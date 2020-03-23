 بسبب كورونا.. تقديم طلبات اللجوء في ألمانيا كتابياً فقط | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.03.2020

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أخبار

بسبب كورونا.. تقديم طلبات اللجوء في ألمانيا كتابياً فقط

كإجراء احترازي للحد من خطورة انتشار فيروس كورونا بين موظفي الهجرة وطالبي اللجوء، قررت ألمانيا تقديم طلب اللجوء كتابياً فقط. ويأتي القرار فيما أكد مفوض اللاجئين على ألا تعيق الإجراءات الوقائية إمكانية تقديم طلبات اللجوء.

استمارة لتقديم طلب اللجوء في ألمانيا

تأتي هذه الخطوة كإجراء احترازي للحد من خطر انتشار الفيروس بين طالبي اللجوء وموظفي دائرة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين

مَنْ يريد تقديم طلب لجوء في ألمانيا، فعليه أن يتقدم بطلب مكتوب فقط. ووفقاً لمعلومات من شبكتي الأخبار WDR وNDR وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" فإن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين "بامف" قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي أن تقديم طلبات اللجوء لن يكون متاحاً إلا كتابياً فقط.

وتأتي هذه الخطوة كإجراء احترازي للحد من خطر انتشار الفيروس بين طالبي اللجوء وموظفي دائرة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، حسبما أكد يوخن هوفكينماير المتحدث باسم المكتب. وأشار المتحدث إلى أن معالجة طلبات اللجوء لن تتوقف وستبقى مستمرة.

وكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قد أعلن في الأسبوع الماضي عن تحجيم عمله بقوة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية الثلاثاء (17 آذار/ مارس 2020) إنه لن يتم السماح للباحثين عن الحماية تقديم طلب لجوء إلا إذا كانت نتيجة اختبار الفيروس لديهم سلبية أو تسنى لهم إثبات بقائهم في حجر صحي لمدة 14 يوماً من دون الإصابة بالمرض.

وأضاف المتحدث أنه تم تعليق جميع جلسات الاستماع لطالبي اللجوء في كل من برلين ومدينة زول في تورينغن، حيث ثبتت إصابة طالب لجوء في مركز استقبال هناك، حتى الـ 29 من آذار/ مارس 2020. أما جلسات الاستماع في إطار الطعن بطلبات اللجوء فتم تعليقها على المستوى الاتحادي خلال الفترة نفسها.

انتقادات لمكتب الهجرة واللاجئين

وكان مجلس إدارة الموظفين في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قد وجه خطاباً تحذيراً لرئيس، وطالبه بضرورة إيقاف استقبال طلبات اللجوء بشكل شخصي "فورياً".

مختارات

تريد برلين استقبال نحو 100 لاجئ من الأطفال والمراهقين من مخيمات المهاجرين في اليونان. موعد الاستقبال سيكون "أقرب إلى اليوم منه إلى الغد" حسبما أكد وزير داخلية ولاية برلين. (10.03.2020)

بعد ولاية برلين، أعلنت ولاية ساكسونيا عن استعدادها لاستقبال 20 لاجئاً من الأطفال القاصرين والمراهقين. لكن السؤال هل استعداد الولايات الألمانية لاستقبال اللاجئين كاف للقيام بذلك؟ (11.03.2020)

مع ارتفاع المخاوف حول العالم وفي ألمانيا من فيروس كورونا المستجد، ينظر اللاجئون لهذا الوباء بشكل مختلف. إذ يعبر هؤلاء عن قلقهم وخوفهم من إصابة أهاليهم في مخيمات اللجوء، وفي مناطق سيطرة النظام السوري، بفيروس كورونا. (16.03.2020)

إذ أنه من الصعب التأكد من أن طالبي اللجوء أو مرافقيهم غير مصابين بالفيروس. وفي الخطاب، أكد مجلس إدارة الموظفين أن عدم الالتزام بتوصيات معهد روبورت كوخ للحد من إنشار فيروس كورونا، سيزيد من خطر انتقال العدوى بين طالبي اللجوء والموظفين.

ومن جانب أخر، دعا مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إلى عدم نسيان الفارين من الحروب والمضطهدين في هذه الأوقات الصعبة، قائلاً إن هؤلاء، وكذلك نحن جميعاً، بحاجة إلى "التضامن والتعاطف الآن أكثر من أي وقت مضى".

جاء ذلك في بيان أصدره الخميس الماضي وأشار فيه إلى تبنى العديد من الدول، على نحو صائب، تدابير استثنائية، كالحد من السفر جواً والتحركات عبر الحدود، في إطار التحركات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ولكن برغم ذلك قال مفوض اللاجئين إن الحروب والاضطهاد لم يتوقفا، مشيراً إلى أن البعض يواصل اليوم الفرار من منازلهم في جميع أنحاء العالم، بحثاً عن الأمان. وأعرب عن "قلق متزايد بشأن التدابير التي اتخذتها بعض البلدان بهذا الصدد والتي قد تؤدي إلى إعاقة الحق في طلب اللجوء بالكامل".

ضرورة مراعاة إمكانية التقدم بطلب اللجوء

ودعا المسؤول الأممي جميع الدول إلى إدارة حدودها كما تراه مناسباً في سياق هذه الأزمة الفريدة من نوعها. "ولكن من الواجب ألا تؤدي هذه الإجراءات إلى إغلاق سبل طلب اللجوء، أو إجبار الناس على العودة إلى أوضاع يسودها الخطر." وأضاف بالقول: "الحلول موجودة. فإذا تم تحديد المخاطر الصحية، من الممكن وضع ترتيبات لعمليات الفحص، إلى جانب الاختبارات والحجر الصحي وغيرها من التدابير. كل ذلك سيمكّن السلطات من إدارة وصول طالبي اللجوء واللاجئين بطريقة آمنة، مع احترام المعايير الدولية لحماية اللاجئين والتي تم وضعها لإنقاذ الأرواح".

د.ص/ ع.غ

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

    يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

    رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


مختارات

مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

آلاف اللاجئين يتزاحمون على الحدود اليونانية-التركية بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سماح بلاده للمهاجرين بالعبور تجاه أوروبا. مأساة اللاجئين على أبواب أوروبا، في صور. (03.03.2020)  

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