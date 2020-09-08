بعدما رماها رونالدو غاضبا.. بيع شارة القيادة بأكثر من 75 ألف دولار

في مزاد خيري، من أجل المساعدة في إجراء جراحة لإنقاذ حياة طفل صربي، اشترت شركة مراهنات شارة القيادة، التي رماها قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو أرضًا تعبيرًا عن غضبه لعدم احتساب هدفه ضد صربيا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقالت شركة موتسارت الصربية في بيان اليوم الجمعة إنها دفعت 7.5 مليون دينار (75.150 دولار) لشراء الشارة التي احتفظ بها رجل إطفاء في ملعب رد ستار. وأضافت "قررنا المشاركة في المزاد لأسباب إنسانية. و"الهدف هو مساعدة الطفل غافريلو ديورديفيتش وكذلك زيادة الوعي بضرورة التكاتف في هذه المواقف".

وعرض رجل الإطفاء ديوردي فوكيسفيتش ورفاقه في إدارة الإطفاء في بلغراد الشارة للبيع في مزاد خيري حتى صباح الجمعة على موقع "ليموندو.كوم"، لجمع أموال لعلاج طفل صربي يبلغ من العمر ستة أشهر يعاني من ضمور عضلي في العمود الفقري، يمكن أن يؤدي إلى الشلل أو الموت.

وتقدر كلفة العلاج بأكثر من مليوني يورو، علما بأن صربيا شهدت في الأعوام الاخيرة ارتفاعا في حملات جمع التبرعات لتمويل الرعاية الصحية لهذا المرض باهظة الثمن في الخارج.

وقال فوكيسيفيتش في وقت سابق لوكالة فرانس برس إنه اقترح جمع مبلغ من المال من أجل علاج الطفل ديوردييفيتش، وروى عبر اتصال هاتفي "رمى (رونالدو) الشارة على بعد ثلاثة أمتار مني والفكرة التي خطرت سريعًا على ذهني هي أن هذا (المزاد) قد يشكل فرصة جيدة".

وغادر رونالدو (36 عاما) الملعب غاضبا يوم السبت الماضي قبل ثوان على صفارة النهاية بعد حرمانه من هدف واضح في نهاية مثيرة للجدل للمباراة ضد صربيا التي عوضت تأخرها بهدفين لتنتزع التعادل 2-2.

وثار رونالدو في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أبعد ستيفان ميتروفيتش مدافع صربيا كرته بعد أن تجاوزت خط المرمى، وأشار الحكم الهولندي داني ماكيلي باستمرار اللعب في ظل عدم وجود نظام حكم الفيديو المساعد لمراجعة القرار.

وألقى رونالدو شارة القيادة أرضا قبل أن يغادر الملعب ويتجه إلى غرفة الملابس قبل ثوان على صفارة النهاية في مواجهة مثيرة بالمجموعة الأولى.

ويلجأ الكثير من المواطنين في صربيا لجمع أموال لأغراض خيرية عبر المزادات لمساعدة مرضى على العلاج في الخارج عندما يتعذر الحصول على علاج مناسب في البلاد.

وفي قرية كوميتش بوسط صربيا قالت نيفينا والدة غافريلو إن الأسرة تلقت حتى الآن تبرعات بنحو 500 ألف يورو. وأضافت أن أموال شارة رونالدو ستكون مساهمة كبيرة. وقالت "لم نصدق أن بعض الأشخاص الذين لا يعرفوننا ... سيبيعون شارة القيادة في مزاد لمساعدة طفلنا".

ص.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)