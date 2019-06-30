 ″بطلة اللاجئين″ كارولا راكيتا توقد أزمة بين برلين وروما | أخبار | DW | 01.07.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

"بطلة اللاجئين" كارولا راكيتا توقد أزمة بين برلين وروما

هناك من يعتبرها "بطلة انسانية" بامتياز، وهناك من يعتبرها "خارقة للقانون" وفي كل الأحوال فشخصيتها القوية تثير فضول الجميع. تحدي الألمانية كارولا راكيتا قبطان سفينة "سي ووتش" سبب أزمة ديبلوماسية على المستوى الأوروبي.

Italien Rettungsboot Sea-Watch 3 im Hafen von Lampedusa | Carola Rackete, Kapitänin (Reuters/G. Mangiapane)

دعا وزير التنمية الألماني غير مولر الاتحاد الأوروبي إلى التدخل من إجل إطلاق سراح المواطنة الألمانية كارولا راكيته، التي تعتقلها السلطات الإيطالية، منذ دخولها السبت الماضي ميناء لامبيدوسا بسفينة "سي ووتش 3" وعلى متنها 41 مهاجرا، أنقذتهم من البحر المتوسط. وقال مولر اليوم الإثنين (الأول يوليو/ تموز 2019) إن راكيته تصرفت وفق "حالة طوارئ مطلقة". وأضاف لصحيفة "باساور نويه برسه": "لذلك أنتظر من بروكسل أن ترسل هنا إشارة واضحة فتطالب بإطلاق سراحها فورا".

وبسب الدراما المحيطة بالسفينة "سي ووتش 3" تطالب المفوضية الأوروبية من جانبها بالاتفاق على مبدأ جديد لتوزيع اللاجئين ومزيد من التضامن مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وطبقا لما قاله وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر فإن الحكومة الألمانية "تحث على حل أوروبي مشترك" لاستقبال اللاجئين الذين كانوا على متن السفينة.

وأكد زيهوفر أن ألمانيا تقف بجانب فرنسا على رأس دول الاتحاد الأوروبي، التي تسعى بانتظام لأن "تفتح الموانئ في البحر المتوسط للناس الذين تعرضوا لمحن". وأعرب لصحف "مجموعة فونكه" اليوم الإثنين عن تفاؤله بأنه نظرا للواقعة الحالية (سي ووتش 3) فإن المفوضية الأوروبية ستعمل على التفاوض بشأن حل.

 

Italien Lampedusa Carola Rackete verlässt in Polizieibegleitung die Sea-Watch 3 (Reuters/G. Mangiapane)

 

من جهته، طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم بألمانيا، الدول الأعضاء بدعم مطالب ألمانيا وقال أمينه العام لارس كلينغبايل: "عندما يتم اعتقال امرأة شابة في قلب أوروبا لأنها أنقذت (أرواح) غرقى؛ فهناك شئ خطأ".

أما الرئيسة المشاركة بحزب الخضر المعارض أنالينا بيربوك فدعت وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى العمل بشكل نشط من أجل كارولا راكيته وقالت لصحيفة "دي فيلت" اليوم الإثنين "يجب على الخارجية الألمانية في قضية اعتقال قبطانة السفينة سي ووتش 3 العمل فورا وبنشاط خصوصا فيما يتعلق بالتعامل غير المفهوم من وضع كارولا راكيته قيد الإقامة الجبرية والسماح لها بالتواصل فقط مع محاموها".

ومن جانبه قال محامي كارولا راكيتا إنها أعربت الأحد عن أسفها على أي ازعاج سببته عندما حاصرت سفينتها زورقا تابعا للشرطة عند الرصيف بميناء لامبيدوسا. وقال اليساندرو جامبريني محامي راكيتا لرويترز عبر الهاتف إن القبطان الألمانية أوقفت محركات السفينة (سي ووتش 3) على الفور عندما أدركت أنها ربما اقتربت كثيرا من زورق الدورية. وأضاف "هي آسفة للغاية لتسببها في حالة من الخطر والرعب بين مسؤولي شرطة الجمارك. لقد كانت مناورة صعبة لكنها كانت تشعر دائما أنها تقوم بها بطريقة آمنة... لقد كانت تقترب ببطء شديد".

ص.ش/ح.ز (ي ب د، رويترز)

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


مختارات

الرئيس الألماني ينتقد احتجاز قائدة سفينة "سي ووتش 3" في إيطاليا  

استجابة كبيرة لحملة تبرعات من أجل قبطانة ألمانية تحتجزها إيطاليا

تسبب اعتقال إيطاليا لقبطانة ألمانية في خلاف دبلوماسي بين البلدين. وقد تُحاكم القبطانة كارولا راكيته، التي رست في لامبيدوزا بسفينة عليها 40 مهاجرا أنقذتهم من البحر المتوسط. وأطلقت حملة تبرعات لأجلها لتجيء الاستجابة كبيرة. (30.06.2019)  

إيطاليا تعتقل قبطان سفينة "سي ووتش 3" بعد رسوها في لامبيدوزا

ما أن رست سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 3" في ميناء جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، حتى سارعت الشرطة لاعتقال قبطان السفينة لخرقها منع دخول المياه الإقليمية، بعد أن أنقذت عشرات المهاجرين كانوا مهددين بالغرق وسط البحر. (29.06.2019)  

إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

عام 2018 كان مأساويا للمهاجرين عبر المتوسط، إذا ارتفع عدد الضحايا بشكل مضطرد. لكن عام 2019 لا يدعو إلى التفاؤل، إذ باتت مهمة "صوفيا" لإنقاذ المهاجرين في المتوسط مهددة بالانتهاء والخلاف مستمر حول استقبال من يتم إنقاذهم. (30.01.2019)  

مواضيع ذات صلة

Italien Rettungsboot Sea-Watch 3 im Hafen von Lampedusa | Carola Rackete, Kapitänin

الرئيس الألماني ينتقد احتجاز قائدة سفينة "سي ووتش 3" في إيطاليا 30.06.2019

تتوالى ردود الأفعال على احتجاز قائدة سفينة "سي ووتش3"، التي رست في لامبيدوزا وعلى متنها 40 مهاجرا. فقد دافع الرئيس الألماني عن قائدة السفينة، مشيرا إلى أنه كان يتوقع أن تتعامل إيطاليا بنحو مختلف مع هذه الواقعة.

Italien Rettungsboot Sea-Watch 3 im Hafen von Lampedusa | Carola Rackete, Kapitänin

استجابة كبيرة لحملة تبرعات من أجل قبطانة ألمانية تحتجزها إيطاليا 30.06.2019

تسبب اعتقال إيطاليا لقبطانة ألمانية في خلاف دبلوماسي بين البلدين. وقد تُحاكم القبطانة كارولا راكيته، التي رست في لامبيدوزا بسفينة عليها 40 مهاجرا أنقذتهم من البحر المتوسط. وأطلقت حملة تبرعات لأجلها لتجيء الاستجابة كبيرة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  