بطولة ألمانيا: ليفركوزن إلى المركز الخامس وهوفنهايم يعمق جراح نورنبرغ

واصل نورنبرغ ترنحه في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغ"، وذلك عقب خسارته 1 / 2 أمام ضيفه هوفنهايم اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة. وتجمد رصيد نورنبرغ بعد تلقيه خسارته السادسة عشر في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي عند 13 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب ويتأزم موقفه بشدة في صراعه للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية، حيث يبتعد بفارق ست نقاط عن المركز السادس عشر (الثالث من القاع)، الذي يلعب صاحبه الدور الفاصل للبقاء في البطولة.

في المقابل ارتفع رصيد هوفنهايم إلى 37 نقطة في المركز الثامن، ليعيد البسمة إلى جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب تعادل الفريق مع لايبتزيغ وخسارته أمام آينتراخت فرانكفورت في المرحلتين الماضيتين للبطولة.

من جانبه عمق بايرليفركوزن من جراح مضيفه هانوفر، بعدما تغلب عليه 3 / 2 في مباراة ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة.

وارتفع رصيد ليفركوزن الذي حقق انتصاره السادس في مبارياته السبع الأخيرة إلى 42 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد هانوفر الذي تلقى خسارته السابعة عشر في البطولة هذا الموسم والرابعة على التوالي عند 14 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

وكانت المباراة توقف لفترة وجيزة قبل نهاية الشوط الأول بسبب تساقط الثلوج بكثافة، حيث لم يكن بمقدور حكم المباراة رؤية الخطوط على أرض الملعب، وحاول العمال إزالة الثلوج واستئناف اللعبة مع استمرار تساقطه.

م.أ.م/ ع.خ ( د ب أ)