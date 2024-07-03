بطولة آخن للفروسية - قصة تاريخية تمتد عبر مائة عام

قبل مائة عام، بدأت قصة هذه البطولة في مدينة آخن بغرب ألمانيا. من مسابقة ثانوية أصبحت بمرور الوقت محطة رئيسية في عالم رياضة الفروسية، واليوم أصبح مهرجان "آخن" العالمي يجتذب أبرز الفرسان والجماهير من جميع أنحاء العالم.

في مدينة آخن بولاية شمال الراين فيستفاليا غرب ألمانيا، تجتمع الفروسية والتاريخ في حدث يعتبر اليوم من بين أبرز المهرجانات الرياضية على مستوى العالم. يعود تاريخ بطولة آخن للفروسية إلى مائة عام، حيث بدأت كتجربة متواضعة وسرعان ما نمت لتصبح محطة عالمية لنخبة الرياضيين في رياضة الفروسية. يمتزج فيها الفن والأداء والتقاليد بروح المنافسة الشرسة، مما يجعلها ليست مجرد بطولة، بل تجربة ثقافية ورياضية لا تُنسى.

قصة قرن من التميز والعراقة

قبل مائة عام، أقيمت أول بطولة فروسية في الموقع نفسه الذي تستضيفه آخن حتى اليوم. لم تكن هذه البطولة هي الحدث الرئيسي، بل كانت جزءًا من فعالية نظمها نادي آخن-لورينسبيرغر للسباق (ALRV) في 13 يوليو/ تموز 1924، حيث تضمنت سباقات الخيول المعتادة وبرنامجًا جانبيًا لأول مرة تضمن "بطولة الفروسية والقيادة" مع سباقات وحواجز. لاقت هذه المسابقات إعجاب الجمهور، مما أسس لمهرجان الفروسية العالمي الحالي.

ثم تطورتبطولة الفروسية في آخن بسرعة لتصبح حدثًا سنويًا ذا طابع دولي بحلول عام 1927. في عام 1929، أُقيم أول كأس للأمم، وفي عام 1933، حصلت البطولة على لقب CHIO، وهو اختصار لـ Concours Hippique International Officiel (مسابقة الفروسية الدولية الرسمية). لكل دولة عضو في الاتحاد الدولي للفروسية (FEI) بطولة CHIO واحدة فقط، وتستضيف ألمانيا هذه البطولة في آخن منذ ذلك الحين.

منذ عشرات السنين والمهرجان يشكل علامة فارقة لمدينة آخن ورياضة الفروسية صورة من: arkivi/picture alliance

في عام 1933، تأثرت البطولة باستيلاء النازيين على السلطة في ألمانيا. اعتبر النظام النازي الفروسية رياضة نموذجية لتحقيق الانتصارات في الألعاب الأولمبية لعام 1936 في برلين. بعد الحرب، استؤنفت بطولة CHIO في آخن بسرعة، وأصبحت منذ عام 1947 حدثًا دوليًا رئيسيًا. استضافت آخن البطولة باستثناء عامين فقط: في عام 1986، عندما استضافت بطولة العالم للفروسية، وفي عام 2020، عندما أُلغيت البطولة بسبب جائحة كورونا.

بطولة عالمية

تُعتبربطولة آخن للفروسية الأفضل والأكثر شهرة في العالم، حيث يشارك فيها نخبة الرياضيين العالميين في خمس تخصصات: القفز، الترويض، التجارب المتعددة، قيادة العربات،والفروسية الاستعراضية. في عام 2024، يُتوقع مشاركة حوالي 330 متسابقًا من 32 دولة مع حوالي 600 حصان.

تُقام البطولة على مساحة تبلغ حوالي 25 هكتارًا، تشمل الملعب الرئيسي، وساحة الترويض، وصالات الفروسية، ومنطقة قيادة العربات، والإسطبلات، ومناطق التدريب. يتسع الملعب الرئيسي لـ 40,000 متفرج.

تُمنح أعلى الجوائز المالية في سباق القفز، حيث يحصل الفائز على 500,000 يورو. إجمالي جوائز CHIO يبلغ 3.9 مليون يورو، بينما تبلغ ميزانية الحدث الكلية 20 مليون يورو، مما يجعله أكبر حدث رياضي سنوي في ألمانيا.

أعده للعربية: علاء جمعة