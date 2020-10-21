بعد أردوغان.. عمران خان يتهم ماكرون بـ "مهاجمة الإسلام"

اتهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الأحد (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ "مهاجمة الإسلام"، بعد أن انتقد الزعيم الأوروبي الإسلاميين ودافع عن نشر رسوم كاريكاتورية تصور النبي محمد.

وتأتي تعليقات خان في أعقاب تصريحات أدلى بها ماكرون الأسبوع الماضي بعد قطع رأس مدرس للغة الفرنسية بالقرب من باريس لعرضه رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد أمام تلامذته في درس عن حرية التعبير.

وفي سلسلة من التغريدات، قال خان إن تصريح ماكرون سيبث الانقسام. وكتب خان "هذا هو الوقت الذي كان يمكن فيه للرئيس ماكرون أن يضفي لمسة علاجية ويحرم المتطرفين من المساحة بدلاً من خلق مزيد من الاستقطاب والتهميش الذي يؤدي حتماً إلى التطرف".

وتابع "من المؤسف أنه اختار تشجيع الإسلاموفوبيا من خلال مهاجمة الإسلام بدلاً من الإرهابيين الذين يمارسون العنف سواء كانوا مسلمين أو متشددين بيض أو من حاملي الأيديولوجية النازية".

ويعد التجديف مسألة حساسة جدا في باكستان حيث يمكن أن تتسبب اتهامات غير مثبتة بإهانة الإسلام أو شخصيات إسلامية بأعمال عنف وصولا الى الموت. وقال خان "من خلال مهاجمة الإسلام، ومن الواضح أنه من دون أي فهم له، هاجم الرئيس ماكرون وأضر بمشاعر ملايين المسلمين في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم.

وفي خطاب أمام الأمم المتحدة الشهر الماضي، انتقد خان شارلي إيبدو لإعادة نشر الرسوم، قائلاً إن "الاستفزازات المتعمدة" يجب "حظرها عالميًا".

وبموازاة ذلك انتشرت دعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية بشكل كبير للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان الرئيس الفرنسي ماكرون قد صرح بعد أن تم قطع رأس المعلم الفرنسي صامويل باتي في إحدى ضواحي باريس في وقت سابق من هذا الشهر بأن فرنسا "لن تتخلى عن رسومنا الكاريكاتورية". وتم عرض الرسوم يوم الجمعة على مبان حكومية في فرنسا، مما أثار ضجة في العالم العربي.

مشاهدة الفيديو 01:30 شارك فرنسا لا تزال تحت الصدمة إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3kG1S تأبين رسمي لمدرس التاريخ المقتول في فرنسا

وفي مصر سخر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من ماكرون .وتم تداول قائمة بالعلامات التجارية الفرنسية مثل شركات السيارات بيجو ورينو، وأسماء ألبان معروفة مثل كيري ودانون، ودعوا إلى مقاطعتها. وفي الكويت أعلنت 50 جمعية تعاونية أنها أزالت جميع المنتجات الفرنسية من فروعها في الدولة الخليجية، بحسب موقع القبس الإخباري. وفي قطر تردد أيضا أن المتاجر قد أزالت المنتجات الفرنسية من أرففها.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي نشر الرسوم الكاريكاتورية ووصفتها بأنها "تضر بالعلاقات الإسلامية الفرنسية". كما انتقدت وزارة الخارجية الأردنية مواصلة نشر تلك الرسوم "تحت ذريعة حرية التعبير". كما نددت جامعة الأزهر في مصر بالرسوم.

وقال أحمد الطيب، شيخ الأزهر في القاهرة في بيان إن الهجوم على الرسول محمد جزء من حملة ممنهجة لاستخدام الإسلام لكسب المعارك السياسية.

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ، أ ف ب)