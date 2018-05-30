 بشهادة يورغن كلوب أوراق كاريوس تتساقط | عالم الرياضة | DW | 23.07.2018

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عالم الرياضة

بشهادة يورغن كلوب أوراق كاريوس تتساقط

بعد نهائي دوري الأبطال، دافع مدرب ليفربول يورغن كلوب بقوة عن حارس مرمى الفريق كاريوس. واليوم يتعاقد الفريق مع حارس البرازيل رقم 1. ضربة موجعة لكاريوس حتما، وبشهادة كلوب نفسه.

UEFA Champions League Real Madrid - Liverpool (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

على ملعب "بانك أوف أميركا ستاديوم" في تشارلوت الأمريكية (كارولاينا الشمالية)، كان ليورغن كلوب لقاء مع فريقه السابق، فريق دورتموند مساء الأحد (30 يوليو/ تموز 2018). ومن يعرف قصة المدرب الألماني مع فريق دورتموند يدرك جيدا أن مباراة تجمع بين دورتموند وليفربول لها وقع خاص وحمولة عاطفية بالنسبة لمدرب "الريدز".

مختارات

بينما أوضحت تقارير صحفية أن حارس ليفربول لوريس كاريوس تلقى تهديدات بالقتل، بعث جورجيو كراسي رئيس فريق ريميني الإيطالي لكرة القدم رسالة مؤثرة إلى الحارس الألماني وعرض تقديم يد العون له لتجاوز نكسة نهائي دوري أبطال أوروبا. (30.05.2018)

يبدو أن تشكيلة فريق ريال مدريد ستفقد أحد العناصر المهمة، التي ساهمت في تعزيز سيطرة "الميرنغي" على مسابقة دوري أبطال أوروبا. عملاق إنجليزي بدأ فعلا التحرك من أجل خطف نجم "الأبيض الملكي". فمن هو؟ (20.07.2018)

المباراة انتهت بفوز دورتموند (3-1) على حساب ليفربول الذي لعب بتشكيلة رديفة غاب عنها نجوم مثل المصري محمد صلاح والهولندي جورجينيو فينالدوم والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو. رغم ذلك ظهر كلوب سعيدا ومستعدا للحديث بإسهاب عن نشاطات الفريق الانجليزي في الميركاتو الصيفي، وعن الصفقة الرهيبة (72,5 مليون يورو) لضم حارس مرمى المنتخب البرازيلي أليسون بيكر والذي تحول بموجبها إلى أغلى حارس مرمى في عالم كرة القدم.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


وعند الاعلان عن الصفقة تنبأ الكثيرون أن قدوم أليسون بيكر إلى ملعب "أنفيلد" يعني بالضرورة "تجميد" الحارس الألماني لوريس كاريوس على دكة البدلاء. ويبدو أنهم لم يكونوا مخطئين، لأن كلوب أكد أن الفريق تعاقد مع أليسون ليكون الحارس رقم 1، و"إلا لم نكن لندفع كل هذه الأموال، سيكون ذلك هراء"، يقول كلوب. وتابع: "إذا ما تعاقدت مع حارس البرازيل الأول فلا يمكنك القول إن عليه  إبراز قدراته أولا".

وأكد كلوب من جهته أن الوضع "ليس جيدا" بالنسبة لكاريوس، لكن ليفربول لديها "القدر الكافي من المباريات المبرمجة، تسمح لإشراك جميع اللاعبين". وحسب كلوب يمكن لحارس مرمى ماينز سابقا أن يطور نفسه كحارس مرمى في صفوف الريدز، مشددا أنه "لاعب من الطراز الرفيع".

و.ب

مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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