 بطولة أمم إفريقيا 2019..سبقتها فضائح وتنتظرها مفاجآت | عالم الرياضة | DW | 19.06.2019

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عالم الرياضة

بطولة أمم إفريقيا 2019..سبقتها فضائح وتنتظرها مفاجآت

من أبرز ما يميز نسخة هذا العام لبطولة الأمم الإفريقية عدد المنتخبات الذي ارتفع إلى 24 منتخبا. لكن الأحداث التي استبقت هذه البطولة التي ستقام في مصر جعلتها أكثر تميزا عن سابقتها.

Africa Cup of Nations DR Kongo - Togo (Getty Images/AFP/J. Tallis)

لم يسبق أن شهدت الاستعدادات لبطولة كأس أمم إفريقيا هذا الكم من  التعقيدات كما هو الشأن بالنسبة للنسخة الحالية التي ستنطلق في مصر من الحادي والعشرين من يونيو/حزيران إلى غاية التاسع عشر من يوليو/تموز. البداية كانت مع الكاميرون حين أعلنت الأخيرة رسميا فشلها في ضمان جهوزيتها في الوقت المطلوب، رغم أن بلاد "الأسود غير المروضة" وقع عليها الاختيار قبل خمس سنوات من انطلاق بطولة 2019.  

وانتهى الأمر أن قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في نوفمبر/تشرين ثان بسحب ورقة التنظيم من الكاميرون، وعزا ذلك لتأخر مشاريع البناء في مواقع المباريات وإلى الأزمة السياسية بين الحكومة والشطر الناطق بالإنجليزية في البلاد. بعد ذلك اسندت في يناير/كانون الثاني الماضي استضافة "الكان" إلى مصر التي نافست جنوب إفريقيا بشراسة.

في غضون ذلك، رفعت جزر القمر دعوى ضد الكاميرون لدى المحكمة الرياضية الدولية، مطالبة بإقصاء الكاميرون من منافسات البطولة، غير أن شكواها هذه بقيت دون أثر.

وقبل انطلاق البطولة بنحو أسبوعين، تعكر صفو الاستعدادات مجددا بالإعلان عن توقيف أحمد أحمد، رئيس الكاف من قبل المدعي العام في مدينة مرسيليا الفرنسية للتحقيق معه على خلفية تهم فساد. وذلك قبل أن يخلى سبيله دون توجيه تهم رسمية إليه. واعقب هذا التطور الاجتماع الذي استمر يومين للجنة الاستثنائية التي أوكلت إليها مهمة اتخاذ قرار بشأن مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي. 

UEFA Champions League Finale | Tottenham Hotspur v FC Liverpool Mo Salah (AFP/J. Soriano)

نجم مصر، محمد صلاح بقميص ليفربول

الإنهاك قبل صافرة البداية 

وبعد كل هذه التطورات، لا عجب في أن ينتظر الكثير من الفاعلين في كرة القدم الإفريقية بفارغ الصبر انطلاق المنافسات التي سيشارك فيها 24 منتخبا فيما ستوزع المبارايات على ستة ملاعب: ثلاثة في القاهرة وواحد في كل من الإسكندرية والإسماعلية والسويس.

ولأول مرة في تاريخها ستُقام كأس الأمم الإفريقية في فصل الصيف وسط حرارة تتجاوز 30 درجة مما يشكل تحديا للفرق المشاركة لن يكون الوحيد، كما يقول الدولي التونسي السابق زبير بايا: "غالبية اللاعبين الذين سيشاركون في كأس أمم إفريقيا سبق وأن خاضوا خلال هذا الموسم أكثر من 40 مباراة، والرقم يصل إلى 50 مباراة بالنسبة للاعبين الذي يلعبون في أوروبا". ويتابع لاعب نادي فرايبورغ السابق الذي يعمل اليوم كخبير لقناة أبو ظبي الرياضية: "والآن يجب عليهم اللعب مجددا. وهذا لا يؤثر فقط على الجسم، بل أيضا على الجانب النفسي... إنهم مجرد بشر".

وحول رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 فريقا، يرد بايا في حوار مع DW: " أنا أعارض تماما هذا المخطط، لأن الجودة ستنهار". وكما هو الشأن بالنسبة إلى بطولة أوروبا، فإن بات بإمكان الثالث في المجموعة التأهل لثمن النهائي. وهذا من شأنه التقليل من "سخونية" المباريات، خاصة في الدور الأول من البطولة مقارنة بنظام 16 فريقا. بيد أن النظام الجديد يمكنه أيضا خلق مفاجآت كبيرة، حسب اعتقاد باتريك مبوما، مهاجم الكاميرون السابق والحائز مرتين على لقب البطولة الإفريقية.

 مصر والمغرب من أقوى المرشحين

وتتمثل جاذبية كأس أمم إفريقيا للكثيرين في كونها بطولة مفتوحة النتائج. فالكاميرون انتزعت في عام 2017 اللقب رغم أنها كانت خارج دائرة التوقعات تماما. وفي هذه  الدورة تتم المراهنة بقوة على ثلاثة منتخبات وهي مصر والسنغال والمغرب.

"في إفريقيا يمكن دوما الانطلاق من فرضية أن صاحب الأرض هو صاحب اللقب"، يقول زبير بايا مضيفا أنه و"مع محمد صلاح تملك مصر لاعبا جيدا يمر حاليا بأقوى مرحلة في مسيرته. والجمهور المصري سيلعب بالطبع  دوره". وبالتالي فإن الرقم القياسي الذي بحوزة "الفراعنة" لن يثني من عزيمتهم في انتزاع اللقب القاري الثامن لبطولة تنضم على أرضهم.

Herve Renard Marokkanischer Nationaltrainer (Getty Images/AFP/F. Senna)

مدرب المغرب، هيرفي رونار

السنغال بدوره، له مؤهلات قوية ويتوفر على نجوم كبار على غرار المدافع كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي الإيطالي، إلى جانب الجناح ساديو ماني زميل محمد صلاح في ليفربول الإنجليزي المتوج حديثا بلقب أبطال أوروبا. "ماني يبقى بالطبع الاسم البارز في هذا المنتخب، ويتميز بكونه يضع نفسه دائما في خدمة فريقه. الأمر الذي يرفع من فرص السنغال"، كما يرى بايا. وإلى جانب مصر والسنغال، لا يمكن أبدا تجاهل ورقة المغرب. فـ"أسود الأطلس" لديهم مع حكيم زياش لاعبا موهوبا جدا. وهو ليس الوحيد، إذ "يتوفر المنتخب المغربي على لاعبين محنكين، وكذلك على مدرب ذي تجربة فريدة متمثلا في شخص هيرفي رونار الفائز بلقب البطولة مرتين ومع فريقين مختلفين. وهذا ما يجسد قوة المغرب". يضاف إلى ذلك أن المغرب متعطش بقوة إلى اللقب القاري الذي غاب عنه منذ دورة 1974، وفيما بات المنتخب متهما بأن زئير "أسوده" خفت إلى الأبد.

الخضر كـ"ورقة سرية"

وإلى جانب هذه الفرق الثلاثة توجد سلسلة من الفرق التي لها تطلعات لنيل اللقب، كما هو الشأن بالنسبة للكاميرون المدافعة عن اللقب. "لا أحد يعرف ماذا سيحدث عندهم. لم يراهن أحد على فوز الكاميرون بلقب 2017. وماذا حصل؟! "الأسود غير المروضة" فازت. بعدها راهن الجميع على تأهل هذا المنتخب لمونديال 2018 ـ لكنه فشل بشكل ذريع. سنرى ما الذي جهزه المدرب كلارونس زيدورف لهذا الفريق"، يقول باتريك مبوما.

ومن غير المستبعد أيضا أن تلعب نيجيريا وغانا دورا رئيسيا في هذه البطولة "حتى ولو أنها ليست مستقرة في الأثناء". وفي حواره مع DW، يجر زبير بايا الانتباه إلى الجزائر كـ "ورقة سرية" حسب تعبيره. فـ"الخضر" يقودهم مدرب شاب (جمال بلمادي) بكفاءة عالية، كما أن الكثير من لاعبيه أنهوا موسما جيدا مع أنديتهم، مثل بغداد بوجناح الذي يسجل في قطر أهدافا بالجملة أو سفيان فغولي الذي أحرز لتوه الثنائي مع غلطة سراي التركي. 

علي فرحات/ م.أ.م

  • FIFA World Cup - Portugal v Marokko - Achraf Hakimi (picture-alliance/NurPhoto/A. Surma)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    أشرف حكيمي (المغرب)

    حكيمي يبلغ من العمر 20 عاما ويُعتبر منذ الآن لاعبا رئيسيا في صفوف بوروسيا دورتموند واللاعب الناشئ في افريقيا لهذا العام. أصيب حكيمي بكسر في رجله بداية أبريل/ نيسان الأمر الذي يضع علامة استفهام على مشاركة المغربي في كأس أمم افريقيا. وقبيل انطلاق المنافسة أعطى ريال مدريد الضوء الأخضر للاستعارة ليعلن حكيمي أنه في وضع صحي جيد وسيشارك مع منتخب المغرب في مصر.

  • FIFA World Cup 2014 Brasilien v Kamerun - Joel Matip (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    جويل ماتيب (كاميرون)

    أخيرا مع جويل ماتيب كان لاعب ألماني يهلل في فريق ليفربول. اللاعب المولود في مدينة بوخوم يحمل الجنسية الألمانية، ويلعب منذ 2010 لصالح منتخب الكاميرون الذي يريد الفوز معه باللقب المقبل لكأس الأمم الأفريقية.

  • WM Qualifikation | Senegal vs Elfenbeinkueste - But Salomon Kalou (picture-alliance/CITYPRESS24/ICS)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    سالومون كالو (ساحل العاج)

    في اليوم قبل نهائي الدوري الألماني في منتصف مايو/ أيار برهن كالو مرة أخرى للجميع عن قدراته. "الجد أحرز الأهداف"، كما كان يمزح اللاعب البالغ من العمر 33 عاما بعد هدفيه في الفوز بـ 4 مقابل 3 أمام أوغسبورغ. وكأس أمم افريقيا ستكون بالنسبة إلى هذا اللاعب من ساحل العاج أكبر منافسة أخيرة في مشواره حيث يريد مرة أخرى البرهنة على خطورته في إحراز الأهداف.

  • 1. Bundesliga - Ibrahima Ibo Traoré Traore BMG Borussia Mönchengladbach Moenchengladbach Gladbach - 1. FSV Mainz 05 (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/S. El-Saqqa)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    ابراهيم تراوري (غينيا)

    بسبب خضوعه لعملية جراحية لم يشارك المهاجم في الموسم المنتهي إلا في احدى عشرة مرة باللعب لبوروسيا مونشنغلادباخ. وبالرغم من ذلك يسافر تراوري للمشاركة في كأس أمم افريقيا ـ وهو في النهاية قائد منتخب غينيا. ويقول اللاعب البالغ من العمر 31 عاما إنه يريد أن يكون في لياقة بدنية جيدة قدر الإمكان ليتمكن من قيادة فريقه على الأقل إلى ثمن نهائي المنافسة الإفريقية.

  • FIFA World Cup 2018 - Marokko - Iran 0:1 - Armine Harit (picture-alliance/SvenSimon/E. Kremser)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    أمين حارث (المغرب)

    قبل عامين كان أمين حارث يُعد نجم السنة في الدوري الألماني ـ وفي الأثناء على مقعد البدائل لدى شالكه. وبما أن الآمال تُعلق على حارث في بلده المغرب، فإنه يسافر للمشاركة في المنافسة الإفريقية. وهنا لا تلعب المشاكل الشخصية الكثيرة التي تسبب فيها حارث أي دور.

  • Borussia Dortmund - FC Schalke 04 - Salif Sane (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    سليف ساني (السنغال)

    سليف ساني هو إلى جانب أرمين حارث لاعب شالكه الثاني الذي يلعب لبلده السنغال في مصر. هذا المدافع بذل جهدا كبيرا في الموسم المنتهي في صفوف شالكه الذي لعب معه جميع المباريات تقريبا. وفي كأس أمم افريقيا يعتزم اللاعب البالغ من العمر 28 عاما التهليل للسنغال أكثر مما كان ممكنا مع شالكه. ومن أجل ذلك وجب عليه تحصين خط الدفاع بشكل أفضل.

  • Fußball Bundesliga 10. Spieltag | SC Freiburg vs. Mainz 05 (Imago/J. Huebner)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    جان فليب غبامين (ساحل العاج)

    بالنسبة إلى لاعب وسط فريق ماينتس ستكون كأس أمم افريقيا أفضل مناسبة للترويج لنفسه، لأنه ومنذ مدة لم يعد سرا أن غبامين يريد مغادرة ماينتس. وهو يتطلع للمشاركة في الدوري الانجليزي الممتاز، لكنه يمكن له، حسب تصريحه تخيل انتقال داخل الدوري الألماني. " ربما دورتموند أو ليفركوزن ـ هذه الأندية أحبها"، قال غبامين.

  • FIFA World Cup 2014 Kamerun v Brasilien - Eric Choupo Moting (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    إريك ماكسيم شوبوـ موتينغ (الكاميرون)

    في صفوف باريس سان جرمان فقط لاعب تابع، أما في الكاميرون نجم ساطع: إريك ماكسيم شوبوـ موتينغ قطع بعض المراحل في ألمانيا في حياته الرياضية، وكان مؤخرا يلعب لصالح شالكه. واللاعب المولود في هامبورغ لعب في مختلف الفرق الوطنية الألمانية الشابة قبل أن يقرر في 2010 اللعب لصالح الكاميرون.

  • UEFA Europa League Halbfinale: FC Chelsea - Eintracht Frankfurt - Simon Falette (picture-alliance/GES/M. Ibo)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    سيمون فاليت (غينيا)

    فاليت وُلد في فرنسا ويحمل الى جانب الجنسية الفرنسية جنسية غينيا التي سيلعب لصالحها. وفي الدوري الألماني هو يلعب منذ 2017 ضمن فريق أينتراخت فرانكفورت حيث كان ينتمي في الموسم قبل الأخير إلى بوتقة اللاعبين الرئيسية.

  • 3. Liga - 18/19 - Hansa Rostock vs. SF Lotte - Cebio Soukou (picture-alliance/Fotostand/Voelker)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    سيبيو سوكو (أرمينيا بيلفيلد)

    من الدوري الألماني الدرجة الثالثة إلى كأس أمم افريقيا ـ فحتى هذا ممكن. سيبيو سوكو كان يلعب في الموسم المنتهي لصالح هانزا روستوك واحتفل قبل أشهو قليلة ببدايته في صفوف منتخب بنين. وفي الأثناء وقع عقدا مع أرمينيا بيلفيلد في الدوري الألماني من الدرجة الثانية ـ ويعتزم أن يلمع نجمه في وطن والده في مصر.

  • Bundesliga | VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    مارسيل تيسيران (الكونغو)

    على غرار الكثير من اللاعبين الأفارقة ترعرع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في فرنسا، وقرر في 2013 اللعب لصالح بلد والدته الكونغولية. ومنذ 2016 يلعب لاعب خط الوسط في ألمانيا، وبعد سنة لدى فريق إنغولشتات انتقل إلى فولفسبورغ الذي سيخوض معه الموسم المقبل غمار البطولة الأوروبية.


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