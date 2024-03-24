بعد أزمة سياسية عاصفة.. السنغاليون ينتخبون رئيسهم الخامس

يتوجه الناخبون في السنغال الأحد 24 مارس 2024 إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس الخامس للبلاد في انتخابات مؤجلة تجري وسط أجواء سياسية مضطربة أثارت احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة وعززت الدعم للمعارضة.

ينتخب السنغاليون الأحد (24 مارس/ آذار 2024) خامس رئيس لهم في اقتراع لن يكون ممكنا التنبؤ بنتيجته على الإطلاق وسيقرر ما بين الاستمرارية أو ربما التغيير الجذري بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات والأزمة السياسية. ودعي نحو 7.3 ملايين ناخب للاختيار، في حوالي 16 ألف مركز اقتراع في كل أنحاء البلاد وخارجها، بين مرشح السلطة أمادو با، و16 منافسا بينهم امرأة والمناهض للنظام باسيرو ديوماي فاي.

وأمادو با (62 عاما) رئيس الوزراء في عهد الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال، وباسيرو ديوماي فاي (43 عاما) "مرشح تغيير النظام" و"الوحدة الإفريقية اليسارية"، هما المرشحان الأوفر حظا. ويدعي كلاهما أنهما قادران على الفوز الأحد من دون المرور بجولة ثانية يبدو أنها مرجحة لكن موعدها لم يحدد بعد.

يتوقع أن تُعلن النتائج الأولوية للانتخابات الرئاسية في السنغال ليل الأحد الإثنين 24- 25 مارس 2024 صورة من: Luc Gnago/REUTERS

وستبقى مكاتب الاقتراع مفتوحة حتى الساعة 18:00 (بالتوقيتين المحلي وغرينتش). وقد تُعلن النتائج الأولوية ليلا، على أن تصدر نتائج رسمية جزئية في وقت لاحق الأسبوع المقبل. وستكون الانتخابات محل متابعة دقيقة، إذ إن السنغال واحدة من أكثر الدول استقرارا في غرب إفريقيا الذي شهد انقلابات. وتقيم داكار علاقات قوية مع الغرب بينما تعزز روسيا حضورها في الجوار.

وينشر المجتمع المدني والاتحاد الإفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي مئات المراقبين. وكان مقررا أن يدلي السنغاليون بأصواتهم في 25 شباط/فبراير، لكن تأجيلا في اللحظة الأخيرة أثارأعمال عنف خلفت أربعة قتلى.

ع.ش/ م.س (أ ف ب، د ب أ)