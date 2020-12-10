بسبب محمد صلاح.. ماني إلى ريال مدريد؟

أعلن نادي ليفربول أنه غير مستعد لبيع نجمه محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم المزاعم التي أثيرت بشأن شعور الدولي المصري بـ"عدم الارتياح" مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حسبما أفادت تقارير صحفية بريطانية.

كان النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة، زميل محمد صلاح السابق في صفوف منتخب الفراعنة، قد أكد خلال تصريحات إعلامية له مؤخرا أن هدّاف ليفربول غير مرتاح يشعر بالاستياء داخل صفوف النادي الإنجليزي. وقال أبو تريكة "أعلم أن صلاح ليس سعيدا في ليفربول، فقد أخبرني بأسباب عدم سعادته"، لكن أبو تريكة رفض التحدث عن أسباب عدم ارتياح مواطنه صلاح داخل "قلعة أنفيلد رود".

أعلن نادي ليفربول أنه غير مستعد لبيع نجمه محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

بيد أن الدولي الإنجليزي السابق بيتر كراوتش يرجح أن يكون سبب استياء محمد صلاح في ليفربول هو التوتر الذي يسود علاقته بزميله في الفريق السنغالي ساديو ماني، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. وهوما ظهر مجددا في المباراة التي جمعت ليفربول بفريق كريستال بالاس، والتي انتهت بفوز ليفربول بسباعية نظيفة، حيث ظهر ماني غاضبا لحظة استبداله بمحمد صلاح.

وعلى ضوء هذه المعطيات، ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان الذي لا يخفي إعجابه بإمكانيات ماني قد يدخل في صفقة مع مدرب ليفربول يورغن كلوب لضم المهاجم السنغالي إلى صفوف "الأبيض الملكي". وبحسب نفس التقارير، فإن ريال مدريد مستعد للقيام بصفقة تبادل يكون ضمنها الإسباني ماركو أسينسيو الذي يحظى منذ مدة باهتمام المدرب الألماني يورغن كلوب.