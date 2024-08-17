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كرة قدمألمانيا

بطلا للسوبر بـ10 لاعبين.. ليفركوزن يواصل حصد الألقاب

١٧ أغسطس ٢٠٢٤

نجح بطل الدوري والكأس باير ليفركوزن في اقتناص هدف تعادل ثمين، رغم لعبه بعشرة لاعبين أمام شتوتغارت، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، والتي كانت نتيجتها فوز ليفركوزن بلقب كأس السوبر الألمانية.

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مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو مع تشاكا
مدرب ليفركوزن تشابي ألونسو يواصل نجاحاته مع النادي المنتشي بلقبه الثالث هذا العام، ومعه نجم الفريق، السويسري تشاكاصورة من: Anke Waelischmiller/Sven Simon/picture alliance

أكمل فريق باير ليفركوزن الثلاثية المحلية هذا العام 2024 بالتتويج بكأس السوبر الألماني لكرة القدم بعد الفوز على شتوتغارت بنتيجة 4/3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

تقدم ليفركوزن بهدف فيكتور بونيفيس في الدقيقة 11، ورد شتوتغارت بهدفين لإنزو ميلو ودينيز أونداف في الدقيقتين 15 و63.

وكان ليفركوزن أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد نجم وسطه الفرنسي مارتن تيرير في الدقيقة 37 ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف. ولكن باتريك شيك سجل هدف التعادل في الدقيقة 88 ليتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح التي تفوق فيها ليفركوزن ليحقق  كأس السوبر  لأول مرة في تاريخه، ويضمه لثنائية الدوري وكأس ألمانيا في الموسم الماضي.

أما شتوتغارت فقد اكتفى بلقب وحيد للسوبر الألماني حققه في عام 1992 ليتساوى مع أندية ليفركوزن وفولفسبورغ ولايبزيج وشالكة وكايزر سلاوترن.

مشجعو ليفركوزن مبتهجون بفوزه بالثنائية الألمانية

واعتبرت مواجهة الفريقين في كأس السوبر هذا العام تاريخية، لأنها المرة الأولى التييغيب فيها بايرن ميونيخ أو بوروسيا دورتموند عن مباراة السوبر منذ عام 1993.

ويعكس هذا الواقع والانتظار لفترة 31 عاماً لغياب أحد عملاقي ألمانيا، صورة واضحة عما كان عليه الموسم الماضي الذي  سيطر عليه باير ليفركوزن  من دون قسمة مع أحد بإحرازه ثنائية الدوري والكأس من دون تعرضه لأي هزيمة في المسابقتين.

وفاز ليفركوزن، الذي كان على مدى عقود من الزمن مادة دسمة للسخرية، إذ أُطلق عليه "نيفركوزن"، باعتباره وصيفا دائما للبطل في كرة القدم الألمانية، بأول لقب له في الدوري الألماني بطريقة مذهلة.

خ.س/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)

 

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