 بطولة ألمانيا: فوز أول لهايدنهايم بين الكبار ومونشنغلادباخ يعود من بعيد | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.09.2023

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رياضة

بطولة ألمانيا: فوز أول لهايدنهايم بين الكبار ومونشنغلادباخ يعود من بعيد

فاز تاريخي حققه فريق هايدنهايم على حساب منافسه فيردر بريمن 4-2، فيما فرط دارمشتات في فوزه الأول في الدرجة الأولى بتعادله مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-3 وذلك ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الموسم الجديد للدوري الألماني.

مباراة هايدنهايم وفيردر بريمن (17/9/2023)

حقق هايدنهايم فوزاً تاريخياً هو الأول له في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وجاء على حساب ضيفه فيردر بريمن 4-2

حقق هايدنهايم فوزاً تاريخياً هو الأول له في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وجاء على حساب ضيفه فيردر بريمن 4-2 الأحد (17 سبتمبر/أيلول 2023) في المرحلة الرابعة من الموسم الجديد.

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وبعدما بدأ مشواره الأول على الإطلاق بين الكبار بهزيمتين وتعادل كان بطعم الفوز في المرحلة الماضية على أرض مضيفه بوروسيا دورتموند وصيف البطل 2-2 بعدما كان متخلفاً بهدفين، نجح هايدنهايم الأحد (17 سبتمبر/أيلول 2023) في الخروج منتصراً على حساب ضيفه بريمن الذي يبدو أنه يعاني من عقدة على أرض منافسه، إذ خسر عليه عام 2011 في مسابقة الكأس (1-2)، ثم تعادل في إياب ملحق الهبوط والصعود عام 2020 (2-2) وخسر في دوري الدرجة الثانية عام 2022 (1-2).

وأنهى هايدنهايم الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين عبر تيم كلاينديست (في الدقيقة 5 من ركلة جزاء) وإيرين دينكسي في الدقيقة (44) الذي كان يواجه فريقه الأصلي بما أنه معاراً من بريمن حتى نهاية الموسم الحالي.

لكن بريمن عاد الى اللقاء في الشوط الثاني وقلص الفارق عبر مارفن دوكش الذي تابع برأسه ركلة جزاء نفذها بنفسه وصدها الحارس (49)، وميتشل وايزر في الدقيقة (64).

فرانك شميدت مدرب إف سي هايدنهايم خلال مباراة فريقه أمام فيردر بريمن في الجولة الرابعة من البوندسليغا

رفع هايدنهايم، الذي حقق فوزه الأول بعد تعادل وهزيمتين، رصيده إلى أربع نقاط في المركز الحادي عشر

إلا أن دينكسي ضرب مجدداً وأعاد فريقه الى المقدمة بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة (68) قبل أن يحسم يان-نيكلاس بيسته النتيجة بهدف رابع لأصحاب الأرض في الدقيقة (76)، مؤكداً بذلك الهزيمة الثالثة هذا الموسم لبريمن في أربع مباريات.

ورفع هايدنهايم، الذي حقق فوزه الأول بعد تعادل وهزيمتين، رصيده إلى أربع نقاط في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد بريمن عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر.

وجاء الفوز الأول لهايدنهايم في "بوندسيلغا" في ذكرى احتفال مدربه فرانك شميدت باستلامه المهمة قبل 16 عاماً، ما يجعله المدرب الأكثر خدمة مع فريق واحد في تاريخ الدوري الألماني، بإجمالي 5844 يوماً.

واستلم ابن الـ49 عاماً مهمة الاشراف على الفريق في 2007 حين كان ينافس في الدرجة الخامسة، لكنه رفض الأحد تحميل الفوز على بريمن أكثر مما يستحق، قائلاً "لا شيء خارق في الفوز الذي تحقق اليوم. كانت مجرد مباراة رائعة في كرة القدم".

دارمشتات يفرط بفوزه الأول

وفرط دارمشتات بفوزه الأول في الدرجة الأولى منذ تغلبه على فرايبورغ 3-0 في 29 نيسان/أيار 2017، وذلك بتعادله مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-3 بعدما كان متقدماً 3-0.

وبدأ دارمشتات مشوار عودته إلى "بوندسليغا" لأول مرة منذ موسم 2006-2017 بثلاث هزائم متتالية، لكنه بدا عازماً الأحد على تحقيق انتصاره الأول، منهياً الشوط الأول أمام ضيفه القادم من تعادل وهزيمتين في المراحل الثلاث الأول متقدماً بثلاثية مارفين ميهليم في الدقيقة (8) والكرواتي ماتيّ ماغليتشا في الدقيقة (10) وتيم سكاركه في الدقيقة (33).

لكن بعدما اضطر لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين نتيجة طرد ماغليتشا لتسببه بركلة جزاء أهدرها البديل التشيكي توماش كفانتشارا في الدقيقة (51)، استفاد مونشنغلادباخ من التفوق العددي ليقلص الفارق بواسطة الأميركي جوردان سيباتشيو في الدقيقة (56) ثم البديل فلوريان نيوهاوس في الدقيقة (73)، قبل أن يعوض كفانتشارا ركلة الجزاء الضائعة بإدراكه التعادل في الدقيقة (77) ليمنح فريقه نقطته الثانية في مستهل الموسم الجديد.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب ، رويترز، د ب أ)

 

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