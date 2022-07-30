بسبب لقاح كورونا.. موديرنا تقاضي شركتي بيونتيك وفايزر

أطلق مختبر موديرنا الأمريكي الجمعة (26 آب/أغسطس 2022) معركة قضائية ضدّ فايزر وبيونتيك، لاتّهامهما بانتهاك براءات حول تكنولوجيات أساسية للقاح بتقنية الحمض الريبي النووي المرسال ضدّ كوفيد-19.
وجاء في بيان صادر عن الشركة أن "موديرنا على قناعة بأن لقاح كوميرناتي من فايزر وبيونتيك ضدّ كوفيد-19 ينتهك البراءات التي أودعتها موديرنا بين 2010 و2016". وأشارت موديرنا إلى أنها تنوي استخدام تقنية الحمض الريبي النووي المرسال لتطوير علاجات ضدّ الإنفلونزا وفيروس العوز المناعي البشري (اتش آي في) وأمراض المناعة الذاتية وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطانات.
ثورة في عالم اللقاحات
وكانت موديرنا وفايزر (متعاونة مع بيونتيك) أوّل من بدأ، بعيد تفشّي الجائحة، بإنتاج لقاحات ضدّ فيروس كورونا بتقنية الحمض الريبي النووي المرسال التي تتيح حثّ الخلايا البشرية على توليد بروتينات موجودة في الفيروس كي يعتاد الجهاز المناعي على التعرّف على هذا الفيروس وكبحه.
وكانت اللقاحات قبل ذلك ترتكز على جرعات فيروسية أُضعف مفعولها أو أُبطل يعتاد الجسم بفضلها على التصدّي للفيروس. وكان تطوير العلاجات الذي يتطلّب تجارب سريرية للتحقّق من سلامتها يستغرق في الأغلب عدّة سنوات.
وشكّل استعمال تكنولوجيا الرنا المرسال في لقاحات موديرنا وفايزر/بايونتك الأكثر استخداما في العالم تتويجا لأربعة عقود من الأبحاث سمحت بتخطّي عراقيل عدّة. وتعلّق آمال كبيرة على هذه التكنولوجيا التي تتيح مرونة واسعة وقدرة على تحفيز إنتاج المستضدات في الجسم.
وأوضحت موديرنا أنها قدّمت شكوى في ولاية ماساتشوسيتس في الولايات المتحدة وفي دوسلدورف فيألمانيا.
وقد يستغرق فضّ هذا النزاع القضائي عدّة سنوات.
وكشفت فايزر/بيونتيك في رسالة إلى وكالة فرانس برس أنها لم تطلع بعد على مضمون الشكوى كاملا. غير أن المجموعتين لم تخفيا استغرابهما من هذه التطوّرات، نظرا إلى أن لقاح فايزر/بيونتيك ضدّ كوفيد-19 "قائم على تكنولوجيا الرنا المرسال الحصرية لبايونتك وهو طوّر في إطار تعاون بين بيونتيك وفايزر". وأعربت المجموعتان عن استعدادهما للدفاع "بشراسة" عن مصالحهما في وجه مزاعم موديرنا.
موديرنا نفسها ملاحقة
وهذه ليست أول دعوى قضائية تطلق على خلفية انتهاك براءات حول تكنولوجيا الرنا المرسال الجديدة. فمجموعة موديرنا ملاحقة من شركتي التكنولوجيا الحيوية الصغيرتين "أربوتوس بيوفارما كوربوريشن وجينيفنت ساينسز. وتطال بايونتك شكوى قدّمتها في ألمانيا شركة كيورفاك الألمانية ردّت عليها فايزر/بيونتيكبدعوى في الولايات المتحدة.
وقال ستيفان بانسيل المدير العام لمختبرات موديرنا في البيان "نطلق هذه الملاحقات لحماية منصتنا التكنولوجية الابتكارية للرنا المرسال التي استثمرنا فيها مليارات الدولارات وشملناها ببراءات خلال العقد الذي سبق جائحة كوفيد-19".
وأوضحت موديرنا أنها التزمت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020 بعدم إطلاق ملاحقات على صلة بالملكية الفكرية طالما أن الجائحة مستشرية، لكنها تعتبر أن الأحوال تبدّلت. ولا تطلب الشركة سحب لقاح فايزر/بيونتيك من السوق بل إنها تطالب بتعويضات مالية للقاحات المباعة منذ آذار/مارس فقط.
وتتوقّع فايزر أن تجني 32 مليار دولار من مبيعات لقاحها المضاد لكوفيد-19 من أوّل سنة 2022 إلى آخرها.
وأوضحت موديرنا أن البراءات التي تشكّل موضع الملاحقات ضدّ فايزر وبايونتك لم تطوّر عندما كانت تتعاون مع الوكالة الأمريكية للأبحاث لتسريع وتيرة الأعمال الرامية إلى احتواء انتشار كوفيد-19.
خ.س/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)
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