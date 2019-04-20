بطاقات ائتمان "خارقة" .. إحداها مرصعة بالماس!

هناك خمس بطاقات ائتمان بمجرد حصولك علي واحدة منها سيتغير عالمك ليس فقط بسبب ما ستحصل عليه من مميزات، وإنما لأن البعض ستتغير معاملته لك أيضاً وتصبح أفضل بكثير من ذي قبل، وفقاً لموقع "أول بيزنس" الاقتصادي.

هذا النوع من البطاقات لا يمكنك الحصول عليه بطلب عادي كغيرها من بطاقات الائتمان، حيث يتاح هذا النوع فقط عبر قيام البنك بدعوتك للحصول عليها.

1- بطاقة American Express Centurion

وتُعرف أيضاً بالبطاقة السوداء، وتعتبر الأولى من هذا النوع من البطاقات "الخارقة"، حيث حاولت بطاقات أخرى اللحاق بها. لم يتم الإعلان عن شروط الحصول على هذه البطاقة، ولكن وفقاً لمعلومات مُسربة، يبلغ متوسط دخل من يمتلكونها حوالي 940 ألف دولار، ويفترض أن تصل مصاريفهم الشهرية إلى 12 ألفاً و700 دولار. وتبلغ رسومها السنوية حوالي 2500 دولار. لكن نظراً لازدياد عدد حاملي هذه البطاقة، والذي يرجح أن يكون 100 ألف شخص، بدأت ما توفره من مميزات في الانخفاض، وخاصة العرض الخاص بالحصول على تذكرة طيران مجاناً على كل تذكرة يتم شراؤها.

2- بطاقة ماستركارد من Dubai First Royale Bank

هذه البطاقة، المزينة بالذهب الخالص والمرصعة بماسة صغيرة، لا يحصل عليها سوى من يقيمون في دبي، وتُمنح لسبعة أشخاص فقط سنوياً. وتوفر البطاقة لحاملها مديراً للعلاقات الشخصية وآخر لإدارة أسلوب الحياة، بالإضافة إلى ممثلين لخدمات ما بعد البيع. كما أنه لا يوجد أي سقف أعلى للإنفاق من خلالها. يقدر عدد حاملي هذه البطاقة المميزة بالمئات فقط.

3- Stratus Rewards Visa

لا يمكنك الحصول على هذه البطاقة إلا بعد ترشيح اسمك من قبل شخص آخر يمتلكها. تتيح هذه البطاقة الائتمانية ذات اللون الأبيض ميزات خاصة للسفر طائرات خاصة، بالإضافة إلى مميزات اخرى تستهدف الأشخاص الساعين لحياة "مليئة بالامتيازات"، حسب ما هو مكتوب على موقع البطاقة. تبلغ رسومها السنوية 1500 دولار، ويتوقع من حامليها إنفاق ما لا يقل عن 200 ألف دولار سنوياً.



مقر بنك كوتس في مدينة زيورخ السويسرية

4- Coutts World Card

الملكة إليزابيث الثانية والمطرب البريطاني إلتون جون يمتلكان هذه البطاقة، التي يحصل عليها من يملكون على الأقل مليون دولار في بنك "كوتس" البريطاني الخاص. توفر هذه البطاقة - ذات اللونين الأسود والقرمزي - لحامليها ممن لديهم حساب في بنك "كوتس" أو بنك سكوتلندا الملكي. ما يميز هذه البطاقة هو أنها لا تتقاضى رسوماً سنوياً إذا بلغ تخطى الإنفاق من خلالها عتبة الـ100 ألف دولار سنوياً. كما أنها توفر لحاملها ميزة التسوق في محلات الماركات العالمية حتى بعد مواعيد الإغلاق الرسمية.

5- Visa Infinite

هذه البطاقة السوداء المصنوعة من مادتي الكربون والغرافيت ويتم إصدارها للأغنياء فقط وتختلف شروط إصدارها بحسب البلد. ففي ألمانيا، مثلاً، ينبغي على من يريد الحصول على هذه البطاقة أن يمتلك ثروة تزيد عن نصف مليون يورو. كما أن رسومها السنوية تصل إلى 800 يورو. هناك مميزات كثيرة تمنحها هذه البطاقة، منها ترقية الإقامة في الفندق أوتوماتيكياً، وخدمات ركن السيارة مجاناً، والدخول المجاني لقاعات كبار الزوار في مئات المطارات حول العالم، بالإضافة إلى مساعد شخصي متوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

د.ب/ ي.أ