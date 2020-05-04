 بسبب كورونا ـ نساء فرنسا يواجهن التحرش والاعتداءات الجنسية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.05.2020

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أخبار

بسبب كورونا ـ نساء فرنسا يواجهن التحرش والاعتداءات الجنسية

تسسب غياب الحشود بسبب الإغلاق الناتج عن أزمة كورونا في فرنسا، في جعل الكثير من النساء اللواتي يخرجن من منازلهن هدفا سهلا للمعتدين والمتحرشين، وبات الخوف يلازمهن "في النهار كما في الليل"، حسب شهادات وإفادات لفرانس برس.

غياب الحشود وخلو الشوارع ووسائل المواصلات من الناس شجع على التحرش بالنساء والأعتداء عليهن

غياب الحشود وخلو الشوارع ووسائل المواصلات من الناس شجع على التحرش بالنساء والأعتداء عليهن

أفادت منظمات نسوية فرنسية بوجود زيادة في نسبة الحوادث التي تحصل في وضح النهار في فرنسا من جانب المعتدين الذين يعرفون أن ضحاياهم لسن قادرات على الاستنجاد بأحد للمساعدة.

مختارات

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أدى العزل الصحي ومنع التجوال بسبب كورونا إلى تزايد حالات العنف المنزلي في الصين، وفي دول أخرى ومن ضمنها الدول العربية تشير الوقائع أيضا إلى ازدياد العنف ضد المرأة والطفل. DW عربية تروي قصص أشخاص تفاقمت معاناتهم جراء ذلك. (30.03.2020)

لم تسلم أقدم مهمنة في التاريخ من تبعات انتشار جائحة كورونا، إذ توقف حوالي مليون عامل وعاملة في مجال الجنس في الولايات المتحدة عن العمل منذ الشهر الماضي مع وصول الفيروس إلى البلاد وضربه كل القطاعات الحيوية. (13.04.2020)

وقالت فاطمة بن عمر (36 عاما) وهي ناشطة حقوقية إن عددا من الشبان قاموا بمطاردتها في شارع ريفولي في باريس، وهو من الطرقات الرئيسية في باريس لكنه بات خاليا من السيارات والمارة. وأضافت لوكالة فرانس برس "لقد اقتربوا مني لأنني كنت أتجاهل كلامهم وبدأوا يهينوني ويهددوني. كان الأمر مخيفا للغاية". وتابعت "لم يكن أمامي أي طريقة للهروب كل المتاجر كانت مغلقة ولم يكن هناك أحد لأطلب منه المساعدة".

أما بالنسبة إلى لورين مارتان، وهي ممرضة (28 عاما)، فلم يكن التنقل بين باريس وضاحية مجاورة مصدر قلق مطلقا حتى فرض الإغلاق في 17 آذار/مارس. وروت أنه "في اليوم الثاني من تدابير الإغلاق، هاجمني بعض الشباب في المترو وسرقوا هاتفي. بدأت بالصراخ فلاذوا بالفرار. لكن بعد ذلك اقترب مني الشخص الوحيد في القطار، وهو رجل، وسألني إذا كنت متزوجة". وقد أقنعتها حوادث أخرى من هذا القبيل بشراء دراجة هوائية للذهاب إلى العمل. وقالت مارتان "إن الوضع أسوأ من قبل. هناك عدد أقل من الأشخاص لاستهدافهم وعدد أقل من الشهود".

شخصان يسيران في شارع جاردان دو باليس رويال في باريس بتاريخ 02.05.2020

غياب الحشود وخلو الشوارع ووسائل المواصلات من الناس شجع على التحرش بالنساء والأعتداء عليهن

التعرض للاغتصاب في مكان عام

ولم تنشر الشرطة التي حضت الضحايا أو الشهود على الإبلاغ عن أي حالات، أرقاما رسمية عن عدد تقارير الاعتداء التي حصلت خلال فترة الإغلاق،  إلا أن المدعين العامين أفادوا الأسبوع الماضي بأن امرأتين تعرضتا للاغتصاب في مكانين عامين مختلفين في غضون 24 ساعة.

وقالت الناشطة النسوية جيرالدين فرانك في باريس إنها رصدت عبر وسائل التواصل الاجتماعي روايات الكثير من النساء عن تجربتهن وتعرضهن للمضايقة أثناء محاولتهن الاستفادة من لحظات قليلة في الخارج. وأضافت "لقد تحولت هذه اللحظات إلى محنة مؤلمة، وأجبرت النساء على العودة إلى المنزل بسبب الخوف". وتابعت "أصبح النهار مثل الليل ولم يعد ثمة فرق بالنسبة إلى النساء".

البحث عن تدابير لحماية النساء

وتحدثت دانييلا كورالو مارتان (26 عاما) عن هذا الخوف "الذي نشعر به عادة في الليل فقط" وقالت إنها تعرضت لمضايقات بشكل يومي في رحلات المترو منذ منتصف آذار/مارس. وهي تبنت سلسلة من الاحتياطات للتنقل في هذه "الأجواء الغريبة بين عدد كبير من المنحرفين والأشخاص المضطربين الذين عادة ما يكونون جزءا من الحشود فقط". وأضافت دانييلا "أبقي عيني مفتوحتين وأراقب بشكل دائم لمعرفة ما إذا كان هناك شخص يلاحقني... لا أركب قطارا خاليا من الركاب أو فيه عدد قليل منهم ولا أستمع إلى الموسيقى".

وقالت وزيرة المساواة بين الجنسين مارلين شيابا الخميس إنها تشعر بالقلق من "خطر حقيقي متمثل بزيادة العنف الجنسي" اعتبارا من 11 أيار/مايو عندما تخفف إجراءات العزل في أجزاء كثيرة من البلاد. وأشارت إلىخطر الطاقة المكبوتة لدى المعتدينإضافة إلى "الشعور بالإفلات من العقاب" إذ ما زال من المتوقع أن تكون الحركة في الشوارع خفيفة لأن الموظفين سيتابعون العمل من المنزل وسيتم التشجيع على عدم الخروج لضمان التباعد الاجتماعي. وقد شكلت الوزارة فريق عمل مؤلفا من خبراء لتحديد التدابير التي ستتخذ لحماية النساء بمجرد أن يبدأ رفع الحظر.

ع.ج.م/ع.ج (أ ف ب)

  • Irak Zivilbevölkerung flieht aus Mosul (Jonathan Alpeyrie)

    بالصور: نساء في مواجهة الموت والصراع من أجل البقاء

    البحث عن مخرج

    اضطرت هذه المجموعة من النساء لركوب الشاحنة، بغرب مدينة الموصل العراقية في شهر مارس/ آذار 2017، هربا من المعارك التي كانت تدور آنذاك بين مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقوات العراقية التي تمكنت بعد أشهر من دحر التنظيم وإعلان هزيمته. 

  • Syrien Zivilisten nahe Grenze zur Türkei (Jonathan Alpeyrie)

    بالصور: نساء في مواجهة الموت والصراع من أجل البقاء

    الهرب تحت جنح الظلام

    حاولت هذه الأسرة السورية بمساعدة مقاتلي المعارضة التوجه إلى الحدود التركية، بعد هجوم بين قوات النظام السوري على معقل المعارضة المسلحة الأخير في محافظة إدلب في محاولة للقضاء عليها واستعادة السيطرة على المنطقة والحراك المستمر منذ مارس/ آذار 2012. 

  • Nepal Soldatinen in Kathmandu (Jonathan Alpeyrie)

    بالصور: نساء في مواجهة الموت والصراع من أجل البقاء

    كتيبة النساء!

    تعود هذه الصورة لشهر فبراير/ شباط 2005 لكتيبة نساء في صفوف الجيش النيبالي أثناء مراسم احتفال في كاثماندو عاصمة نيبال. ويقول الجيش النيبالي إنه يقبل النساء في صفوفه منذ عام 1961 حيث بدأنا كممرضات في الجيش، ومنذ عام 2005 يمكن للنساء الالتحاق بكل وحدات الجيش مثل الرجال.

  • Crack Addicts in Rio de Janeiro (Jonathan Alpeyrie)

    بالصور: نساء في مواجهة الموت والصراع من أجل البقاء

    في قبضة المخدرات!

    تخوض البرازيل حربا غير عادية ضد المخدرات، يقول ألبيري في تقرير مصور من مدينة ريو دي جانيرو التي يعيش في شوارعها أكثر من 300 ألف مشرد مدمن على المخدارات. ونساء البرازيل، بطبيعة الحال، من ضمن ضحايا الإدمان والحرب ضد المخدرات.

  • Ukraine Angehörige beim Begräbnis von Separatisten-Kämpfern (Jonathan Alpeyrie)

    بالصور: نساء في مواجهة الموت والصراع من أجل البقاء

    الوداع الأخير

    تبكي هاتان السيداتان على ضحاياهن، الذين فقدوا حياتهم بمعارك الانفصال ضد الجيش الأوكراني في أغسطس/ آب عام 2014. وتم دفن هؤلاء في مقبرة قريتهم الواقعة بجنوب مدينة دونيتسك بالقرب من جبهات القتال. وقتل مئات من المقاتلين والمدنيين في تلك المعارك بمنطقة دونباس في شرقي أوكرانيا. 

  • Ukraine Kämpfe bei Debalteve (Jonathan Alpeyrie)

    بالصور: نساء في مواجهة الموت والصراع من أجل البقاء

    حياة على وقع المعارك

    تقف هذه المرأة أمام منزل في شرقي أوكرانيا تعرض لهجوم في عام 2015 حيث الثقوب التي أحدثتها الطلقات في جدار البيت وسقفه واضحة. وقد تم محاصرة آلاف المدنيين بمدينة ديبالتسيفو المتصارع عليها بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المواليين لروسيا. ولاتزال هذه المدينة الواقعة في شرقي أوكرانيا تشهد خرقا لوقف إطلاق النار، حيث لم يحسم وضعها بعد. 

  • Kenia OLF Rebellen (Jonathan Alpeyrie)

    بالصور: نساء في مواجهة الموت والصراع من أجل البقاء

    المشاركة في معارك الاستقلال

    مجموعة من مقاتلي ومقاتلات جبهة تحرير أورومو في شمالي كينيا عام 2006. وقد تم تأسيس الجبهة عام 1973 للكفاح من أجل استقلال المنتمين لإثنية أومورو التي تعتبر المجموعة الإثنية الأكبر في إثيوبيا. وفي إطار سياسة السلام لرئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، وقعت الجبهة عام 2018 اتفاقية سلام معه. إعداد: جونثان ألبيري/ د.ب


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