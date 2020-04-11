 بسبب كورونا: خلافات حدودية بين ولايتين ألمانيتين | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 11.04.2020

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منوعات

بسبب كورونا: خلافات حدودية بين ولايتين ألمانيتين

أدى تحسن الجو في ألمانيا إلى محاولة العديد من الناس السفر للمناطق الساحلية، إلا أن منع إحدى الولايات دخول الأشخاص إليها أدى لخلافات مع ولاية مجاورة.

جزيرة ألمانية مطلة على بحر الشمال

جزيرة ألمانية مطلة على بحر الشمال

تسببت الرقابة الصارمة على الحدود بين ولايتي هامبورغ وشليزفيغ-هولشتاين بشمال ألمانيا في خلاف بين الولايتين، حيث تمنع شرطة الأخيرة "التدفقات السياحية" من هامبورغ من الدخول إليها؛ منعاً لنشر عدوى فيروس كورونا المستجد بحسب ما نقلت صحيفة بيلد الألمانية.

مختارات

بعد إغلاق الحدود، أعلنت الحكومة الألمانية عن إجراءات واسعة جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، في حين سجلت الإصابة زيادة واضحة. أوروبيا أعلن الرئيس الفرنسي عن الحد من حركة مواطنيه، وإغلاق حدود دول الاتحاد الأوروبي. (16.03.2020)

يعبر الأشخاص إلى شليزفيغ-هولشتاين   بشكل خاص للوصول إلى بحر البلطيق وبحر الشمال خاصة في ظل تحسن الجو في ألمانيا مع بداية فصل الربيع، إلا ان الشرطة الحدودية أرجعت العديد من الأشخاص وراكبي الدراجات إلى هامبورغ، ولم تسمح لهم بالعبور.

وبالرغم من أن قرار المنع جاء بشكل خاص لمنع السياحة خوفاً من كورونا، إلا أنه طال أيضاً الأشخاص الذين يفضلون التنزه مع حيواناتهم الأليفة في الطبيعة الهادئة بعيداً عن ازدحام مدينة هامبورغ.

وتسبب هذا الأمر في غضب عمدة هامبورغ "بيتر تشنتشر" الذي وصف تصرف سلطات الولاية المجاورة بالـ"عدائية" بحسب ما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية. وصرح تشنتشر بعد اتصال تليفوني مع دانيل غونتر، وهو رئيس وزراء ولاية شليزفيغ-هولشتاين، أنه لن تكون هناك رقابة حدودية على المتنزهين وراكبي الدراجات فيما بعد.

لكن يبدو أنه حدث سوء تفاهم بين الاثنين، حيث شكر غونتر بعدها بشكل واضح الشرطة الحدودية على عملها فكتب عبر صفحته على موقع فيسبوك: "يجب مراقبة الأنشطة السياحية بشكل خاص في هذا الوقت حماية للجميع. ويسري ذلك على الأماكن الساحلية والمناطق الترفيهية حول مدينة هامبورغ".

وأضاف غونتر أن الرقابة الحدودية مستمرة خلال عيد الفصح، وأنها تستهدف بشكل خاص المجموعات السياحية بحسب ما نقلت صحيفة بيلد.

عرَّضت هذه التصريحات غونتر لانتقادات، حيث غرد عضو البرلمان يوهانس كارس عن الحزب الليبرالي، على حسابه الشخصي على تويتر، قائلا: "الحكومة في شليزفيغ-هولشتاين تصرفاتها مخجلة ويجب عليها الإعتذار".

بينما صرح رئيس المجموعات البرلمانية لحزب الخضر انييس تياركس أن هذه التصرفات تمثل "عودة لعصر الدويلات" في ألمانيا بحسب ما نقلت الصحيفة.

وبالرغم من الرقابة الشديدة من الولاية الساحلية ومنعها لدخول الجزر في شليزفيغ-هولشتاين، إلا أن بعض السياح استطاعوا الالتفاف على الإجراءات الصارمة المتبعة بسبب فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة بيلد أن سكان جزيرة "سولت" (Sylt) السياحية الشهيرة، في شليزفيغ-هولشتاين، الواقعة على بحر الشمال يتفقون مع السائحين لنقلهم بسياراتهم التي تحمل أرقام الولاية من بلدة "نيبول" الواقعة بالقرب من الحدود الدنماركية. بل بعض سكان الجزيرة استخرجوا تكليفات صورية بأعمال لهؤلاء السياح، وكانهم قدموا للعمل وليس للسياحة على الجزيرة. وحذر عمدة بلدية "سولت" من أن هذا الأمر لن يمر بدون عقاب من أجل "حماية صحتنا ومواردنا الصحية."

س.ح/ص.ش

  • England Wales | Bergziehen ziehen durch die Straßen von Llandudno (Getty Images/C. Furlong)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

    الماعز يمرح في ويلز

    عندما يغيب البشر، يطل الماعز ليمرح في المدن. ففي بلدة لاندودنو الساحلية في ويلز أدى خلو الشوارع إلى ظهور قطيع من الماعز الكشميري البري يتجول بالمدينة دون إزعاج. وفي غياب البشر فائدة أخرى للماعز، حيث سمح لهم ذلك بالتمتع بوجبتهم المفضلة: إلا وهي الأسيجة النباتية حول المباني!

  • Thailand Corona-Pandemie | Affen auf der Straße (Reuters/Soe Zeya Tun)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

    كوكب القرود؟

    أما في تايلاند، فقد شهدت شوارع مدينة لوببوري حروب بين مجموعات من القرود سببها الطعام. وأدى انخفاض أعداد السياح في البلد إلى نقص في الطعام المُقدم للقرود، مما دفع الحيوانات الجائعة إلى إجتياح شوارع المدينة والتصارع على الغذاء.

  • COVID-19 Ausganggsperre In Nepal - Kathmandu (picture-alliance/NurPhoto/N. Maharjan)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

    الهواء النقي في كاتماندو

    للأسف، أظهر غياب البشر في الفترة الماضية أن وجودهم لم يكن دائماً بالشيء الجيد للأرض. فعاصمة دولة نيبال من أكثر مدن العالم تلوثاً بسبب توافد السائحين عليها كل عام. أما في ظل إجراءات العزل الإجتماعية وتوقف شبه تام للمواصلات في المدينة، تحسنت جودة الهواء بشكل ملحوظ.

  • Deutschland Corona-Pandemie | Berlin (Reuters/Soe Zeya Tun)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

    تحسن الهواء في ألمانيا

    في ألمانيا أيضاً قلت إنبعاثات الغازات الدفيئة المتسببة في تلوث البيئة. إذ أن قلة سير السيارات وتحليق الطائرات وقلة العمل بالمصانع أدى إلى انخفاض إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، مما قد يؤدي إلى وصول ألمانيا لهدفها المناخي الذي حددته لعام 2020، في حالة عدم عودة الأوضاع كما كانت عليه سابقاً.

  • Italien Corona-Pandemie | Gondeln in Venedig (Reuters/M. Silvestri)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

    عندما يرتدي الغندول غطاءً

    يعود الهدوء لمدينة البندقية في إيطاليا. فالقنوات المائية في المدينة التي عادة ما تضج بالسياح طوال العام أصبحت خالية تماماً، مما جعل المياه أكثر وضوحاً وأصبح بالإمكان رؤية القاع. وصرح المتحدث بإسم المدينة لشبكة سي إن إن أن السبب في ذلك لا يعود لتحسن جودة المياه فحسب، بل أيضاً لقلة حركة القوارب التي تقلب الرواسب من القاع فتجعل المياه غير واضحة.

  • China Huaibei Batterie Produktion (Getty Images/AFP)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

    نهاية الإستراحة للبيئة

    بالرغم من استمرار العزل الإجتماعي وتقييد حركة الإنتاج في أغلب مدن العالم، إلا أن الأمور بدأت تعود لطبيعتها في الصين كما نرى في مصنع البطاريات المبين في الصورة بمدينة أنهوي الواقعة بشرق البلاد. وبرغم نشأة فيروس كورونا في الصين، تشير الأرقام إلى تخطيها لذروة الجائحة، مما يعني أن تعود الأمور فيها لما كانت عليه سابقاً، لتنتهي بذلك إستراحة البيئة من أنشطة البشر. الكاتبة: إنيس آيزيله/سلمى حامد


 

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