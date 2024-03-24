  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخيةالذكاء الاصطناعي
سياسةالسنغال

بعد أزمة سياسية عاصفة.. السنغاليون ينتخبون رئيسهم الخامس

٢٤ مارس ٢٠٢٤

يتوجه الناخبون في السنغال الأحد 24 مارس 2024 إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس الخامس للبلاد في انتخابات مؤجلة تجري وسط أجواء سياسية مضطربة أثارت احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة وعززت الدعم للمعارضة.

https://p.dw.com/p/4e49H
ناخبة سنغالية تدلي بصوتها في مكتب اقتراع بداكارلاختيار رئيس جديد للبلاد 24.03.2024
ناخبة سنغالية تدلي اليوم الأحد بصوتها في مكتب اقتراع بداكارلاختيار رئيس جديد للبلادصورة من: Marco Longari/AFP

ينتخب السنغاليون الأحد (24 مارس/ آذار 2024) خامس رئيس لهم في اقتراع لن يكون ممكنا التنبؤ بنتيجته على الإطلاق وسيقرر ما بين الاستمرارية أو ربما التغيير الجذري بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات والأزمة السياسية. ودعي نحو 7.3 ملايين ناخب للاختيار، في حوالي 16 ألف مركز اقتراع في كل أنحاء البلاد وخارجها، بين مرشح السلطة أمادو با، و16 منافسا بينهم امرأة والمناهض للنظام باسيرو ديوماي فاي.

وأمادو با (62 عاما) رئيس الوزراء في عهد الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال، وباسيرو ديوماي فاي (43 عاما) "مرشح تغيير النظام" و"الوحدة الإفريقية اليسارية"، هما المرشحان الأوفر حظا. ويدعي كلاهما أنهما قادران على الفوز الأحد من دون المرور بجولة ثانية يبدو أنها مرجحة لكن موعدها لم يحدد بعد.

يتوقع أن تُعلن النتائج الأولوية للانتخابات الرئاسية في السنغال ليل الأحد الإثنين 24- 25 مارس 2024
يتوقع أن تُعلن النتائج الأولوية للانتخابات الرئاسية في السنغال ليل الأحد الإثنين 24- 25 مارس 2024صورة من: Luc Gnago/REUTERS

وستبقى مكاتب الاقتراع مفتوحة حتى الساعة 18:00 (بالتوقيتين المحلي وغرينتش). وقد تُعلن النتائج الأولوية ليلا، على أن تصدر نتائج رسمية جزئية في وقت لاحق الأسبوع المقبل. وستكون الانتخابات محل متابعة دقيقة، إذ إن السنغال واحدة من أكثر الدول استقرارا في غرب إفريقيا الذي شهد انقلابات. وتقيم داكار علاقات قوية مع الغرب بينما تعزز روسيا حضورها في الجوار.

وينشر المجتمع المدني والاتحاد الإفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي مئات المراقبين. وكان مقررا أن يدلي السنغاليون بأصواتهم في 25 شباط/فبراير، لكن تأجيلا في اللحظة الأخيرة أثارأعمال عنف خلفت أربعة قتلى.

ع.ش/ م.س (أ ف ب، د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

تظاهرات في السنغال عقب قرار الرئيس ماكي سال تأجيل الانتخابات الرئاسية

"انقلاب دستوري".. ديمقراطية السنغال في خطر بعد تأجيل الانتخابات

"انقلاب دستوري".. ديمقراطية السنغال في خطر بعد تأجيل الانتخابات

يقول خبراء إن الرئيس ماكي سال يعرض ديمقراطية البلاد للخطر إثر قراره تأجيل الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير 2024. ويُنظر إلى السنغال باعتبارها واحدة من أكثر دول غرب أفريقيا ديمقراطية وإحدى ركائز الاستقرار الإقليمي.
سياسة٧ فبراير ٢٠٢٤
أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات خارج البرلمان أثناء مناقشة النواب

البرلمان يرجئ الانتخابات الرئاسية... السنغال إلى أين؟

البرلمان يرجئ الانتخابات الرئاسية... السنغال إلى أين؟

وافق البرلمان السنغالي على تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول رغم احتجاجات عامة، ما يلقي بغموض على الوضع الدستوري لبلد يعرف عنه بأنه مركز استقرار ديمقراطي في منطقة تجتاحها انقلابات.
سياسة٦ فبراير ٢٠٢٤