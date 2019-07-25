 بسبب وضع مسلمي الأويغور.. وفد ألماني قد يلغي زيارة للصين | أخبار | DW | 07.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بسبب وضع مسلمي الأويغور.. وفد ألماني قد يلغي زيارة للصين

أكدت لجنة "الأجندة الرقمية" في "البوندستاغ" أنها مستعدة لإلغاء زيارة وفد برلماني للصين إذا أصرت بكين على حذف اسم النائبة من حزب الخضر، مارغريته باوزه، من قائمة الوفد بسبب مواقفها المؤيدة لمسلمي الأويغور.

Feature-Titel: Ein Volk in Gefahr – Uiguren in China | 10499 (France 24)

قررت لجنة "الأجندة الرقمية" في البرلمان الألماني عدم الرضوخ لطلب الصين الخاص بحذف اسم نائبة من حزب الخضر المعارض، معروفة بمواقفها المؤيدة لمسلمي الأويغور، من قائمة وفد برلماني من المقرر أن يزور الصين.

وبات من المتوقع أن تلغي اللجنة البرلمانية التابعة للبرلمان الألماني "بوندستاغ" زيارة كانت تزمع القيام بها إلى الصين نهاية آب/أغسطس الجاري، وذلك بسبب طلب السلطات الصينية استبعاد النائبة مارغريته باوزه من الوفد الزائر.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" مساء اليوم الأربعاء (السابع من آب/أغسطس 2019) أن ممثلي الكتل الحزبية في اللجنة عازمون على التمسك بقائمة المشاركين في الزيارة وعدم الاستجابة للمطلب الصيني. وكانت كتلة حزب الخضر أفادت بأن الصين رفضت وجود النائبة مارغريته باوزه (المنتمية إلى الحزب) ضمن الوفد البرلماني الزائر، بسبب مواقفها الداعمة لأقلية مسلمي الأويغور

مختارات

تجدر الإشارة إلى أن باوزه تبذل جهودا منذ فترة طويلة من أجل ضمان حقوق الإنسان لأقلية الأويغور المسلمة في الصين في ظل تكرار ظهور تقارير عن إنشاء الصين لمخيمات لغسل أدمغة أبناء هذه الطائفة. وتتهم الحكومة الصينية طائفة الأويغور بالمسؤولية عن وقوع هجمات واضطرابات.

من جانبها، رحبت باوزه بقرار اللجنة وأشادت " بتضامن النواب" وقالت لـ "د.ب.أ" إن "الصين تطبق على نحو متزايد استراتيجية /فرق تسد/ وتمارس ضغوطا، ونحن كبرلمانيين لا ينبغي أن ننقسم على أنفسنا".

 وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات"، قال مانويل هوفرلين، المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) لشؤون سياسة الرقمنة: "اتفقنا على عدم تغيير قائمة المشاركين التي تم تسليمها، ولن يسمح البرلمان بأن يُمْلَى عليه مع من يسافر".

من جانبه، قال تانكرد شيبانسكي، المتحدث باسم كتلة تحالف المستشارة انغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي: "الدور الآن على الصينيين".

وفي سياق متصل، من المتوقع إلغاء رحلة لجنة البرلمان الألماني لحقوق الإنسان إلى الصين، وكان ميشائيل براند، المتحدث باسم كتلة التحالف المسيحي لشؤون حقوق الإنسان أكد لـ "د.ب.أ" أن الصين ترفض السماح بقدوم لجنة حقوق الإنسان.

باوزه شكرت زميلها من الاتحاد المسيحي بسبب ما وصفته بتضامنه في موضوع الصين.

 

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)

 

مختارات

بالصور- صحفيون ومدونون قادتهم أراؤهم الحرة للموت أو السجن

يُعتقلون ويُعذبون ويُقتلون. لأن الصحفيين يزاولون مهنتهم؛ يصبحون هدفا لحكومات وعصابات أو مقاتلين متعصبين وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو/ أيار) تقدم DW هذه الجولة المصورة تذكيرا ببعض الضحايا من بقاع العالم. (03.05.2017)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

شهادة عن اضطهاد أقلية الإيغور المسلمة في الصين  

مواضيع ذات صلة

Kein Schweinefleisch an Leipziger Kitas

ألمانيا - جلبة كبرى حول منع لحم الخنزير في روضة بها طفلان مسلمان 25.07.2019

بسبب وجود أطفال مسلمين، قرر مدير روضة أطفال بإحدى مدن ألمانيا منع تداول لحم الخنزير في روضتين يديرهما. ووقع نقاش حاد حول الأمر استغله حزب "البديل" الشعبوي ووسائل إعلام أيضا، ليتراجع المدير عن خططه سريعا. فما القصة؟

Deutschland Symbolbild Abschiebung

ألمانيا تنوي إعادة طالب لجوء من "الأيغور" تم ترحيله للصين 15.08.2018

مرة أخرى تضطر الحكومة الألمانية إلى النظر في حالة طالب لجوء تم ترحيله بشكل غير قانوني. فبعد حالة طالب لجوء أفغاني أعادته ألمانيا، يتعلق الأمر هذه المرة بشاب من أقلية الأويغور المسلمة في الصين تم ترحيله قبل البت في طلبه.

Berlin US Außenminister Pompeo bei Maas

بومبيو في برلين ـ ألمانيا تسعى لـ"تهدئة النزاع" بين واشنطن وطهران 31.05.2019

تسعى ألمانيا إلى تبني دور متوازن بين الولايات المتحدة وإيران، حسب مسؤول ألماني. ويشكل الملف الإيراني محور زيارة بومبيو الحالية لألمانيا، في ظل اختلاف وجهات النظر بين البلدين في قضايا عدة منها الموقف من طهران.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  