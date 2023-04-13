 بطاريات السيارات الكهربائية.. هل يستطيع الغرب اللحاق بالصين؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.04.2023

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سياسة واقتصاد

بطاريات السيارات الكهربائية.. هل يستطيع الغرب اللحاق بالصين؟

تهيمن الشركات الصينية في الوقت الحالي على صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بداية من التصنيع وحتى التجميع، وهو الأمر الذي يزيد من اعتماد قطاع تصنيع السيارات في الغرب على الصين. فهل الغرب قادر على اللحاق بالصين؟

تعتمد كبرى شركات تصنيع السيارات في الدول الغربية على الصين للحصول على بطاريات السيارات الكهربائية.

تعتمد كبرى شركات تصنيع السيارات في الدول الغربية على الصين للحصول على بطاريات السيارات الكهربائية.

الثلاثاء (18 أبريل/ نيسان) موعد ينتظره عشاق السيارات حول العالم مع افتتاح معرض شنغهاي للسيارات أبوابه بعد إلغائه العام الماضي جراء فرض الصين قيود صارمة للحيلولة دون تفشي جائحة كورونا.

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ويستقطب المعرض في دورته الحالية عددا كبيرا من كبريات شركات تصنيع السيارات في الصين والعالم بأسره بهدف جذب الزوار من خلال الكشف عن أحدث طرازاتها وتقنياتها، وخاصة السيارات الكهربائية.

وسوف تستغل الشركات الصينية مثل "بي. واي. دي." و "نيو" و "جيلي" المعرض لعرض أحدث إنتاجها من السيارات الكهربائية بهدف تعزيز مكانتها في أكبر سوق للسيارات والمركبات الكهربائية في العالم. فالسيارات الكهربائية باتت تسرق الأضواء من السيارات التقليدية مع خطط كبرى الشركات إلى الانتقال إلى قطاع السيارات الكهربائية  ومساعي الحكومات في شتى بقاع العالم إلى تحقيق الحياد الكربوني.

وفي هذا الصدد، تقترح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سن قواعد أكثر صرامة بشأن انبعاثات السيارات في إجراء يهدف إلى جعل 67% من السيارات المباعة في البلاد تعمل بالطاقة الكهربائية بحلول عام 2032 ما سيمثل زيادة بمقدار عشرة أضعاف عن المبيعات الحالية.

ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى تسريع وتيرة التحول إلى المركبات الكهربائية من خلال حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل داخل بلدان التكتل بداية من عام 2035.

وستمهد الخطط الأمريكية والأوروبية الطريق أمام زيادة الطلب على بطاريات السيارات الكهربائية بشكل كبير.

الصين تستحوذ على نصيب الأسد

وكشف تقرير لوكالة رويترز للأنباء عن أن كبار مصنعي السيارات في العالم يخططون لضخ استثمارات بقرابة 1.2 تريليون دولار (1.08 تريليون يورو) في قطاع تصنيع السيارات الكهربائية وبطاريات السيارات الكهربائية حتى عام 2030. كما ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن الحصة السوقية للسيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات السيارات في جميع أنحاء العالم ستقفز من حوالي 10٪ في عام 2021 إلى أكثر من 60٪ بحلول عام 2030.

ويمثل هذا زيادة في الطلب على بطاريات السيارات الكهربائية  التي تعد المكون الضروري والأغلى ثمنا والتي يمثل حوالي 30-40٪ من تكلفة السيارة الكهربائية.

وفي ضوء ذلك، دخلت الدول والشركات سباقا لتأمين وجود بطاريات السيارات الكهربائية فيما تشير الأرقام إلى أن هناك دولة واحدة تحتل صدارة تكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية ألا وهي الصين.

ووفقا لمؤسسة "بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس" لأبحاث الطاقة فإن الصين تهيمن على سلاسل توريد بطاريات السيارات الكهربائية وتستحوذ على قرابة 75 بالمائة من قطاع تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.

ويعزو الخبراء ذلك إلى حقيقة مفادها أن الحكومة الصينية أعطت الأولوية لتكنولوجيا السيارات الكهربائية منذ سنوات مع إنفاق مليارات الدولارات على شكل إعانات حكومية وإعفاءات ضريبية لدعم الشركات الصينية المنخرطة في هذا القطاع.

ولم تكتف الحكومة الصينية بذلك فحسب، بل قامت بتعزيز إنشاء البنية التحتية للمركبات الكهربائية وتشجيع الصينيين على شراء سيارات كهربائية بدلا من السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري.

وفي ذلك، يقول غريغور سيباستيان، المتخصص في صناعة السيارات في معهد مركاتور للدراسات الصينية ومقره برلين، إن الصين أكدت منذ وقت مبكر أن السيارات الكهربائية "ستكون أولوية وطنية ذات بعد استراتيجي مما حفز الشركات الصينية على الاستثمار في إنتاج البطاريات، بما في ذلك التعدين وتكرير المواد الخام."

ويضيف "أصبحت الصين أكبر سوق للسيارات  في العالم وهو ما مثل حافزا كبيرا للشركات الصينية للدخول في هذا القطاع، فيما سمحت قاعدة التصنيع الكبيرة للسيارات في الصين والمنظومة اللوجستية بزيادة إنتاج السيارات الكهربائية بشكل كبير".

لا تحول للاقتصاد الأخضر من دون الصين

وعلى وقع هذا التطور الكبير للصين، باتت تعتمد كبرى الشركات الغربية لتصنيع السيارات مثل تسلا وجنرال موتورز على شركات صينية مثل شركة "كونتمبوراري أمبيركس تكنولوجي" أو "كاتل" التي تعد أكبر منتج لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم.

وفي ضوء ذلك، أعلنت شركة "فورد موتورز" مؤخرا عن بناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في ولاية ميشيغان الأمريكية بالشراكة مع مجموعة "كاتل" الصينية. وتُظهر هذه الاتفاقيات أن شركات تصنيع السيارات في الدول الغربية والتي ترغب في الانتقال إلى مجال السيارات الكهربائية، لن يكون بمقدورها ذلك من دون اللجوء إلى بطاريات السيارات الكهربائية التي تصنع بالصين.

بيد أن الأمر لم يسلم من انتقادات إذ حث السيناتور الأمريكي الجمهوري ماركو روبيو إدارة بايدن على مراجعة خطط شركات فورد مع مجموعة "كاتل" الصينية.

وفي تعليقه، قال تو لي، مدير شركة "ساينو أوتو إنسايتس" المتخصصة في قطاع النقل، إن "بطاريات السيارات الكهربائية باتت بالفعل نقطة توتر جيوسياسي بين الصين والغرب".

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى إخراج خلايا البطاريات الصينية من سلاسل التوريد الخاصة بتصنيع الشركات الكهربائية الأمريكية، فيما قامت إيرلندا بتخصيص 370 مليار دولار لدعم التحول في قطاع الطاقة بما يشمل منح إعفاءات ضريبية للسيارات الكهربائية والبطاريات المصنوعة في الولايات المتحدة.

ورغم ذلك، مازال تو لي متشككا في جهود الولايات المتحدة لمنافسة الصين في قطاع تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، قائلا "إنه بغض النظر عن محاولات الحكومة الأمريكية لإخراج الصين من سلاسل التوريد الأمريكية، فإن شركات تصنيع السيارات داخل الولايات المتحدة ستظل بحاجة إلى إمدادات من مصانع خلايا البطاريات الصينية في حالة رغبتها في الاستمرار في تحقيق خططها حتى عام 2030 ".

ماذا عن أوروبا؟

أوروبيا، جرى إطلاق "مشروع التحالف الأوروبي للبطاريات" بهدف بدء إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية داخل القارة مع هدف تلبية 90 بالمائة من احتياجات الموردين الأوروبيين من البطاريات بحلول عام 2030.

ويقول غريغور سيباستيان إن "دولا أوروبية مثل ألمانيا تمتلك تقنيات مهمة في تكنولوجيا تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية  مثل إعادة التدوير وفضلا عن تجاربها في تصنيع بطاريات أيون الصوديوم".

لكنه يستدرك أن "الدول الأوروبية تعتمد بالكامل تقريبا على شركات شرق آسيا في قطاع تكرير المواد الخام".

يشار إلى أن عملاق صناعة السيارات الأوروبية "فولكسفاغن" يعتزم الاستثمار في مناجم كندية بغرض تأمين حاجتها للمواد الخام المطلوبة لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.

وقالت أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا إنها تعمل على توسيع نطاق أعمالها الخاصة بالبطاريات في الوقت الراهن وذلك عبر سلاسل توريد موثوقة ومستدامة ولفتت إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضا على السوق الواعد في أمريكا الشمالية.

وكانت بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل المجر تعمل في السابق على جذب شركات أجنبية بما في ذلك الشركات الصينية لإنشاء مصانع بطاريات على أراضيها.

ويعلق سيباستيان قائلا إن الشركات الأوروبية يمكنها "اللحاق بالركب لكن معركة تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية ستكون شاقة خاصة وأن هذا القطاع في حالة تطور بشكل مستمر".

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سرينيفاس مازومدارو /م. ع

  • امرأة ترتدي ملابس أنيقة عام 1930 تقريبا، تقف بجوار سيارة فاخرة

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    رمز للرفاهية

    قبل الحرب العالمية الثانية كانت السيارات تعتبر رمزا للرفاهية، وكانت هناك قلة قليلة فقط من الناس، الذين لديهم قدرة على اقتناء سيارة. وحتى رغم أنه يوجد الآن عدد كبير من السيارات، إلا أن السيارات الفخمة الغالية كرمز لمكانة الشخص مطلوبة إلى يومنا هذا. وبسيارة جميلة يريد الناس الظهور في العلن وهي جزء للكثيرين من المظهر الخارجي، مثلها مثل الملابس.

  • زحام مروري على الطريق السريع باتجاه هولندا 1964

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    علامة على الرخاء

    بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت السيارات تُنتَج بأعداد ضخمة. ولذلك كان بوسع عدد متزايد من الناس اقتناء سيارة وتحولت السيارة الملاكي إلى علامة على الرخاء المحقق وسارت محبوبة وتلقى العناية من أصحابها. ومن علامات الرخاء أيضا السفر في العطلة وحبذا لو كان خارج ألمانيا. والازدحامات المرورية، مثلا هنا على الطريق السريع باتجاه هولندا في أغسطس/ آب 1964 كان يتم قبولها بكل أريحية.

  • شين كونري في دور العميل السري 007، حوالي عام 1964 أمام سيارته من نوع أستون مارتن.

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    ارتباط السيارة بالإثارة الجنسية

    سيارة أستون مارتن التابعة للعميل السري 007 أثارت الإعجاب في الفيلم في ستينيات القرن الماضي من خلال شكلها وسرعتها وتطورها التقني. البطل الوسيم جيمس بوند (قام بدوره هنا شين كونري) وشريكاته الجميلات في الفيلم كانوا يعكسون أناقة عالمية. والربط بين السيارات والإثارة الجنسية ورغبات الأشخاص أصبحت راسخة في كثير من الأذهان ومازالت تؤثر حتى اليوم في قرارات شراء السيارة.

  • ألمانيا، سيارة أوبل مانتا، امرأة ترتدي الجينز وتستعرض على غطاء المحرك.

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    سيارة للبحث عن شريك

    الواجهة الأمامية لهذه السيارة تظهر مثل الوجه ومصابيح الإضاءة مثل العيون. هذه الهندسة أثارت الكثير من المشاعر. سيارة أوبل مانتا كانت في السبعينيات والثمانينيات محبوبة لدى من يرغبون تقمص شخصية جيمس بوند. فقد كانوا يشعرون برجولة زائدة وأرادوا إثارة انتباه النساء. وتم بيع أكثر من مليون سيارة من نوع مانتا. لكن راجت أيضا نكات ساخرة حول هذه السيارة.

  • أحد مؤجري سيارات الفيراري في منطقة الغابة السوداء بألمانيا يستعرض مع زبون مميزات السيارة.

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    مشاعر سعادة مع اللون الأحمر القاني

    إنحانات بارزة بالسيارة مع طلاء أحمر قانٍ (شديد الحمرة) ومحركات قوية وضجيج شديد لصوت المحرك عند التسارع، هذه أشياء تثير عند البعض مشاعر بالسعادة وقناعة بأنهم متفوقون على الآخرين. وعند القيادة بسرعة عالية وتجاوز الآخرين بسرعة يزداد اندفاع الأدرينالين في الدم، وهذا يثير إعجاب الرجال بشكل خاص.

  • مغني البوب البريطاني إلتون جون أمام سيارة من نوع جاغوار E، وتظهر في الصورة سيارات فخمة أخرى (18/4/2001)

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    نجوم الموسيقى مع سيارات باهظة الثمن

    مغني البوب إلتون جون مجنون سيارات واستثمر الكثير من الملايين في اقتناء سيارات باهظة الثمن. وفي 2001 عرض بعض سياراته المفضلة في مزاد علني، لأنه "لم يعد لديه الوقت الكافي" لقيادتها. والنجم الذي يظهر مع سيارات مثل جاغوار ( الصورة) ورولس رويس أو بورشه؛ يدعم منزلة ومكانة السيارة ويستفيد في نفس الوقت من صورة السيارة. وهذا يجسد روح العصر ويؤثر على أجيال.

  • سيارة سمارت تقف بين سيارتين من نوع هامر ويظهر بوضوح الفارق في الحجم.

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    ظهور مهيمن

    السيارات كبيرة الحجم تمنح سائقيها الشعور بأمان أكبر وهي تثير لدى سائقين آخرين الشعور بالخوف. وليس نادرا أن يتسبب ذلك في وقوع حوادث. وهذا يؤدي في الغالب إلى زيادة تواجد السيارات كبيرة الحجم على الطرقات، فبعض سائقي السيارات الصغيرة يلجؤون عند شراء سيارة ثانية إلى اختيار سيارات أضخم حجما.

  • المستشارة أنغيلا ميركل تجلس داخل سيارة صغيرة ماركة فولكسفاغن أب في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات (13/9/2007)

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    مظاهر تدين

    في معرض السيارات الدولي بفرانكفورت عام 2007 تظهر المستشارة أنغيلا ميركل ومارتين فينتكورن، رئيس شركة فولكسفاغن، وهما يواجهان عدسات المصورين. اللون الأبيض للسيارة الصغيرة "فولكسفاغن أب" يمثل النور والتنوير والبراءة أما القعود على الركبتين فيعكس الخضوع والتمجيد. والصورة تبين تقريبا تمجيدا دينيا وكذلك الارتباط العميق بين السيارة والاقتصاد والسياسة؛ فصناعة السيارات تعتبر عالميا عاملا اقتصاديا مهما.

  • الفنان ها شولت يقف بذراعين مفتوحتين بجانب السيارة فورد فييستا الذهبية ذات الجناحين أمام كاتدرائية كولونيا (6/1/1999)

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    السيارة كأيقونة

    صمم فنان الحركة ها شولت السيارة الذهبية ذات الجناحين أمام كاتدرائية كولونيا في عام 1991 كرمز لعصر ولّى. سيارة وتعتبر "فورد فييستا" جزءً من عمله الفني "السيارة المثيرة" وماتزال منصوبة في نفس المكان إلى يومنا هذا. ويقول شولت إن السيارة فقدت الآن مكانتها كأيقونة. وبعض المنتقدين رأوا في العمل الفني إلى جانب اندحار عصر السيارة عملا دعائيا لشركة فورد.

  • رائد طاقة الرياح جيس جيسن أمام سيارته السوداء من ماركة تسلا (28/8/2013)

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    الابتكار الكهربائي

    شركة تيسلا أنتجت بين 2008 و2011 هذه السيارة ذات المقعدين ببطاريات ليثيوم. ومع مسافة سير بـ 350 كلم تعد السيارة أول سيارة كهربائية عصرية ساعدت السيارات الكهربائية على شق طريقها عالميا وإصدار صورة ابتكارية. والسيارات الكهربائية تعد في الأثناء أنيقة ورفيقة بالبيئة.

  • شخص يقود دراجة كهربائية ومعه طفل

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    سياقة الدراجة ستكون أكثر روعة

    يشعر الناس بعلو المنزلة مع السيارات باهظة الثمن، بينما من يستخدم الدراجة الهوائية كان، ولفترة طويلة، يُعتبر فقيرا. لكن هذا الوضع تغير. فالدراجات الكهربائية والعصرية تنال المزيد من الاهتمام. ومن يستخدم الدراجة يعد اليوم شخصا رياضيا ومهتما بالبيئة وجذابا. والسيارات الجميلة مازالت تثير الإعجاب لكن حتى الدراجات الكهربائية مثل التي في الصورة وسيلة نقل تجد الاستحسان الكامل. إعداد: غيرو روتر/م.أ.م


  

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