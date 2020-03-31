بسبب كورونا.. يوم للرجال ويوم للنساء للتجول في بنما

أصدرت حكومة بنما قراراً يبيح للنساء مغادرة المنزل أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، فيما سُمح للرجال مغادرة منازلهم أيام الثلاثاء والخميس والسبت. أما يوم الأحد ففيه حظر تجوال شامل، يُلزم الجميع بالبقاء في بيوتهم. ونص بيان وزارة الصحة البنمية على أنّ "هذا الإجراء يسعى لخفض عدد المتجولين إلى النصف".
ويبدو أنّ الحيلة قد أعيت سلطات بنما، فرغم تحذيرات ومطالب الرئيس البنمي لورنتينو كوتيزو بالتزام الجميع بالعزلة الاختيارية اتقاء من جائحة كورونا، إلا أن الجماهير بقيت تخرج إلى الشارع وتمارس روتين الحياة المعتاد متجاهلة الأخطار المترتبة في هذا الظرف.
وسمح القرار لمن جاوز سن 60 عاماً من الجنسين بالخروج للتبضع برفقة شخص يتولى العناية به.
لكن هذا القرار أثار مخاوف الناشطين في مجموعات المثليين الجنس الثالث، فقد أعلنت المنظمة الكبرى التي تمثلهم أن هذا الإجراء سيقيد حقوق الأفراد "ترانس جندر" (الجنس الثالث)، لاسيما أنه لم يعلن عن موقف القانون منهم في هذا الخصوص. وقال ريكاردو بيتيتا رئيس المنظمة "ما هي الضمانة التي تحميني من قيام السلطات باعتقالي وتغريمي إذا ما أخطأ القائمون على تطبيق القرار بتشخيص هويتي الجندرية؟"
وسجلت الوكالة الأمريكية المركزية حتى الآن 1181 إصابة بفيروس كورونا في البلد الصغير الذي يعد 4 ملايين نسمة والواقع بين كولومبيا وكورستاريكا ضمن دول أمريكا الوسطى، فيما أعلنت وزارة الصحة أن 10% من المصابين قد جرى إيوائهم في المشافي، فيما يخضع 4% من المصابين إلى العناية المركزة، ولقي 30 شخصا مصرعهم بالمرض المميت.
م.م/و.ب
-
الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا
وقاية إلزامية؟
هل ستفرض ألمانيا الكمامة الطبية على مواطنيها؟ بعد تعميم الأمر في آسيا، نصح معهد روبرت كوخ الألماني بارتداء الكمامة في ألمانيا كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا. تُعد مدينة يينا في ولاية تورنغن الواقعة في وسط ألمانيا أول مدينة ألمانية تفرض استعمال الكمامة عند التسوق وركوب وسائل المواصلات بدءاً من السادس من شهر إبريل/ نيسان. كما تتقبل المدينة الأوشحة كبديل للكمامة.
-
الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا
الحاجة أم الإختراع
أدى التهافت على شراء الكمامات في بداية الأزمة إلى نفاذها في الأسواق، وهو ما أطلق العنان لخيال المبتكرين على شبكة الإنترنت لإيجاد حلول أخرى. فعلى موقع تويتر استعمل المغردون وسم "maskeauf" أو "ضع الكمامة" لمشاركة طرق مبتكرة وبسيطة لصنع الكمامات. أحد هؤلاء كانت مصممة الأزياء كرستين بوشو من مسرح مدينة كوتبوس الألمانية التي قامت بتفصيل عدد من الكمامات لفرق الإسعاف والصليب الأحمر الألماني.
-
الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا
الضحك أفضل دواء
لا يعني وضع الكمامة الواقية بالضرورة ألا يبتسم الشخص إذ يمكن الجمع بينهما، كما فعلت مانشا فريدريش من مدينة هانوفر الألمانية. إذ قامت الفنانة الألمانية بصنع كمامات على أشكال وجوه ضاحكة وحيوانات أليفة لمواجهة كورونا بطريقة طريفة، كما راعت أن يكون القماش الداخلي للكمامة قابلاً للتبديل.
-
الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا
وقاية على أحدث صيحات الموضة
لفتت رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا الأنظار بكمامتها الواقية التي تناغم لونها مع لون فستانها. وكانت جمهورية التشيك وسلوفاكيا في مقدمة الدول التي فرضت الكمامات الواقية في منتصف آذار/ مارس عند التواجد في الأماكن العامة أو الذهاب للتسوق، وتبعتهما النمسا في فرض الكمامة عند الذهاب للأسواق.
-
الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا
وللرومانسية كماماتها!
كانت الصين من مقدمة الدول التي فرضت وضع الكمامات الواقية. لكن هذه الإجراءات الحكومية المشددة لم تمنع هذا الثنائي من التمتع بالرقص في الأجواء الربيعية بمدينة شينيانغ الصينية.
-
الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا
لا تساهل في إجراءات الوقاية
في إسرائيل أيضاً فُرضت إجراءات وقائية صارمة لمواجهة فيروس كورونا. فرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمر بفرض حظر تجوال بإشراف الشرطة والجيش. يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات، ففي الصورة يطالب شرطي يرتدي الكمامة بمدينة القدس أحد اليهود المتدينين بالعودة لمنزله.
-
الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا
كمامات فنية
أما في قطاع غزة فيحاول الفنانون تشجيع المواطنين على وضع الكمامات، حيث قاموا برسم الأشكال الفنية المبهجة عليها. فرضت حكومة القطاع على السكان منع التجمعات وتقييد للخروج من المنزل، وأدى ذلك إلى إلغاء "مسيرات العودة" خوفاً من انتشار العدوى.
-
الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا
ظهور "الرجل الأخضر" في كولومبيا
اختارت الشرطة الكولومبية تصميمات مثيرة للجدل على الكمامات الواقية. تُظهر الصورة شرطي يرتدي كمامة مرسوم عليها وجه "الرجل الأخضر" المعروف باسم "هولك"، وهو شخصية خيالية ابتكرها الفنانين الأمريكيين ستان لي وجون كيربي وظهرت في مجلات الأبطال الخارقين في 1962 وفي العديد من الأفلام والمسلسلات. ويُعد هولك أحد أقوى الأبطال الخارقين، مما يطرح التساؤل عن سبب اختيار هذا الشرطي له.
-
الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا
مشاكل في فرنسا بسبب الكمامات
قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة أحد مصانع تصنيع الكمامات والملابس الواقية في سانت بارتيليمي دانجو بغرب فرنسا. أدى نقص الملابس والمعدات الوقائية إلى رفع مئات الأطباء لدعوى قضائية ضد الحكومة لعدم توفيرها لهم في هذا الوقت الحرج. إلا أن العديد من الأطباء مازالوا يقومون بأداء واجبهم رغم النقص. إعداد: أستريد بانغه دي أوليفيرا/ س.ح