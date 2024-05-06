بسبب هجومات سيبرانية.. برلين تستدعي سفيرها في موسكو للتشاور

على خلفية الهجمات السيبرانية التي استهدفت الحزب الاشتراكي الديمقراطي وشركات ألمانية، والتي تتهم ألمانيا روسيا في الضلوع فيها، استدعت حكومة برلين سفيرها في موسكو، قصد التشاور، وفق مصادر رسمية ألمانية.

استدعت الحكومة الألمانيةسفيرها في موسكو، الكسندر غراف لامبسدورف للتشاور لمدة أسبوع في برلين وذلك في أعقاب الهجمات السيبرانية التي وقعت على حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وشركات ألمانية، وفقاً لما أعانت عنه متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية الاثنين (السادس من مايو/ أيار 2024).

ووصفت المتحدثة الخطوة بأنها "إجراء معتاد"، وقالت عن الهجمات إن "الحكومة الألمانية تأخذ هذا الحدث بجدية بالغة باعتباره سلوكا ضد ديمقراطيتنا الحرة وكذلك المؤسسات التي تدعمها".

وتم الإعلان في وقت سابق عن هجمات سيبرانية كانت قد وقعت منذ فترة طويلة على الحزب الاشتراكي وشركات ألمانية تعمل في مجالات الخدمات اللوجستية والتسليح والفضاء والطيران وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وحملت الحكومة الألمانية وحدة في الاستخبارات العسكرية الروسية المسؤولية عن هذه الهجمات، والمعروفة باسم مجموعة "أيه بي تي 28".

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد صرحت خلال رحلتها في استراليا في مدينة اديلايد الجمعة الماضية، بأنّ "قراصنة روسا حكوميين هاجموا ألمانيا في الفضاء السيبراني".

ووفقاً للوكالة الألمانية (د ب أ)، شاركت جميع أجهزة المخابرات الألمانية (الداخلية والخارجية والعسكرية)في تحقيقات الحكومة الألمانية في الواقعة. وبحسب المعلومات الحالية يشتبه أن الهجوم على الحزب الاشتراكي كان جزءا من حملة قامت بها مجموعة "أيه بي تي 28" في العديد من البلدان الأوروبية، وهي موجهة ضد هيئات حكومية وشركات لها علاقة بإمدادات الطاقة أو تكنولوجيا المعلومات أو التسليح أو الفضاء الجوي.

ويقول المكتب الاتحادي لحماية الدستور(الاستخبارات الداخلية الألمانية) بأنّ مجموعة "أيه بي تي 28" تنشط على مستوى العالم على الأقل منذ عام 2004 في مجال التجسس الإلكتروني. وفي الماضي قادت أيضا حملات تضليل وحملات دعائية في الفضاء الإلكتروني، وتعتبر "من الجهات الفاعلة السيبرانية الأكثر نشاطا وخطورة على مستوى العالم". فيما تنفي موسكو جميع الاتهامات.

و.ب/ع.ش (د ب أ، ك ن أ)