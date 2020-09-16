 بشار الأسد: سعي الولايات المتحدة لاغتيالي ″بديهي ومتوقع″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.10.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بشار الأسد: سعي الولايات المتحدة لاغتيالي "بديهي ومتوقع"

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن حديث الرئيس الأمريكي عن نيته السابقة في اغتياله هو انعكاس لسياسة أمريكية تعتمد على التصفيات وإنها طريقة عمل أمريكية مستمرة على مدى عقود، وفي كل مكان في مناطق مختلفة من العالم.

الرئيس السوري بشار الأسد

الرئيس السوري بشار الأسد

اعتبر الرئيس السوري، بشار الأسد، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نيته السابقة لتصفيته، انعكاسا لسياسة أمريكية تعتمد اللجوء إلى الاغتيال والتصفيات، مشددا على ضرورة وجود توازن دولي يردعها أو يعاقبها على "الأعمال الشريرة" التي تمارسها.

مختارات

تعرّض الرئيس السوري بشار الأسد لطارئ صحي أدى إلى وقف كلمته في مجلس الشعب، لكن الرئاسة السورية قالت إن الطارئ مؤقت وأن الأسد استأنف إلقاء خطابه بشكل طبيعي.

في مقابلة تلفزيونية مع قناتين سوريتين، هاجم الرئيس السوري بشار الأسد نظيره التركي أردوغان ووصفه باللص. في المقابل، اعتبر الأسد الرئيس الأمريكي ترامب أفضل الرؤساء الأمريكيين لسبب واحد.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أراد قتل الرئيس السوري بشار الأسد عام 2017، لكن وزير دفاعه آنذاك، جيمس ماتيس، عارض ذلك. وبذلك يؤكد ترامب معلومات كان قد نفاها عام 2018، لكنه قال إنه ليس نادماً على عدم قتل الأسد.

وقال الأسد، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، نشرت جزءا منه اليوم الخميس "الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2020" :"الاغتيال يُمثل طريقة عمل أمريكية، فهذا ما يفعلونه دائما، على مدى عقود، وفي كل مكان، في مناطق مختلفة من العالم، وبالتالي فهو ليس أمرا جديداً".

وأضاف :"ينبغي أن تتذكر دائما أن هذا النوع من الخطط موجود دائما ولأسباب مختلفة، وعلينا أن نتوقع ذلك في وضعنا في سوريا، مع وجود هذا الصراع مع الأمريكيين ... إنهم يحتلون أرضنا ويدعمون الإرهابيين، وبالتالي هذا أمر متوقع ... حتى لو لم يكن لدينا أية معلومات، ينبغي أن يكون ذلك بديهيا".

وأكد الأسد، أنه "لا شيء سيردع الولايات المتحدة عن ارتكاب هذا النوع من الأعمال الشريرة (الاغتيالات) ما لم يكن هناك توازن دولي، بحيث لا تستطيع الولايات المتحدة أن تنجو بجريمتها، وإلا فإنها ستستمر في ارتكاب هذا النوع من الأفعال في مختلف المناطق، ولا شيء سيوقفها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف الشهر الماضي أنه حاول تصفية الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2017، إلا أن وزير الدفاع آنذاك جيمس ماتيس كان ضد ذلك.

ع.ح./ع.خ. (د ب أ)

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa/X. Hua)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    سيطر الجيش السوري على كامل المناطق المحيطة بمدينة حلب من الجهتين الغربية والشمالية، وتمكن بذلك من إبعاد هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) والفصائل المعارضة الأخرى عنها.

  • Syrien Konflikt l Zerstörte Gebäude in der Ortschaft Kafr Hamrah nahe Aleppo (picture alliance/dpa/BERNAMA/H. Mohamed)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    لم يبق سوى الركام في القرى المجاورة لحلب. الصورة لبلدة كفر حمرة في ريف حلب الشمالي الغربي.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa/J. Mohammad)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    رغم سيطرة القوات الحكومية على كامل مدينة حلب عام 2016 إثر معارك وحصار استمر أشهرا عدة للفصائل المعارضة في أحيائها الشرقية، بقيت المدينة هدفاً لقذائف هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل المعارضة الأخرى المنتشرة عند أطرافها والتي أودت بحياة مئات المدنيين.

  • Syrien Kämpfe um die Autobahn M5 (Getty Images/AFP/A. Watad)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    لم تمر ساعات على إعلان استعادة الجيش السوري كافة المناطق بمدينة حلب حتى توجه سكانها الأصليين إلى مدينتهم التي غادروها قبل سنوات بسبب المعارك المحتدمة حينذاك وسيطرة الفصائل المعارضة على المدينة.

  • Syrien l Elternlose, vertriebene Kinder (Getty Images/AFP/A. Watad)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    تحذيرات من الأمم المتحدة بأن حجم الأزمة الإنسانية أصبح يفوق طاقة وكالات الإغاثة مع فرار ما يقرب من مليون مدني، أغلبهم نساء وأطفال، هربا من المعارك في شمال غرب سوريا، متجهين صوب الحدود التركية في ظل أحوال جوية شتوية بالغة القسوة.

  • Syrische Regierungstruppen nehmen wichtige Autobahn vollständig ein (picture-alliance/dpa/Sputnik/D. Vinogradov)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    خلال أسابيع، سيطرت قوات النظام على مناطق واسعة، وتمكنت من تحقيق هدف طال انتظاره بسيطرتها على كامل الطريق الدولي "إم 5" الذي يصل مدينة حلب بدمشق، ويعبر مدناً رئيسية عدة من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

  • Syrien | syrische Kinder auf einem Truck (Getty Images/AFP/A. Watad)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    حصيلة القتلى في محافظة إدلب منذ أول يناير/كانون الثاني الماضي بلغت 299 قتيلا، حوالي 93 في المائة من القتلى لقوا حتفهم على أيدي قوات الحكومة السورية وحلفائها، وذلك إستنمادا إلى تقارير الأمم المتحدة.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    بقايا الحرب الدامية في سوريا. ألغام جمعتها القوات الحكومية من الطريق الدولي "إم 5".

  • Syrien Notunterkunft in Idlib (picture-alliance/AA/M. Said)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فقد فرّ حوالي 43 ألف شخص خلال الأيام الأربعة الأخيرة فقط من غرب حلب. وتزداد معاناة النازحين مع انخفاض حاد في درجات الحرارة. ولجأ الجزء الأكبر منهم إلى مناطق مكتظة أساساً بالمخيمات قرب الحدود التركية في شمال إدلب، لم يجد كثر خيما تؤويهم أو حتى منازل للإيجار، واضطروا إلى البقاء في العراء.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa/D. Vinogradov)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    منزل فخم يشرف على الطريق الدولي "إم 5" تحول في يوم ما إلى حلاقة. والآن أصبح نقطة تفتيش تحرسها آلية عسكرية تابعة للجيش التركي ورفع فوق المبنى العلم التركي أيضاً. وجهت أنقرة إنذارات عدة لدمشق، وهددت بضرب قواتها "في كل مكان" في حال كررت اعتداءاتها على القوات التركية.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    "معركة تحرير ريف حلب وإدلب مستمرة بغض النظر عن بعض الفقاعات الصوتية الفارغة الآتية من الشمال"، هكذا يرى الرئيس السوري بشار الأسد ردا على التحذيرات التركية لقوات النظام بوقف تقدمها. في الصورة مؤيدون للأسد في احتفال لعودة القوات الحكومية.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    القتال لم يتوقف..قوات النظام "تتقدم باتجاه جبل الشيخ بركات" الذي يطل على ما تبقى من مناطق تحت سيطرة "هيئة تحرير الشام" والفصائل في غرب حلب، بحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa/M. Said)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    "المخيمات تضيق بالنازحين. الأمهات يشعلن البلاستيك لتدفئة أطفالهن ويموت رضع وأطفال من شدة البرد"، مشاهد عن أوضاع اللاجئين والنازحين كما يصفها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكو، الذي قال إن العنف في شمال غرب سوريا لا يفرق "بين منشآت صحية أو سكنية أو مدارس وجوامع وأسواق"، معتبرا أن الحل الوحيد هو وقف اطلاق النار. إعداد: زمن البدري/(أ ف ب، رويترز)

    الكاتب: زمن البدري


مواضيع ذات صلة

USA Trump - Giftgasangriff in Syrien

ترامب: أردت قتل بشار الأسد لكنني لست نادماً على عدم فعل ذلك 16.09.2020

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أراد قتل الرئيس السوري بشار الأسد عام 2017، لكن وزير دفاعه آنذاك، جيمس ماتيس، عارض ذلك. وبذلك يؤكد ترامب معلومات كان قد نفاها عام 2018، لكنه قال إنه ليس نادماً على عدم قتل الأسد.

Syrien Ost-Ghouta Putin Assad Wandbilder

وجهة نظر: بوتين يخسر في سوريا أمام الولايات المتحدة 03.10.2020

التدخل الروسي في سوريا قبل خمس سنوات شكل مفاجأة للولايات المتحدة الأمريكية. لكن الشرق الأوسط يتغير بسرعة، والتدخل الذي كان يبدو نجاحاً لبوتين، يتضح الآن أنه قد يكون خطوة خاطئة، كما يرى الصحفي الروسي كونستانتين إيغرت.

Syrien Ost-Ghouta Putin Assad Wandbilder

ترامب يوجه رسالة شخصية للأسد وروسيا تعلق دوريات مشتركة في سوريا 14.08.2020

كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الرئيس الأمريكي ترامب أرسل رسالة شخصية للأسد يقترح فيها "فتح حوار مباشر" وذلك للإفراج عن صحفي أمريكي مفقود في سوريا، بينما أعلنت روسيا تعليق دوريات مشتركة مع تركيا في شمال سوريا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  