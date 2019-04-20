 بطاقات ائتمان ″خارقة″ .. إحداها مرصعة بالماس! | عالم المنوعات | DW | 16.07.2019

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منوعات

بطاقات ائتمان "خارقة" .. إحداها مرصعة بالماس!

يوجد في العالم خمس بطاقات ائتمان امتلاكك أي منها يمكن أن يغير حياتك، ولكن إن كنت تعتقد أن بإمكانك الحصول على واحدة منها بطلب عادي، فأنت مخطئ. فما هي شروط الحصول على بطاقات الائتمان الأقوى في العالم؟

Visa Kreditkarte EMV-Chip (picture-alliance/empics/M. Keene)

هناك خمس بطاقات ائتمان بمجرد حصولك علي واحدة منها سيتغير عالمك ليس فقط بسبب ما ستحصل عليه من مميزات، وإنما لأن البعض ستتغير معاملته لك أيضاً وتصبح أفضل بكثير من ذي قبل، وفقاً لموقع "أول بيزنس" الاقتصادي.

هذا النوع من البطاقات لا يمكنك الحصول عليه بطلب عادي كغيرها من بطاقات الائتمان، حيث يتاح هذا النوع فقط عبر قيام البنك بدعوتك للحصول عليها.

مختارات

1- بطاقة American Express Centurion

وتُعرف أيضاً بالبطاقة السوداء، وتعتبر الأولى من هذا النوع من البطاقات "الخارقة"، حيث حاولت بطاقات أخرى اللحاق بها. لم يتم الإعلان عن شروط الحصول على هذه البطاقة، ولكن وفقاً لمعلومات مُسربة، يبلغ متوسط دخل من يمتلكونها حوالي 940 ألف دولار، ويفترض أن تصل مصاريفهم الشهرية إلى 12 ألفاً و700 دولار. وتبلغ رسومها السنوية حوالي 2500 دولار. لكن نظراً لازدياد عدد حاملي هذه البطاقة، والذي يرجح أن يكون 100 ألف شخص، بدأت ما توفره من مميزات في الانخفاض، وخاصة العرض الخاص بالحصول على تذكرة طيران مجاناً على كل تذكرة يتم شراؤها.

2- بطاقة ماستركارد من Dubai First Royale Bank

هذه البطاقة، المزينة بالذهب الخالص والمرصعة بماسة صغيرة، لا يحصل عليها سوى من يقيمون في دبي، وتُمنح لسبعة أشخاص فقط سنوياً. وتوفر البطاقة لحاملها مديراً للعلاقات الشخصية وآخر لإدارة أسلوب الحياة، بالإضافة إلى ممثلين لخدمات ما بعد البيع. كما أنه لا يوجد أي سقف أعلى للإنفاق من خلالها. يقدر عدد حاملي هذه البطاقة المميزة بالمئات فقط.

3- Stratus Rewards Visa

لا يمكنك الحصول على هذه البطاقة إلا بعد ترشيح اسمك من قبل شخص آخر يمتلكها. تتيح هذه البطاقة الائتمانية ذات اللون الأبيض ميزات خاصة للسفر طائرات خاصة، بالإضافة إلى مميزات اخرى تستهدف الأشخاص الساعين لحياة "مليئة بالامتيازات"، حسب ما هو مكتوب على موقع البطاقة. تبلغ رسومها السنوية 1500 دولار، ويتوقع من حامليها إنفاق ما لا يقل عن 200 ألف دولار سنوياً.

Coutts / Privatbank / Zürich (picture-alliance/dpa)

مقر بنك كوتس في مدينة زيورخ السويسرية

4- Coutts World Card

الملكة إليزابيث الثانية والمطرب البريطاني إلتون جون يمتلكان هذه البطاقة، التي يحصل عليها من يملكون على الأقل مليون دولار في بنك "كوتس" البريطاني الخاص. توفر هذه البطاقة - ذات اللونين الأسود والقرمزي - لحامليها ممن لديهم حساب في بنك "كوتس" أو بنك سكوتلندا الملكي. ما يميز هذه البطاقة هو أنها لا تتقاضى رسوماً سنوياً إذا بلغ تخطى الإنفاق من خلالها عتبة الـ100 ألف دولار سنوياً. كما أنها توفر لحاملها ميزة التسوق في محلات الماركات العالمية حتى بعد مواعيد الإغلاق الرسمية.

5- Visa Infinite

هذه البطاقة السوداء المصنوعة من مادتي الكربون والغرافيت ويتم إصدارها للأغنياء فقط وتختلف شروط إصدارها بحسب البلد. ففي ألمانيا، مثلاً، ينبغي على من يريد الحصول على هذه البطاقة أن يمتلك ثروة تزيد عن نصف مليون يورو. كما أن رسومها السنوية تصل إلى 800 يورو. هناك مميزات كثيرة تمنحها هذه البطاقة، منها ترقية الإقامة في الفندق أوتوماتيكياً، وخدمات ركن السيارة مجاناً، والدخول المجاني لقاعات كبار الزوار في مئات المطارات حول العالم، بالإضافة إلى مساعد شخصي متوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

د.ب/ ي.أ

  • two sculptures showing four animals standing on each other's back, one in the flesh, the other showing only skeletal remains (Maurizio Cattelan)

    200 عام على قصة اللصوص الأربعة!

    "الحب ينقذ الحياة"

    التمثالان من أعمال الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، يوضحان طبيعة العمل الجماعي للموسيقيين الأربعة في مدينة بريمن. عملهم دفعهم لتشكيل هرم من اللصوص. التمثالان من وحي قصص الاخوين غريم، إذ يهرب حمار وكلب وقطة وديك من منزل، بسبب معاملة صاحبه السيئة، ويشكلون عصابة لصوص في مدينة بريمن ويعملون أيضاً كموسيقيين.

  • photos of a donkey, dog, cat and rooster (Galerie Barbara Weiss)

    200 عام على قصة اللصوص الأربعة!

    حيوانات اسطنبول

    التقطت الفنانة "آيسي إركمن" قرابة 30 ألف صورة، لحمير، وكلاب، وقطط، وديكة في مدينة اسطنبول، ثم وزعت الصور على المارة في شوارع مدينة بريمن في عام 2003، وكان مشروع "أحدهم مفقود 2003"، ضمنَ عمل هادف إلى تعزيز المشاركة التفاعلية بالمواضيع التي تتعلق بالموسيقيين الأربعة في مدينة بريمن.

  • Five animals stacked on top of each other (Jeff Koons)

    200 عام على قصة اللصوص الأربعة!

    الجلوس

    خمسة حيوانات تجلس فوق بعضها البعض، يرى بعض الناس في هذا العمل شكلاً من أشكال الحياة التي لاحراك فيها، بينما يراها البعض الآخر بأنها أشبه بصور بشخصيات وايت ديزني الكارتونية. التمثال للفنان الأمريكي جيف كونز، والعمل مستوحى من حيوانات بريمن المتمردة. أنجزت تماثيل هذه الحيوانات في ورشة الحفر على الخشب في جنوب "تيرول" حيث تُنحت عادة وتصنع و تُرسم الأيقونات الدينية.

  • a colorful illustration of four animals (Janosch film & medien AG, Berlin)

    200 عام على قصة اللصوص الأربعة!

    يانوش

    لطالما كان "يانوش" مؤلف قصص الأطفال الألمانية المصورة أحد أكثر المؤلفين المحبوبين في ألمانيا. من بين قصص "يانوش" قصة: "كم أنت جميلة يا بنما". وقصة: "عرين النمر" التي أدرجت في مناهج دور الحضانة في جميع أنحاء العالم. هنا يُعيد الكاتب تفسير قصة الأخوين غريم المصورة والملونة التي تصور الحيوانات وهي في طريقها إلى مدينة بريمن.

  • a pyramid of vehicles stacked on top of each other (Courtesy Maarten Vanden Eynde Mark)

    200 عام على قصة اللصوص الأربعة!

    سيارات

    بدلاً من الحيوانات صنع الفنان "مارتن فاندين إياندي" هرما من السيارات. السيارات السوفيتية من جمهورية لاتفيا. في عام 1985 أعلن عن توأمة عاصمة لاتفيا مدينة ريغا ومدينة بريمن.

  • four fury animal mannequins piled on a podium (Gimhongsok; Courtesy Kukje Gallery, Seoul)

    200 عام على قصة اللصوص الأربعة!

    السحق

    الفنان الكوري الجنوبي "جيم هونغ سوك" وضع موسيقيي مدينة بريمن الأربعة وكأنهم يسحقون بعضهم البعض، ليعكس الحالة غير المستقرة للشخصيات في الحكايات الخيالية للأخوين غريم. تحتفل مدينة بريمن بالذكرى المئتين لصدور قصص الأخوين. ويستمر المعرض الفني في المدينة في استقبال زواره حتى الأول من سبتمبر/ أيلول 2019. الكاتبة: كاترين شلومر/ غالية الداغستاني.

    الكاتب: غالية داغستاني


مختارات

200 عام على قصة اللصوص الأربعة!

200 عام مرت على القصص الخيالية للأخوين غريم ومازالت تُلهم الفنانين، خصوصاً قصة الحيوانات الأربعة الهاربة من صاحبها. والتي تتعلق بالبحث عن الكرامة المهدورة. القصة ألهمت فنانين تعرض أعمالهم في مدينة بريمن. (06.04.2019)  

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