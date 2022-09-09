 بسبب وفاة الملكة رواج بمحلات الهدايا والحزن سيد الموقف | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 12.09.2022

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منوعات

بسبب وفاة الملكة رواج بمحلات الهدايا والحزن سيد الموقف

اعتادت المتاجر والفنادق الأقرب إلى المقرالرسمي للنظام الملكي في لندن على كسب المال من وجودها قرب العائلة المالكة. لكن هذه المرة بدا الأمر مختلفا، فبالرغم من ازدهار البيع والتجارة، إلا أن الحزن هو سيد الموقف.

أكواب عليها صورة الملكة اليزابيث الثانية

يتسابق السياح لاقتناء هدايا مع صورة الملكة الراحلة

لم يكن المزاج على طريق قصر باكنغهام قاتماً جدا كما كنّا نعتقد، اذ أن بعض محلات الهدايا القريبة من قصر الملكي نقلت احتفالات تنصيب الملك تشارلز الثالث. أما في حانة Bag O' Nails القريبة أيضا، فقد تمّ سماع بعض الموسيقى. بيد أنه بالرغم من هذه المظاهر فإن هناك لمحة من الحزن فرضت نفسها على المنطقة، لرحيل الملكة المحبوبة.

وتقول باتريشيا حجالي، مديرة متجر Cool Britannia للهدايا التذكارية لـ DW   أنها تعتقد أن مشاعر الحزن ستتعاظم، مع اقتراب جنازة إليزابيث الثانية، المقرر إقامتها في 19 سبتمبر/ أيلول. وتوضح، ما زال البعض يبدوا وكأنه غير مصدق خبر وفاة الملكة، الناس ما يزالون في عملة استيعاب لما حدث".

تعزيز البيع بالتجزئة

ويبدو أن خبر وفاة الملكة، ساهم في إنعاش حركة البيع لمحلات الهدايات التذكارية، فالسياح وبعض المواطنين، سارعوا باقتناء هدايا مطبوع عليها صورة الملكة. ولدى سؤال مديرة المتجر حجالي إن كان المتجر يتقطب زبائن أكثر حاليا مقارنة بالفترة التي سبقت وفاة الملكة، قالت السيدة المولودة في كوستاريكا والمقيمة منذ فترة طويلة في المملكة المتحدة، بنبرة حزن واضحة إنه و"للأسف كذلك".

صاحبة محل هدايا قرب قصر باكنغهام

محلات التجزئة شهدت رواجا بيد أن المناسبة حزينة

في المملكة المتحدة، غالبا ما ترافق حفلات الزفاف الملكية واليوبيل والولادات طفرة في شراء المقتنيات، بيد أن الأمر يبدو مختلفا الآن، لأن المناسبة محزنة، وتؤكد حجالي من ناحية تجارية، فإن الحركة جيدة، بيد أنها خسارة كبيرة لنا أيضا،لغياب الملكة".

مختارات

بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، أصبح الأمير تشارلز، أكبر أبنائها ووريث العرش، ملكا لبريطانيا. كانت حياة الأمير الخاصة والعامة مادة للإعلام، فما هي أبرز المحطات في حياته؟ وما هي التحديات التي قد يواجهها الملك الجديد؟

على مدى عقود، ظلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية رمزا للمملكة المتحدة منذ أن اعتلت العرش عام 1953. التقرير التالي يرصد أبزر محطات الملكة إليزابيث على عرش بريطانيا.

وأوضحت أن الاقبال في المتجر على كل شيء يحمل صورة الملكة، من أكواب ومفاتيح، وقمصان، وغيرها من الهدايا التذكارية. وتشعر مديرة محل الهدايا بأهمية ما تفعله هي وزملائها الآخرين، أصحاب محلات بيع الهدايا الأخرى التي تملأ المنطقة. وتوضح „نحن نسمح للناس بالحصول على القليل من هذه الذاكرة" وتضيف: ليس للبريطانيين فقط، بل أيضا لجميع السياح من أنحاء العالم".

حجوزات الفنادق آخذة في الارتفاع

وكحال محلات بيع هدايا التجزئة، ارتفعت أرقام البيع لجميع المتاجر الرئيسية على طول الطريق الرئيسي المؤدي لقصر باكنغهام، مثل محلات الزهور الفاخرة، التي تتمتع بعلاقات مع القصر ملكية منذ أمدٍ طويل.

تشارلز الثالث ـ محطات في حياة ملك بريطانيا الجديد

وقال المدير إن الناس يشترون الكثير من الورود من أجل وضعها أمام القصر كنوع من التكريم"، ويرجع ذلك أساسا إلى إخلاص الملكة للريف الإنجليزي وحبها للزهور والحدائق" بحسب ما قال المدير البالغ من العمر 63 عاما لـ DW. أحد الزبائن قدم هو وابنته من أجل شراء الأزهار، واعرب عن صدمته من ارتفاع ثمن الأزهار، بيد أنه اشترى بعض الورود، وقال الزبون مازحا: "الجميع يريد التربح مما حصل".

وقبيل الجنازة المرتقبة، شهدت الحجوزات في الفنادق داخل العاصمة لندن، ولا سيما القريبة من القصر، زيادة كبيرة، "فالجميع قادمون إلى لندن"، كما قال مدير أحد الفنادق القريبة لـ DW.

ايلا يونير/ علاء جمعة

  • Bildergalerie Royale Babies Großbritannien Königin Elizabeth

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    احتفلت بعيد ميلادها مرتين في السنة

    وُلدت الملكة إليزابيث الثانية في 21 أبريل/ نيسان 1926، لكن الاحتفالات الرسمية بمولدها لا تُقام حتى السبت الثاني من شهر يونيو/ حزيران كل عام - وهو تقليد بدأه الملك جورج الثاني عام 1748ـ إذ ولد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني البارد، ولأن الطقس لم يكن جيداً للاحتفالات العامة، قرر أن يكون الاحتفال بعيد ميلاده في وقت أفضل من العام.

  • Großbritannien 1940 Prinzessin Elizabeth & Prinzessin Margaret

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    لم تذهب إلى المدرسة قط

    قد يبدو هذا جذاباً للأطفال الذين يفضلون البقاء في المنزل للعب طوال اليوم ... لكن كان لدى الملكة مدرسون خاصون قاموا بتدريسها التاريخ الدستوري والقانون واللغة الفرنسية. ومع ذلك، فإنها كثيراً ما تأسف لعدم حصولها على تعليم رسمي.

  • Königin Elisabeth II. Trauung 1947

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    ارتبطت بقريبها الأمير فيليب

    كان الأمير الراحل فيليب، دوق إدنبرة، ابن عم الملكة إليزابيث الثانية من الدرجة الثالثة، حيث كان كلاهما من أبناء أحفاد الملكة فيكتوريا. يقال إن إليزابيث وقعت في حب الأمير عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها وتزوج الاثنان في نهاية المطاف في نوفمبر 1947. لشراء المواد اللازمة لفستان زفافها، استخدمت الملكة كوبونات الحصص التموينية التي احتفظت بها بعد الحرب العالمية الثانية.

  • Königin Elisabeth II. Krönung Maids of Honour 1953

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    كان لديها مصمم أزياء شخصي

    أصبح نورمان هارتنيل (1901-1979) المصمم الخاص للعائلة المالكة بعد سلسلة من المهام التي كلفته بها العائلة المالكة. اشتهر بصنع ثوب زفاف الأميرة إليزابيث وملابسها للتتويج. وفقًا لمجلة "فوج" البريطانية المختصة بالموضة، ابتكر هارتنيل تسعة إصدارات من الفستان واستقرت الملكة في النهاية على واحد يضم شعارات زهرية لكل بلد في المملكة المتحدة وفي الكومونولث.

  • Großbritannien Koh-i-Noor-Diamant in der Krone von Queen Mother Elizabeth

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    إحدى جواهر التاج هي ألماسة من الهند

    ألماسة "كوه إي نو"، التي تعني "نور العالم" باللغة الفارسية، هي قضية عاطفية لكثير من الهنود، الذين يزعمون أنها قد سُرقت من قبل المستعمرين البريطانيين من حاكم البنجاب. تشكل ألماسة التي يبلغ وزنها 108 قيراطًا جزءًا من تاج الملكة إليزابيث الثانية وهي معروضة في برج لندن.

  • Großbritannien Queen Elizabeth II

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    فترة حكمها الملكي كانت أطول فترة حكم في العالم

    أصبحت إليزابيث ملكة في 6 فبراير/ شباط 1952 بعد وفاة والدها الملك جورج السادس. لقد حكمت لسبعة عقود، أي أطول من فترة جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا، التي شغلت المنصب لمدة 63 عاماً، من 1837 إلى 1901.

  • Deutschland Ankunft der britischen Queen

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    لم تكن بحاجة إلى جواز سفر أو رخصة قيادة

    بحسب الموقع الرسمي للعائلة المالكة البريطانية، "بما أن جواز السفر البريطاني يصدر باسم صاحبة الجلالة، فليس من الضروري أن تمتلك الملكة جوازاً". ومع ذلك، فإن جميع الأعضاء الآخرين، بمن فيهم الراحل الأمير فيليب دوق إدنبرة وأمير ويلز، لديهم جوازات سفر. كانت أيضاً الشخص الوحيد في المملكة المتحدة الذي لم يحتاج إلى رخصة قيادة.

  • UK | Elizabeth II. mit Corgi

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    كانت تعشق كلاب كورجي

    كل كلب له يومه الخاص، ولكن من المؤكد أن الحيوانات الأليفة الملكية لديها أيام أفضل من نظيراتها الشائعة. بدأت علاقة حب الملكة مع كلاب كورجي في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما حصل والدها على واحدة لها اسمها "دوكي". لكن الكلبة سوزان كانت المفضلة عند الملكة، وكانت بالكاد تستطيع تحمل التخلي عنها.

  • Claire Foy in The Crown

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    تم تصويرها في أكثر من 200 فيلم ومسلسل تلفزيوني

    وفقًا لموقع تصنيف الأفلام "IMDb"، كانت الملكة إليزابيث الثانية بطلة في أكثر من 225 فيلماً وثائقياً وروائياً ومسلسلاً تلفزيونياً. كما فازت بجائزة "بافتا" في عام 2013 "تقديراً لرعايتها البارزة لصناعات السينما والتلفزيون". في الصورة أعلاه صورة ثابتة من عرض "التاج" من انتاج شركة نيتفليكس، والذي تظهر فيه الممثلة البريطانية كلير فوي في دور الملكة.

  • Großbritannien Königin Elizabeth II. eröffnet das britische Parlamentsjahr mit der traditionellen Thronrede

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    لم تكن أغنى شخص في بريطانيا

    تُقدر ثروة الملكية حسب مجلة فوربس بـنحو 350 مليون جنيه إسترليني (482 مليون دولار)، وتأتي هذه الثروة من استثماراتها، ومن قيمة المجوهرات والقلعتين. وتحتل إليزابيث الثانية المرتبة 372 في قائمة صنداي تايمز لأغنى 1000 شخص في المملكة المتحدة. إعداد: ماناسي غوبالاكريشنان/ ز.أ.ب


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