباني تياغو ألكانتارا، الذي غاب عن لقاء أرسنال، بالفيروس وسيغيب كلاهما عن المواجهة أمام المضيف أستون فيلا الأحد في ختام المرحلة الرابعة من الدوري.

ويأملالمدرب الألماني يورغن كلوب أن يكون اللاعبان جاهزين بعد فترة الاستراحة الدولية عندما يحل ليفربول ضيفا على إيفرتون في 17 الشهر الحالي في ديربي الـ"مرسيسايد". ويقدم مانيه (28 عاما) مستويات مميزة هذا الموسم في الـ"بمريرليغ"، بعد أن سجل هدفي فريقه في الفوز 2-صفر أمام تشيلسي قبل أن يسجل أيضا ضد أرسنال.

كما ستؤثر إصابة ماني على مشاركته الدولية مع منتخب بلاده في المباراتين الوديتين أمام المغرب وموريتانيا.

و.ب/م.س (د ب أ، أ ف ب)