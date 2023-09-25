 بطل الانتصار.. لماذا احتفل موراتا كثيراً بهدفيه في مرمى الريال؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 25.09.2023

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رياضة

بطل الانتصار.. لماذا احتفل موراتا كثيراً بهدفيه في مرمى الريال؟

سجل ألفارو موراتا هدفين على ريال مدريد ليحتفل بشكل كبير رغم أنه كان لاعبا سابقا لريال مدريد. بعث موراتا، رسائل كثيرة من خلال احتفاله.

بطل الانتصار.. لماذا احتفل موراتا كثيراً بهدفيه في مرمى الريال؟

بطل الانتصار.. لماذا احتفل موراتا كثيراً بهدفيه في مرمى الريال؟

لم يكن فوز أتليتيكو مدريد على غريمه ريال مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية هو الوحيد الذي شكّل أهم أخبار الكرة الإسبانية أمس الأحد، بل كذلك لأن انتصار النادي الذي يدربه سيميوني، جاء بأقدام لاعب بدأ مساره الاحترافي مع نادي ريال مدريد، ولم يخف فرحه الكبير بهدفين سجلهما في مرمى كيبا.

ألفارو موراتا سجل في الدقيقة الرابعة، ثم الدقيقة 46، ليساهم بشكل كبير في الانتصار 3-1 على النادي الملكي، ويحصل بذلك هذا اللاعب على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي تسيدها بشكل كبير نادي أتليتيكو، وحكم على الريال بالظهور بمنظر شاحب للغاية.

ومن الأمور التقليدية في كرة القدم، أن اللاعبين لا يحتفلون بشكل كبير عندما يسجلون في شباك فرقهم السابقة، ومنهم حتى من يعتذر للجماهير، لكن موراتا احتفل بشكل كبير بالهدفين، كأنه لم يكن لاعبا يوماً في ريال مدريد.

فرض موراتا نفسه في خط هجوم نادي أتليتيكو مدريد

فرض موراتا نفسه في خط هجوم نادي أتليتيكو مدريد

مختارات

كشفت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان وضع خطة مُحكمة للانتقام من ريال مدريد. الفريق الإسباني يُطارد منذ سنوات نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، والفريق الفرنسي اختار الرد بطريقة قد تُقلق جماهير "الأبيض الملكي".

أطلق الاتحاد الألماني لكرة القدم برنامجا جديدا لتطوير كرة القدم للناشئين يعتمد بالأساس على تخفيف ضغط النتائج على الفئات الصغرى وتعزيز شغفهم بكرة القدم. لكن هذه الإصلاحات تواجه انتقادات.

ولم يحظ موراتا بثقة المدربين في ريال مدريد، رغم تميزه مع الفريق الثاني لريال مدريد في مواسمه الاحترافية الأولى، ولعب مع النادي الأول بين 2010 و2014، قبل أن ينتقل ليوفنتوس، حيث سجل حينها في مرمى الريال في نصف نهائي دوري الأبطال لموسم 2014/2015 دون أن يحتفل، وكان سببا رئيسيا في إقصاء الريال حينها ومنعه من تحقيق لقبه الثاني تواليا.

وعاد موراتا إلى ريال مدريد بعد موسمين مع يوفنتوس، لكنه لم يلعب بشكل أساسي، بسبب تفضيل المدرب زيدان لكريم بنزيمة، ما جعل اللاعب يغادر أسوار قلعة الملكي بعد موسم واحد، في اتجاه تشيلسي، ولاحقا انتقل إلى أتليتيكو مدريد، النادي الذي انطلق منه لأول مرة، ودفع تألقه نادي يوفنتوس لاستعارته قبل أن يعود لأتليتيكو.

وربما شكل احتفال موراتا بالهدفين رسالة إلى النادي الملكي لتفريطه فيه، رغم أنه قضى معه العديد من السنوات، ويحتاج ريال مدريد للاعب كموراتا في الفترة الحالية، بعد رحيل بنزيمة إلى الدوري السعودي، وعدم التعاقد الإدارة مع أيّ رأس حربة في مكانه.

وتسببت هزيمة ريال مدريد في تراجعه للمركز الثالث بفارق نقطة عن برشلونة وجيرونا، بينما صعد أتيليتيكو مدريد إلى المركز الخامس.

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  • Istanbul Fußball Atatürk-Olympiastadion - Blick am 08.02.2004 in das Istanbuler Atatürk Olympiastadion bei einem türkischen Fußballmeisterschaftsspiel

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    ملعب أتاتورك الأولمبي، اسطنيول - تركيا

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    ملعب بوسكاس بودابيست - المجر

    ملعب بوسكاس في بودابيست يعد من الملاعب الكبرى الجديدة في أوروبا ـ تم تدشينه لأول مرة في 2019. والملعب الذي يحمل اسم نجم كرة القدم المجري فرينتش بوسكاس هو أكبر بناية في البلاد. وشهد هذا الملعب تنظيم مباريات بطولة أمم أوروبا 2021 وتم استخدامه في 31 مايو لإجراء مباراة نهائي الدوري الأوروبي، ويتسع الملعب لأزيد من 67.215 متفرج.

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    زيغنال إيدونا بارك، دورتموند - ألمانيا

    معقل فريق بوروسيا دورتموند تم بناؤه في 1974 لاحتضان مباريات كأس العالم وتم توسيعه منذ ذلك الحين باستمرار. واليوم هو يعد أكبر ملعب في المانيا إذ يتسع لأزيد من 81 ألف متفرج. ويشتهر الملعب بمدرجه الأصفر الذي يعتبر أكبر مدرج وقوف في أوروبا.

  • Menschen strömen zur rot beleuchteten Allianz Arena, München

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    أليانتس أرينا ميونخ - ألمانيا

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    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب سنتاياغو بيرنابيو، مدريد - اسبانيا

    ملعب سانتياغو بيرنابيو الذي افتتح عام 1974 وتم توسيعه باستمرار هو معقل النادي الملكي ريال مدريد. ويحمل الملعب اسم الرئيس السابق للفريق ويتسع لأزيد من 81 ألف متفرج. وحاليا يخضع الملعب لإصلاحات لذلك يصعب حاليا الاستمتاع بزيارته. ما عدا ذلك يمكن زيارة مستودع الملابس وأرضية الملعب والمتحف التابع للملعب.

  • Das Spielfeld des Camp Nou Stadions mit leeren Tribünen in Barcelona, Spanien

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    كامب نو، برشلونة - اسبانيا

    كرة القدم بالنسبة للكثيرين ليست مجرد رياضة ـ وهذا ينعكس من خلال شعار نادي برشلونة "أكثر من نادي". وهذا الشعار يظهر في مدرجات ملعب كامب نو معقل نادي برشلونة. ويعد الملعب الأكبر في أوروبا بسعة نحو 100 ألف متفرج. وبسبب أعمال بناء في هذا الملعب ينتقل نادي برشلونة في موسم 2023 ـ 2024 إلى الملعب الأولمبي ببرشلونة.

  • Das Wembley-Stadion von innen, London, England

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ويمبلي، لندن - انجلترا

    افتتح هذا الملعب الأسطوري قبل مائة عام وظل شاهدا على التتويج الوحيد لمنتخب انجلترا بكأس العالم. وتم هدم الملعب في عام 2003 وتعويضه بملعب أكبر. وإلى جانب العديد من التظاهرات الرياضية يتم أيضا تنظيم حفلات موسيقية بهذا الملعب.

  • Jugendliche spielen Fußball vor dem Old Trafford Stadium in Manchester, England.

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    أولد ترافورت، مانشيستر- انجلترا

    نجم مانشيستر يونايتيد بوبي شارلتون هو من أطلق اسم Old Trafford على هذا الملعب "مسرح الأحلام". وخلال الحرب العالمية الثانية تم استخدام الملعب كمستودع للجيش، وتضرر في عام 1941 من خلال قصف القوات الألمانية بالقنابل. واليوم يمكن لنحو 75 ألف متفرج تتبع المباريات في هذا الملعب. ويمكن أيضا المشاركة في جولات مرفوقة في الملعب.

  • Leeres Anfield Stadion in Liverpool

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب أنفيلد ، ليفربول - انجلترا

    يعتبر ملعب أنفيلد أحد أشهر الملاعب الأوروبية. وتصل سعة ملعب ليفيربول بعد تجديده إلى 54 ألف متفرج. ومن يرغب في الاستمتاع بالأجواء الحقيقية لكرة القدم عليه أن يزور الملعب خاصة عند ترديد الجماهير لنشيد النادي "You'll never walk alone" ومن يرغب في التعرف أكثر على تاريخ ملعب أنفيلد يمكنه المشاركة في جولات مرفوقة داخل الملعب.

  • Ein Stand, der AC Mailand und Inter Mailand Fan-Artikel vor dem San Siro Stadion in Mailand verkauft, Italien

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب جوزيبي مازا - ميلانو إيطاليا

    بالرغم من أن هذا الملعب يحمل رسميا اسم جوزيبي مازا، فالجميع يطلقون عليه الاسم القديم سان سيرو. وهذا الملعب هو معقل الناديين الكبيرين ميلانو وإنتر ميلانو، وهو يتسع لنحو 75 ألف متفرج. والملعب الذي يبلغ عمره مائة عام وتصميمه يشبه سفينة فضاء من المقرر هدمه إلا أن مشروع الهدم يواجه معارضة بين السكان.

  • Aufführung im Stade de France, Frankreich

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب فرنسا، باريس - فرنسا

    تم بناء هذا الملعب الأكبر في فرنسا بمناسبة احتضان منافسات كأس العالم 1998. وكل مقاعده الـ 80 الف هي مغطاة. ويحتضن الملعب ليس فقط فعاليات رياضية مثل كرة القدم والروغبي وألعاب القوى وإنما أيضا تظاهرات أخرى مثل حفلات الغناء. واستعدادا للألعاب الأولمبية بباريس عام 2024 سيتم تحديث هذا الملعب الواقع في ضاحية سان دوني بداية 2024. إعداد: عباس عاصم، إليزابيث يورك / م.م


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