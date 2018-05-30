بشكتاش التركي يضع كلوب أمام خيار صعب!

قبل سنة ونصف تقريباً، تعرض لوريس كاريوس إلى موقف صعب للغاية، ففي نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأمام أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، كلفت أخطاء الحارس الألماني ليفربول اللقب أمام ريال مدريد، الذي دك شباك كاريوس بثلاثة أهداف.

وحزم الحارس الألماني حقائبه، ورحل على سبيل الإعارة لمدة موسمين إلى فريق بشكتاش التركي. بيد أن لوريس كاريوس لن يستمر طويلاً على مايبدو مع بشكتاش، الذي قرر وضع مدرب ليفربول يورغن كلوب أمام موقف صعب.

أما عن هذا الموقف، فقد ذكرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية أن فريق بشكتاش التركي، لم يعد مهتماً بالحفاظ على حارسه لوريس كاريوس، وأضافت أن النادي التركي يبحث إمكانية إلغاء عقد إعارة الحارس الألماني.

وأفادت صحيفة "إكسبرس" أن قرار بشكتاش بالتخلي عن لوريس كاريوس في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، يضع مدرب ليفربول يورغن كلوب أمام خيار صعب، بسبب توفر "الريدز" على أكثر من حارس مميز.

لوريس كاريوس يبكي عقب خسارة دوري أبطال أوروبا في كييف أمام ريال مدريد في 26 مايو/ آيار 2018

ولفتت الصحيفة البريطانية أن عودة الحارس كاريوس قد يشكل مشكلة بالنسبة ليورغن كلوب، لأن مستوى الحارس الأول أليسون بيكر وكذلك الحارس الثاني أدريان بعيد جد عن كاريوس، الذي يرتكب عدة أخطاء فوق المستطيل الأخضر.

وكان لوريس كاريوس قد نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة ست مرات فقط في 30 مباراة خاضها مع بشكتاش التركي في موسمه الأول. كما أن شينول غونيتش مدرب بشكتاش عاتب قبل شهور لوريس كاريوس بسبب مستواه، مضيفاً في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" أن هناك مشكلة ما مع لوريس كاريوس.

يشار إلى أن لوريس كاريوس عبر بداية هذا الشهر عن استمتاعه باللعب في فريق بشكتاش، مضيفا "اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يضعك أكثر قليلاً في دائرة الضوء، لكن بشكتاش فريق جيد".